Бизнес в нерабочие дни будет терять 4 млрд рублей в сутки. Предложили две меры поддержки

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства потребовал поддержать бизнес в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.

На совещании Путин из-за сложной обстановки с ковидом объявил нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением зарплаты.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что в нерабочие дни бизнес будет терять 4 млрд рублей в сутки.

«В расчете на двухнедельную паузу — это порядка 60 млрд рублей. Хочу подчеркнуть, что это без учета непродовольственной торговли», — доложил он президенту.

Правительство предложило меры для поддержки бизнеса. В частности, в пострадавших отраслях, где в основном представлены предприятия малого и среднего бизнеса, выдать гранты в объеме «один МРОТ на одного занятого».

«Это потребует около 27 млрд рублей. Охват составит порядка 2 млн человек. Это покроет примерно половину выпадающей выручки в наиболее пострадавших отраслях», — пояснил Белоусов.

Выплата будет носить заявительный характер, а сам сбор заявок предложили осуществлять дистанционно — через налоговую службу.

При этом заявки будут собирать с 1 ноября по 15 декабря, чтобы в этом году завершить кампанию, а перечислять выплаты — с 15 ноября и до 31 декабря.

Вторая мера — возобновление программы кредитной поддержки. Причем работать она будет вместе с грантовой кампанией.

«С помощью грантов мы закроем выплату средств на зарплату, но предприятия, столкнувшись с падением выручки на 25−30% и больше, могут ощущать серьезную нехватку <…> для уплаты налогов, аренды, коммунальных платежей и так далее. Предоставление дешевых кредитов с большой рассрочкой мы считаем мерой абсолютно адекватной», — подчеркнул Белоусов.

Предельный объем кредита — один МРОТ на одного занятого, умноженный на 12 месяцев. Скажем, компания с численностью сотрудников до 250 человек может получить кредит до 40 млн рублей.

В течение шести месяцев предприятие не будет оплачивать кредит. После этого еще 12 месяцев кредит разрешат погашать равными долями по льготной процентной ставке — 3% годовых.

Для субсидирования в 2022 году понадобится около 7−8 млрд рублей. Охват поддержки — примерно 1,2 млн человек.

«Предоставление кредитов мы предлагаем увязать с сохранением численности работников. На всем протяжении периода обслуживания кредита численность работников не должна снижаться более чем на 10%, то есть 90% должно сохраняться. Предприятие должно ежемесячно отчитываться в банк, и это предлагаем записать в кредитный договор. Если предприятие нарушает это условие, то оно автоматически выпадает из программы и начинает платить полную рыночную ставку — порядка 10%", — отметил Белоусов.

Ранее сообщали, что алтайский бизнес отчаянно призывает принять меры, чтобы избежать локдауна.