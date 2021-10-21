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Экономика

Из-за нерабочих дней правительство выплатит бизнесу по МРОТ на каждого сотрудника

Правительство России выплатит бизнесу по МРОТ на каждого сотрудника, сообщает «Интерфакс». Относится мера к отраслям, пострадавшим из-за введения нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

«Что мы предлагаем? Первое — в пострадавших отраслях, где представлены в основном предприятия малого и среднего бизнеса, так же, как это делали весной прошлого года, осуществить единовременную выплату грантов в объеме одного МРОТ на одного занятого», — заявил вице-премьер страны Андрей Белоусов.

По словам политика, чтобы осуществить задуманное, понадобится примерно 27 млрд рублей. «Человеческий» охват составит около 2 млн сотрудников, что покроет почти половину «выпадающей выручки».

Выплачивать деньги будут по заявлению. Его можно подать в органах ФНС или дистанционно. Сбор заявок могут организовать с 1 ноября по 15 декабря.

Ранее стало известно, что в нерабочие дни бизнес будет терять 4 млрд рублей в сутки.

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