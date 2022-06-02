Известная на Алтае семья предпринимателей решила построить «Милк парк»

В Залесовском округе может появиться крупное животноводческое предприятие. В качестве инвестора заявилась компания «Милк парк». Ее учредитель — Сергей Газукин — отец известного в крае IT-специалиста Дениса Газукина и генеральный директор «Новоалтайского маслосырзавода».

О новом проекте рассказал глава Залесовского муниципального округа Александр Пластеев. По его словам, под нужды инвестора уже выделено 5,5 тыс. га земли.

«Милк парк» планирует возвести на их территории животноводческий комплекс на 1,2 тыс. голов скота. Ферма планируется не простая, а роботизированная. Правда сроки строительства и объемы необходимых инвестиций пока не обозначаются.

Как сообщил altapress.ru Иван Газукин, исполнительный директор «Новоалтайского маслосырзавода», планы по созданию животноводческого комплекса действительно имеются, однако проект пока находится в разработке.

«Сто процентов времени мы ему не уделяем. Скорее всего, плотно будем заниматься к концу этого года. Чтобы уже в следующем начать двигаться в этом направлении», — пояснил Иван Газукин.

Новоалтайский маслосырзавод. Анна Зайкова

Напомним, в настоящий момент в Алтайском крае действуют две роботизированные фермы. Одна — в Топчихинском районе, вторая — в Немецком национальном. Робот-дояр — удовольствие не из дешевых. Так, племзавод «Степное» заплатил за комплект оборудования в 2021 году 40 млн рублей.

Что известно об инвесторах

Семейство Газукиных громко заявило о себе в 2018 году, за короткие сроки построив сырзавод с нуля. Это стало прецедентом в Алтайском крае за последние несколько десятилетий.

Предприятие в Новоалтайске обошлось инвесторам в 200 млн рублей — все средства частные. Его создатели изначально говорили, что будут ориентироваться на выпуск качественных сыров, молоко для которых они закупали в предгорье Алтайского края и Республике Алтай.

Новоалтайский маслосырзавод. Анна Зайкова

В 2021 году «Новоалтайский маслосырзавод» запустил линию по фасовке продукции в удобный пакет флоу-пак. Это позволило предприятию существенно расширить свое присутствие в торговых сетях. Если в 2020 году маслосырзавод работал с одним ритейлером — «Магнитом», то теперь их больше 20.