20 октября
Коронавирус
﻿
Экономика

Бизнес в нерабочие дни будет терять 4 млрд рублей в сутки. Предложили две меры поддержки

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства потребовал поддержать бизнес в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.

Бизнес. Деньги.
Бизнес. Деньги.
СС0

На совещании Путин из-за сложной обстановки с ковидом объявил нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением зарплаты.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что в нерабочие дни бизнес будет терять 4 млрд рублей в сутки.

«В расчете на двухнедельную паузу — это порядка 60 млрд рублей. Хочу подчеркнуть, что это без учета непродовольственной торговли», — доложил он президенту.

Правительство предложило меры для поддержки бизнеса. В частности, в пострадавших отраслях, где в основном представлены предприятия малого и среднего бизнеса, выдать гранты в объеме «один МРОТ на одного занятого».

«Это потребует около 27 млрд рублей. Охват составит порядка 2 млн человек. Это покроет примерно половину выпадающей выручки в наиболее пострадавших отраслях», — пояснил Белоусов.

Выплата будет носить заявительный характер, а сам сбор заявок предложили осуществлять дистанционно — через налоговую службу.

При этом заявки будут собирать с 1 ноября по 15 декабря, чтобы в этом году завершить кампанию, а перечислять выплаты — с 15 ноября и до 31 декабря.

Вторая мера — возобновление программы кредитной поддержки. Причем работать она будет вместе с грантовой кампанией.

«С помощью грантов мы закроем выплату средств на зарплату, но предприятия, столкнувшись с падением выручки на 25−30% и больше, могут ощущать серьезную нехватку <…> для уплаты налогов, аренды, коммунальных платежей и так далее. Предоставление дешевых кредитов с большой рассрочкой мы считаем мерой абсолютно адекватной», — подчеркнул Белоусов.

Предельный объем кредита — один МРОТ на одного занятого, умноженный на 12 месяцев. Скажем, компания с численностью сотрудников до 250 человек может получить кредит до 40 млн рублей.

В течение шести месяцев предприятие не будет оплачивать кредит. После этого еще 12 месяцев кредит разрешат погашать равными долями по льготной процентной ставке — 3% годовых.

Для субсидирования в 2022 году понадобится около 7−8 млрд рублей. Охват поддержки — примерно 1,2 млн человек.

«Предоставление кредитов мы предлагаем увязать с сохранением численности работников. На всем протяжении периода обслуживания кредита численность работников не должна снижаться более чем на 10%, то есть 90% должно сохраняться. Предприятие должно ежемесячно отчитываться в банк, и это предлагаем записать в кредитный договор. Если предприятие нарушает это условие, то оно автоматически выпадает из программы и начинает платить полную рыночную ставку — порядка 10%", — отметил Белоусов.

Ранее сообщали, что алтайский бизнес отчаянно призывает принять меры, чтобы избежать локдауна.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость