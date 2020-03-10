Изнанка ритейла. Бывший топ-менеджер российского «Ашана» рассказал о коррупции в компании

Откровения бывшего топ-менеджера российского «Ашана» Алексея Жаркова о коррупции в этой торговой сети опубликовал РБК. Из-за применения коррупционных схем французский продовольственный ритейлер ежегодно терял в России около 2−3% оборота, рассказывает издание.

Миссия — борьба с коррупцией

Юрист Алексей Жарков был приглашен в российский «Ашан» в середине 2018 года). По контракту он занял должность главного аудитора, а затем директора по проектам на год, с октября 2018 по октябрь 2019 года, с возможностью возобновления

«Его миссией стала борьба с коррупцией в центральном офисе закупок», — передала РБК пресс-служба слова генерального секретаря «Ашан Ритейл» Пьера Бюхшеншютца.

Второй барнаульский «Ашан» открылся в «Галактике». Олег Богданов , altapress.ru

Что показал аудит в «Ашане»

Жарков пришел к выводу, что сотрудники"Ашана" в России практиковали входные бонусы (плата за то, чтобы встать на полку ритейлера) в среднем 3−7 млн рублей. Они выплачивались за расширение географии сбыта, необоснованное повышение стоимости продукции, при проведении тендеров на закупку сезонных продуктов.

Были зафиксированы утечки информации, которые позволяли компаниям побеждать в сговоре с сотрудниками ритейлера: они получали преимущество, снижая цену буквально на несколько копеек, рассказывает Жарков.

Практиковались также ретробонусы свыше 5%, что запрещено законом «О торговле». В этих схемах участвовали закупщики, категорийные менеджеры, директора подразделений компании и другие сотрудники.

Второй барнаульский «Ашан» открылся в «Галактике». Олег Богданов , altapress.ru

В колбасных закупках Жарков обнаружил ряд поставщиков, чьи продажи были в минусе. Он не получил ответа, почему их товары находятся на полке.

В целом потери от подобного рода коррупционных схем составляли 80−100 млн евро в год.

Что дальше

Деятельность Жаркова вызвала недовольство сотрудников. Он стал получать угрозы. В августе 2019 года на него напали двое человек в мотошлемах — они били его по голове предметом продолговатой формы. Адвокат Жаркова сказал, что следствие связывает его с деятельностью бывшего топ-менеджера.

В дальнейшем «Ашан» не стал возобновлять с ним контракт, истекший в октябре, а в начале ноября 2019-го сменил генерального директора. Непродление контракта объяснили сложностью задач.

В «Ашане» РБК сообщили, что дирекция группы продолжала расследования. «Некоторые факты позволяют предположить, что „Ашан Ритейл“ мог столкнуться в России с коррупционными действиями. Однако на данном этапе у нас недостаточно доказательств, которые позволили бы привлечь к ответственности физических лиц», — сообщила пресс-служба.

Второй барнаульский «Ашан» открылся в «Галактике». Олег Богданов , altapress.ru

«Ашан» в России

На конец 2019 года российский «Ашан» управлял 278 точками, в том числе 63 гипермаркетами и 215 супермаркетами. Источник: отчет Auchan Retail за 2019 год.