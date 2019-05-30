Известный алтайский фермер построит в глубинке жилой микрорайон с бассейном

В селе Дружба Целинного района уже в следующем году могут начать строительство современного жилого микрорайона. Главным инвестором выступит руководитель сельхозпредприятия «Вирт» Павел Бейфорт. Не исключено, что к проекту подключатся и другие местные предприниматели.

Уже известно, что микрорайон будет включать 25 домов. В проект планируется заложить и строительство бассейна. Реализовать намеченное будут по федеральной программе развития сельских территорий.

По словам Геннадия Гилева, заместителя главы администрации Целинного района, в текущем году необходимо подготовить проектные документы и провести их согласование.

Церемония награждения премии «Менеджер года». Барнаул , 11 декабря 2018 года. Владимир Вдовин

За бюджетный счет планируется обустроить инженерную инфраструктуру будущего микрорайона — провести водопровод, канализации, освещение, проложить дороги и тротуары.

Строительством домов займется Павел Бейфорт. Возможно, что жилье для своих работников в новом микрорайоне будут возводить и другие фермеры Дружбы, рассказывают местные власти.

Что уже есть в Дружбе?

На сегодняшний день обустройством всей социальной сферы села занимаются предприниматели. В Дружбе есть прекрасный стадион, тренажерный зал, база отдыха с пляжем и целых три футбольных поля. И это всего на 700 жителей.

Местная футбольная команда уже несколько лет выступает в чемпионате Алтайского края. Сам Павел Бейфорт — большой любитель этого вида спорта. Как раз сейчас он находится на соревнованиях по футболу в Москве.

Село Дружба в Целинном районе Анна Зайкова

Помимо спортивных объектов на средства сельхозпредприятия «Вирт» строится новое здание фельдшерско-акушерского пункта.