Путин объявил нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты

Ранее зампред правительства России Татьяна Голикова предложила объявить неделю с 30 октября по 7 ноября нерабочей.
Более того, в нескольких регионах, где ситуация с ковидом особо сложная, объявить выходные на неделю раньше — с 23 октября.
На совещании Голикова попросила президента рассмотреть инициативу. Также сообщила о разработке новых ограничений для регионов.
«Мы понимаем реакцию народа, но просим поддержать введение нерабочих дней, потому что нет ничего важнее жизни людей», — отметила Голикова.
Путин напомнил, что в условиях распространения коронавируса требуется оперативное реагирование властей, чтобы сбить «пик новой волны эпидемии».
«Поддерживаю введение нерабочих дней с сохранением заработной платы <…> Не затягивайте, принимайте решение, если необходимо», — заявил президент и обратился к членам правительства.
Кроме того, разрешил продлить вынужденные выходные в случае ухудшения ситуации, а также, если нужно, объявить нерабочие дни с 23 октября.
Президент поручил Минздраву расширить объемы тестирования и усовершенствовать подходы, чтобы на ранней стадии «разрывать цепочку распространения вируса», и ни в коем случае «не приукрашать картину своей работы».