Известная алтайская сыроварня открывает новое производство и уходит в собственные магазины

«Логовская сыроварня», выпускающая в Алтайском крае цельномолочную продукцию и сыры, открывает новое производство. А также запускает франшизу собственной торговой сети и понемногу уходит из сетевых магазинов. Как это помогло продукции стать еще лучше и почему выгодно купить франшизу у «Логовской сыроварни», altapress.ru рассказал Антон Жданов, основатель и руководитель компании.

Обеспечить уверенность

Основная задача производства — удовлетворить потребности собственных торговых точек. Компания сейчас развивает свою сеть, упаковывая ее в формат франшизы. Происходит это в поддержку алтайского культурного сыроделия. Сеть лавок планируется развернуть на территории всей Сибири.

«Мы развиваем производство для того, чтобы у партнеров была уверенность в управляющей компании, — рассказывает Антон Жданов. — Мы хотим показать, что не только транслируем идеи и философию, но еще и обеспечиваем потребителя высококачественным алтайским сыром».

Антон Жданов, создатель "Логовской сыроварни" Дмитрий Лямзин

Изготавливать будут все те же сыры, что производятся на предприятии сейчас: от групп Pasta Filata и моцареллы до уникальных сортов — «Логовского» сыра с различными наполнителями. Только оборудование теперь — итальянское.

Больше объем, выше качество

На новом предприятии установлена поточная система переработки молока — человек его не трогает вплоть до того, пока не будет готова смесь для изготовления сыра. Однако последующие этапы работы сыродела (например, плавление, вытяжение, лепка, упаковка) остаются теми же - ручными.

«Там, где человеческий труд необходим ввиду специфичности продукта, он сохранился, — объясняет Антон Жданов. — Но, например, носить что-то в ведрах работникам больше не нужно. Моется оборудование тоже автоматически, так мы устраняем риск некачественной уборки».

По сути, производство стало более эффективным и быстрым, объемы увеличились, а стандартизация качества стала выше.

Философия бренда

Большой радостью для компании стало открытие 1 мая собственной торговой точки в Белокурихе. Заход в туристический город, федеральный курорт, это большой шаг. С этого года предприятие активно продвигает свою франшизу, формирует брендбук. Уже есть заинтересованные партнеры в Кемерове.

«В ритейле "Логовская сыроварня" представлена больше не будет, — подчеркивает Антон Жданов. —Только собственные магазины и уникальные, не сетевые торговые точки. Это делается в том числе для того, чтобы сделать франчайзи уникальное предложение. У них будет товар, которого нет нигде».

Молочное производство на "Логовской сыроварне" Дмитрий Лямзин

Предложение действительно заманчивое. Во-первых, невысокий инвестиционный вход. Это открытие не супермаркета за 15-20 млн, а небольшого «магазина у дома». Этот формат, объясняет Антон Жданов, оказался почти утрачен, поскольку предлагался тот же ассортимент, что и в массмаркете. Но у «Логовской сыроварни» не только уникальный товар, но и своя философия, которая отражена как в производстве по традиционным рецептурам, так и в работе самих магазинов:

«Наши торговые точки наполнены смыслами, — отмечает Антон Жданов. — Они олицетворяют тот уютный формат лавки, где продавец всегда приветлив, знает всех жителей дома в лицо, предлагает лучший и свежий локальный продукт. Мы развиваем в обществе культуру потребления качественной гастрономической продукции».

Молочное производство на "Логовской сыроварне" Дмитрий Лямзин

Второй привлекательный момент для франчайзи — возможность стабильного дохода. По словам Антона Жданова, доход от торговой точки составляет примерно 200 тыс. в месяц. Предложение актуально для индивидуальных предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса.

В начале большого пути

Сейчас предприятию предстоит освоить новое оборудование, увидеть все производственные возможности. В паспорте техники, конечно, они прописаны — но всего не поймешь, пока не испытаешь в деле сам.

Также одна из основных задач сейчас — окончательная сборка франчайзингового предложения, в котором все будет четко обозначено. Партнеры должны понимать возможность дохода, маркетинговую стратегию, внешний вид.

Штат необходимых сотрудников на новое предприятие набран. Сейчас на производстве проводят пусконаладочные работы.

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