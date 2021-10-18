Алтайский бизнес отчаянно призывает принять меры, чтобы избежать локдауна

Предпринимательское сообщество Алтайского края обратилось с письмом (есть в распоряжении altapress.ru) к коллегам и простым жителям. Бизнес просит строго соблюдать антикоронавирусные меры и вакцинироваться, чтобы не допустить локдауна.

Для того, чтобы избежать введения в крае жестких ограничительных мер, которые могут привести к тотальному локдауну, бизнесу и гражданам необходимо усилить контроль за соблюдением превентивных мер по недопущению распространения COVID-19.

«Строго соблюдать масочный режим в местах массового пребывания людей, в магазинах, общественном транспорте, такси, на остановках, а также исполнять другие санитарные требования, настаивать на их соблюдении членами ваших семей, друзьями, клиентами и посетителями», — говорится в обращении.

Это, в частности, позволит уменьшить риск заболеваемости тех, кому вакцина противопоказана или кто не привился по разным причинам.

Отмечается, что вакцинация пока остается самым надежным средством профилактики коронавируса.

«Пройдя вакцинацию, мы сможем остановить передачу вируса и защитить себя и окружающих от его тяжелых последствий», — резюмировали предприниматели.

Авторами обращения выступил бизнес-омбудсмен Алтайского края, организации «Деловая Россия», «Опора России», «ЗаДЕЛО», а также Союз промышленников Алтайского края, Союз предпринимателей и другие.

В ряде регионов между тем идут на крайние меры: ограничивают работу ресторанов и кафе, закрыты детские площадки, школьники и студенты занимаются на дистанте, вводятся QR-коды.

В Алтайском крае власти пока не ужесточают ограничения.

Как ранее писал altapress.ru, коллективный иммунитет к ковиду в Алтайском крае достиг 36%.