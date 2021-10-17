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Здоровье

В Алтайском крае коллективный иммунитет к ковиду достиг 36%

На сайте стопкоронавирус.рф появились данные об уровне коллективного иммунитета — как в целом по России, так и по отдельным городам. Судя по данным ковид-счетчика на 15 октября, в Алтайском крае коллективный иммунитет к ковиду составляет 36%. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России оценен в 45%.

Вакцинация.
Вакцинация.
CC0

Проценты коллективного иммунитета в СФО:

Тува — 61
Хакасия — 51
Республика Алтай — 46
Омская область — 44
Красноярский край — 42
Иркутская область — 40
Кузбасс — 39
Алтайский край — 36
Новосибирская область — 34
Томская область — 31

Соответствие критериям по вакцинации в Алтайском крае.
Соответствие критериям по вакцинации в Алтайском крае.
стопкороавирус. рф

По состоянию на 15 октября прививку первым компонентом вакцины сделали 51 млн россиян, полную вакцинацию прошли 47,5 млн.

Роспотребнадзор ранее уточнял, что для достижения коллективного иммунитета в РФ необходимо провакцинировать не менее 80% населения — это более 90 млн человек.

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