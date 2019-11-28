Из-за плохого климата в Крыму Минобороны предложило поднять зарплаты контрактникам

Минобороны РФ выступило с предложением доплачивать контрактникам за службу в Крыму. Их зарплата должна быть увеличена на 10% из-за плохого климата и экологии, уверены в ведомстве.

Проект соответствующего постановления правительства размещен на портале публикации проектов нормативных правовых актов, пишет РБК.

Денежное довольствие военнослужащих, которые служат на полуострове по контракту, должно быть увеличено на 10%, так как Крым является безводной местностью. Такой же статус на данный момент имеют некоторые районы Дагестана, Калмыкии и Ростовской области.

Ухудшение климата и экологической обстановки в местах дислокации воинских частей в Крыму Минобороны связывает с Украиной. Речь в документе идет о прекращение подачи на полуостров воды из Днепра о Северо-Крымскому каналу.

Соответствующее постановление правительства планируется ввести в силу в апреле 2020 года, пишет znak.com.

Помимо безводных территорий, контрактнику могут увеличить зарплату, если он служат в высокогорье и в районах Крайнего Севера.