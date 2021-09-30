Из-за роста стоимости перевозок сокращают поставки рыбы в регионы

Из-за двукратного повышения стоимости перевозки рефрижераторными вагонами рыбопромышленники и трейдеры сократили отгрузку с Дальнего Востока недорогой рыбы, в том числе минтая и его филе, пишет « Коммерсантъ ».

В начале года перевозка в рефрижераторных секциях стоила 9 руб. за кг, в контейнерах — 10 руб. за кг, а в августе — уже 16 и 20 руб. соответственно. Цена транспортировки авторефрижераторами выросла с 15,5 до 22 руб. за кг. По данным источника издания, годом ранее цена на пике достигала 15−16 руб. за кг.

Рост стоимости логистики выходит за рамки объективных экономических обоснований, сообщил глава объединенной пресс-службы Росрыболовства Дмитрий Клоков.

Производители и трейдеры уже начали останавливать вывоз недорогой рыбы.

Холодильные мощности на Дальнем Востоке сейчас загружены на 90%, а 60% складов занимают минтай, сельдь, скумбрия, в то время как раньше соотношение было другим — 80−85% приходилось на дорогие лососевые виды.

Субсидии

Ранее сообщалось, что власти будут компенсировать РЖД 100% тарифа на перевозку минтая: на это предполагалось направить 600 млн руб., пишет «Интерфакс». Однако эти средства еще не выделены.