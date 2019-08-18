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Экономика

Из-за подорожания продуктов в России вновь предлагают повысить МРОТ

С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда может составить 12 130 рублей. С такой инициативой выступил Минтруд России.

Деньги. Рубли. Монеты.
Деньги. Рубли. Монеты.
СС0

Как напомнили в министерстве, в настоящее время МРОТ равен 11 280 рублям.

По словам специалистов, минимальная зарплата россиян должна соответствовать прожиточному минимуму работающего человека. Один раз в год МРОТ индексируют до прожиточного минимума второго квартала прошлого года. Как пояснил «Российской газете» министр труда и социальной защиты Максим Топилин, показатель именно за этот период, как правило, совпадает с годовым.

В июле Минтруд России предложил повысить прожиточный минимум в среднем на 4%. Необходимость такого шага сотрудники ведомства объяснили ростом цен на продукты.

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