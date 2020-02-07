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7 февраля -5°C

Известный алтайский фермер строит мельницу за 300 млн рублей

В 2020 году в Целинном районе планируется запустить новый мельничный комплекс. Проект, в который уже вложено 290 млн рублей, реализует известный в крае фермер Павел Бейфорт. Объект будет располагаться в селе Дружба на производственной площадке предприятия «Вирт».

Павел Бейфорт.
Павел Бейфорт.
Владимир Вдовин

По данным минсельхоза Алтайского края, с 2018 года только на строительство мельницы инвестор направил 74 млн рублей, на приобретение оборудования — еще 152,7 млн рублей, 100 млн из которых удалось привлечь за счет льготного кредитования.

Работы на объекте выполнены на 70%, сообщает аграрное ведомство. Сейчас специалисты монтируют оборудование и подключают мельничный комплекс к котельной.

Реализация проекта будет продолжаться в течение 2020 года.

Что будут выпускать

На новой мельничном комплексе Павел Бейфорт будет выпускать комбикорма для сельскохозяйственных животных. Плановая мощность по переработке зерна составит 180 тонн в сутки.

Комбикорм.
Комбикорм.
Олег Богданов

Как сообщили altapress.ru в администрации Целинного района, небольшое комбикормовое производство у «Вирта» уже есть, однако его возможностей не достаточно для удовлетворения повышенного спроса на такую продукцию.

Корма идут на собственные нужды хозяйства, которое занимается выращиванием крупно-рогатого скота мясных пород, а также на продажу.

Чем известен Павел Бейфорт

Павел Бейфорт считается одним из самых успешных сельхозпроизводителей Алтайского края. В 2017 году вместе с единомышленниками он создал сельскохозяйственный кооператив «Дружба» и построил мини-завод по разделке и фасовке высококачественной говядины, в том числе и стейковой.

Кооператив &quot;Дружба&quot; открыл мини-цех по разделке говядины и собственную торговую точку
Кооператив «Дружба» открыл мини-цех по разделке говядины и собственную торговую точку
Олег Богданов
Кооператив &quot;Дружба&quot; открыл мини-цех по разделке говядины и собственную торговую точку
Кооператив «Дружба» открыл мини-цех по разделке говядины и собственную торговую точку
Олег Богданов
Кооператив &quot;Дружба&quot; открыл мини-цех по разделке говядины и собственную торговую точку
Кооператив «Дружба» открыл мини-цех по разделке говядины и собственную торговую точку
Олег Богданов
Кооператив &quot;Дружба&quot; открыл мини-цех по разделке говядины и собственную торговую точку
Кооператив «Дружба» открыл мини-цех по разделке говядины и собственную торговую точку
Олег Богданов
Кооператив &quot;Дружба&quot; открыл мини-цех по разделке говядины и собственную торговую точку
Кооператив «Дружба» открыл мини-цех по разделке говядины и собственную торговую точку
Олег Богданов
Кооператив &quot;Дружба&quot; открыл мини-цех по разделке говядины и собственную торговую точку
Кооператив «Дружба» открыл мини-цех по разделке говядины и собственную торговую точку
Олег Богданов
Кооператив &quot;Дружба&quot; открыл мини-цех по разделке говядины и собственную торговую точку
Кооператив «Дружба» открыл мини-цех по разделке говядины и собственную торговую точку
Олег Богданов
Кооператив &quot;Дружба&quot; открыл мини-цех по разделке говядины и собственную торговую точку
Кооператив «Дружба» открыл мини-цех по разделке говядины и собственную торговую точку
Олег Богданов

Кооператив успешно реализует продукцию в рестораны и санатории. Также у него есть несколько собственных торговых точек.

Известен фермер и своей социальной политикой. Так, в своем селе Дружба он намерен построить жилой микрорайон с бассейном на 25 домов.

Проектные документы будут готовы к лету, строительство планируется начать в 2021 году.

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