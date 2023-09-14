Строительная компания планирует возвести новый ЖК комфорт-класса в центре Барнаула

Жилой комплекс комфорт-класса с видом на Обь и спортивной площадкой на крыше планируют построить в Барнауле. Проект воплотит компания «Век-Строй», известная театром кукол «Сказка» — и другими культурными и социальными объектами, которые компания строит по государственным контрактам.

Лаконичность и эстетика

Двухсекционный дом будет располагаться в прибрежном центре города на ул. Никитина, д 1. Его высота — 16 этажей.

В доме спроектированы как миниатюрные студии, так и просторные квартиры — всего их 193. Площадь жилых помещений варьируется от 25 до 102 кв. м.

Конструктивно дом будет монолитно-кирпичным. Внутри дома планируются парадные холлы, а также зоны для хранения колясок и велосипедов.

Оставить автомобили жильцы смогут в подземном паркинге — он рассчитан на 44 машино-места. Вне двора вдоль красной линии по улицам Никитина и Промышленной предусмотрены парковочные места.

Каждому — свой уголок

Архитекторы спроектировали закрытый двор с детской площадкой, зонами отдыха для взрослых. Двор будет закрыт от посторонних, а также не предназначен для проезда автомобилей. По периметру установят систему видеонаблюдения.

На крыше дома появится спортивная площадка, где можно будет разместить тренажеры, площадки для подвижных игр, столы для тенниса и прочее.

На территории дома планируются зеленые зоны. Интересно, что компания «Век-Строй» выкупила участок за красной линией, где за свой счет благоустроит территорию.

Что известно о застройщике

Застройщик — компания «Век-Строй», которая возводит не только жилые дома, но и строит социальные и культурные объекты по госконтрактам, а также реставрирует объекты культурного наследия.

Так, например, компания построила Алтайский государственный театр кукол «Сказка», рядом с которым часто устраивают свадебные фотосессии.

Интересно, что это не единственный театр кукол, над которым работал «Век-Строй». Еще один подобный объект компания реставрировала в Новокузнецке.

Практически через дорогу от «Сказки» находится памятник архитектуры начала XX века — магазин Трубицина, который также восстановил «Век-Строй».

Компания построила ряд детских садов в поселках региона: в Сибирском, Фирсовой Слободе и Тальменке. В Тальменке компания возвела среднюю школу, рассчитанную на полтысячи учеников. Известно, что компания также строила детский технопарк «Кванториум» в центре Барнаула.

Сейчас «Век-Строй» продолжает работать по крупным государственным контрактам. Строит музыкальный колледж в центре Барнаула, среднюю школу в квартале 2011 и в Боровихе, реконструирует Алтайский государственный краеведческий музей и восстанавливает здания в ЛНР.