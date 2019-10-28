Из-за огромных долгов Первого канала могут отключить эфир других телекомпаний

Причиной своих трудностей в телецентре называют многомиллионные долги Первого канала.

Финансовые проблемы, вызванные неплатежами со стороны Первого канала и его подрядчиков, ставят под угрозу эфиры всех клиентов Останкинского телецентра, пишут «Ведомости».

По данным главы «Останкино» Михаила Шубина, из-за отсутствия денег и регламентных работ, под угрозой техническая работа телецентра, то есть эфир всех вещателей — клиентов «Останкино» (среди них — Первый канал, «Матч ТВ», ОТР и НТВ).

«Впервые за 15-летнюю практику последние три-четыре года аварийность стала нарастать, причем лавинообразно. Мы во многих вещах не гарантируем эфир, работоспособность телецентра. Это крайне мерзкая ситуация, но ничего сделать не можем», — рассказал руководитель телецентра.

Долги Первого канала и его подрядчиков оставляют «Останкино» без четверти или даже трети доходов.

«Три-четыре месяца в году телецентр не может ни работать, ни дышать», — констатировал Шубин.

Общая сумма задолженности Первого канала перед «Останкино» на данный момент превышает 180 млн рублей (ранее она и вовсе приближалась к 1 миллиарду рублей, однако телекомпания погасила большую часть задолженности), пишет ura.ru. При этом Первый канал регулярно получает солидные субсидии от государства на осуществление своего вещания: так, только в прошлом году каналу было выделено из госбюджета 3,8 млрд рублей.

Последние пять лет Первый канал убыточен, по данным СПАРК. В 2018 г. выручка Первого канала по РСБУ составила 32,8 млрд руб., убыток от продаж — 13,1 млрд руб., чистый убыток — 6,8 млрд руб.