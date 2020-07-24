Из-за преследований крупнейшие IT-компании пригрозили вывести бизнес из России

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ, в нее входят ABBYY, Acer, IBM, «Лаборатория Касперского», «Яндекс» и др.) в открытом письме предупредила об угрозе перевода бизнеса за рубеж из-за преследований предпринимателей в России.

Речь идет об обысках в Национальной компьютерной корпорации и компаниях Merlion, «Инфосистемы Джет», «Ай-Теко» и Maykor, уточняет РБК.

«Конкурентоспособность той или иной юрисдикции зависит не только от размера налоговых ставок и объема государственных грантов. Не менее, а скорее более важна безопасность бизнеса, безопасность инвестиций, безопасность самих предпринимателей», — сказано в письме.

Члены АПКИТ заявляют — «IT-индустрия столкнулась сейчас с проверками, обысками задержаниями, возбуждением уголовных дел и избранием жестких мер пресечения, затрудняющих ведение бизнеса, по делам пятилетней и более давности», пишет znak.com.

По мнению Ассоциации, рассмотрение этих дел возможно в рамках административного или арбитражного процесса.