В Барнауле начали разрабатывать мобильные игры для мирового гиганта Playrix

Барнаульская студия по разработке игр, ранее известная под названием Alawar Studios, стала частью компании Playrix, которая входит в топ-5 разработчиков мобильных игр в мире.

Почему расстались с Alawar

В октябре 2019 года Alawar Studios прекратила сотрудничество с новосибирским издателем Alawar. Оно длилось с начала нулевых. В этом партнерстве родились многие игры, ставшие популярными в десятках стран мира. Например, серии «Веселая ферма» и Beholder.

Игра Beholder. vk.com/beholdergame

Наталья Оглоблина, которая до недавнего времени была гендиректором подразделения Alawar в Барнауле, впервые прокомментировала это событие корреспонденту altapress.ru.

Наталья Оглоблина,

бывший руководитель Alawar Studios:

Мы решили прекратить сотрудничать с Alawar, потому что не сошлись в видении дальнейшего развития студии. Разрабатывать нишевые игры для Steam (одна из крупнейших в мире интернет-площадок для продажи игр — прим. altapress.ru) интересно, но мы не хотели ограничиваться этой аудиторией и были готовы попробовать себя на массовом рынке. Это совсем другой масштаб, возможности и доходы.

Она уточнила, что с одной стороны для этого рынка требуется команда с высоким уровнем компетенций в области маркетинга и миллионные вложения в это направление ежемесячно. С другой — нужна команда разработки, которая способна создавать игры высокого качества.

Наталья Оглоблина,

бывший руководитель Alawar Studios:

В нашей студии как раз накоплен большой опыт разработки игр разных жанров и портирования их на популярные платформы. Здесь наши возможности сошлись, и мы стали частью компании Playrix, которая входит в топ-5 разработчиков мобильных игр в мире.

Расставание с Alawar, по словам Натальи Оглоблиной, было дружественным. «Просто теперь у нас свой путь развития, а у них — свой», — сказала она.

Наталья Оглоблина , руководитель студии Zefir Games. Анна Зайкова

Что известно о Playrix История Playrix началась в Вологде в 2001 году. Ее основатели, братья Игорь и Дмитрий Бухманы, еще будучи студентами написали свою первую игру и продали ее через интернет. В 2019 году они попали в список миллиардеров Bloomberg. В игры компании играют более 30 млн человек по всему миру. Самые известные из них — Homescapes и Township. Офисы издателя расположены во многих городах России и странах мира, а основатели сейчас живут в Ирландии.

Новое название — про ели и зефир

Теперь у барнаульской студии новое название — Zefir Games.

Наталья Оглоблина,

руководитель Zefir Games:

Так как началась новая страница в истории нашей компании, нам потребовалось другое название. Мы долго ломали голову, а потом придумали — Zefir Games. Это игра слов: the fir — «ель» на английском, дерево, которое часто встречается в Сибири. Оно стало нашим символом и частью логотипа. Это классно еще и потому, что фирменный цвет Playrix — ярко-зеленый. Артикль превратили в ироничное ze, что дало «зефирный» смысл для русского уха.

Офис студии Zefir Games. Анна Зайкова

Практически вся команда из Alawar Studios перешла в Zefir Games — это примерно 40 человек, а Наталья Оглоблина стала руководителем студии. По ее словам, во второй половине 2020 года компания планирует значительно расширить штат, набрать еще около 20 сотрудников разных специализаций, а летом традиционно будет проводить стажировки для студентов.

Сейчас студия работает над новым проектом. Он находится на самой ранней стадии, поэтому пока о нем не рассказывают.