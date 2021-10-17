В Алтайском крае коллективный иммунитет к ковиду достиг 36%

Проценты коллективного иммунитета в СФО:
Тува — 61
Хакасия — 51
Республика Алтай — 46
Омская область — 44
Красноярский край — 42
Иркутская область — 40
Кузбасс — 39
Алтайский край — 36
Новосибирская область — 34
Томская область — 31
По состоянию на 15 октября прививку первым компонентом вакцины сделали 51 млн россиян, полную вакцинацию прошли 47,5 млн.
Роспотребнадзор ранее уточнял, что для достижения коллективного иммунитета в РФ необходимо провакцинировать не менее 80% населения — это более 90 млн человек.