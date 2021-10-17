В Алтайском крае коллективный иммунитет к ковиду достиг 36%

На сайте стопкоронавирус.рф появились данные об уровне коллективного иммунитета — как в целом по России, так и по отдельным городам. Судя по данным ковид-счетчика на 15 октября, в Алтайском крае коллективный иммунитет к ковиду составляет 36%. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России оценен в 45%.