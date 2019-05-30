Известный алтайский фермер построит в глубинке жилой микрорайон с бассейном

Уже известно, что микрорайон будет включать 25 домов. В проект планируется заложить и строительство бассейна. Реализовать намеченное будут по федеральной программе развития сельских территорий.
По словам Геннадия Гилева, заместителя главы администрации Целинного района, в текущем году необходимо подготовить проектные документы и провести их согласование.
За бюджетный счет планируется обустроить инженерную инфраструктуру будущего микрорайона — провести водопровод, канализации, освещение, проложить дороги и тротуары.
Строительством домов займется Павел Бейфорт. Возможно, что жилье для своих работников в новом микрорайоне будут возводить и другие фермеры Дружбы, рассказывают местные власти.
Что уже есть в Дружбе?
На сегодняшний день обустройством всей социальной сферы села занимаются предприниматели. В Дружбе есть прекрасный стадион, тренажерный зал, база отдыха с пляжем и целых три футбольных поля. И это всего на 700 жителей.
Местная футбольная команда уже несколько лет выступает в чемпионате Алтайского края. Сам Павел Бейфорт — большой любитель этого вида спорта. Как раз сейчас он находится на соревнованиях по футболу в Москве.
Помимо спортивных объектов на средства сельхозпредприятия «Вирт» строится новое здание фельдшерско-акушерского пункта.