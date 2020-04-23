Из-за одного заразившегося Covid-19 на Алтае под прицелом оказалась молочная ферма

Сельхозпредприятие «Гавриловское» входит в группу хозяйств известного в Алтайском крае фермера Александра Балакова. По его словам, из-за случившегося предприятие оказалось в подвешенном состоянии.
Как произошло заражение
Поспелихинский район теперь точно знает, что такое коронавирус. О первом заразившемся стало известно 18 апреля. Выяснилось, что заболевший вернулся на Алтай из Москвы, куда ездил на заработки.
Поначалу он чувствовал себя нормально, а затем ему стало плохо. Коронавирус был выявлен и у его сестры, которая в свою очередь работала на ферме в Гавриловском.
Контактировавших с ней людей продолжают проверять. По данным на 22 апреля, в Николаевке — пять заразившихся, в основном это круг родственников первого больного. В Поспелихе — один заболевший.
Александр Балаков,
руководитель «Алтайской продовольственной компании»:
Мы даже не представляем, что может случиться, если продолжится заражение. Если раньше человек заболевал гриппом, он просто шел домой лечиться. Сейчас же сразу объявляется карантин. А кто будет с животными работать? Корове сложно объяснить, что такое коронавирус.
По словам Александра Балакова, сформировать резервный состав работников на непредвиденный случай в маленьком поселке сложно. «Надеемся, что пронесет», — пояснил фермер.
В каких еще районах есть заразившиеся
Коронавриус продолжает идти в районы Алтайского края: 22 апреля стало известно о новых случая в райцентре Троицкое и селе Верх-Марушка Целинного района.
До этого печальный список пополнили Павловский, Первомайский, Советский, Змеиногорский, Крутихинский районы. И это может быть не предел.
Как сообщает «Амител», житель поселка Мирный Родинского района, у которого был подтвержден диагноз COVID-19, возвращался домой с вахты на рейсовом автобусе «Барнаул — Табуны» и имел контакт с пассажирами. Сейчас Роспотребнадзор ищет этих людей. Они могут находиться в пяти других районах Алтайского края.