Из-за одного заразившегося Covid-19 на Алтае под прицелом оказалась молочная ферма

Особые меры профилактики введены в поселке Гавриловский Поспелихинского района. Здесь на крупной ферме работают люди из соседнего села Николаевка, где неделю назад выявили заразившегося коронавирусом.

Сельхозпредприятие «Гавриловское» входит в группу хозяйств известного в Алтайском крае фермера Александра Балакова. По его словам, из-за случившегося предприятие оказалось в подвешенном состоянии.

Как произошло заражение

Поспелихинский район теперь точно знает, что такое коронавирус. О первом заразившемся стало известно 18 апреля. Выяснилось, что заболевший вернулся на Алтай из Москвы, куда ездил на заработки.

Поначалу он чувствовал себя нормально, а затем ему стало плохо. Коронавирус был выявлен и у его сестры, которая в свою очередь работала на ферме в Гавриловском.

Контактировавших с ней людей продолжают проверять. По данным на 22 апреля, в Николаевке — пять заразившихся, в основном это круг родственников первого больного. В Поспелихе — один заболевший.

Александр Балаков «Алтайская нива»

Александр Балаков,

руководитель «Алтайской продовольственной компании»:

Мы даже не представляем, что может случиться, если продолжится заражение. Если раньше человек заболевал гриппом, он просто шел домой лечиться. Сейчас же сразу объявляется карантин. А кто будет с животными работать? Корове сложно объяснить, что такое коронавирус.

По словам Александра Балакова, сформировать резервный состав работников на непредвиденный случай в маленьком поселке сложно. «Надеемся, что пронесет», — пояснил фермер.