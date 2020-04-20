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Экономика

Известный банкир предложил ЦБ дать банкам «дешевые» деньги

Председатель ВТБ Андрей Костин предложил ЦБ предоставить банкам «дешевые» деньги.

Глава ВТБ Андрей Костин у президента РФ.
Глава ВТБ Андрей Костин у президента РФ.
kremlin.ru

Целевое вливание дешевой ликвидности в банковскую систему позволит поддержать граждан и бизнес, снизив нагрузку на бюджет, уверен банкир.

«Я опасаюсь навлечь гнев Центробанка, но мне представляется, что Банк России мог бы предоставлять более дешевые деньги — исключительно, я подчеркиваю, по спецпрограммам», — заявил Костин РБК.

Станислав Машагин,
генеральный директор инвестиционного партнерства «Ван Дер Блэк»:

— Самое хорошее сегодня дело было бы предоставить эту ликвидность по меньшим ставкам, особенно для тех отраслей, которые пострадали, да и вообще для всех, поскольку если мы сегодня будем давать деньги, которые стоят дорого, то в конце концов придется компенсировать эту ставку, потом придется разбираться с дефолтами особенно важных компаний. Действительно, понизить ставку до 4−5% было бы совершенно актуально и в конечном счете предоставить банкам саму эту ликвидность под несколько процентов, с тем чтобы был толчок, чтобы экономика была интересной. <…> Самое главное, теряется время, пока какие-нибудь специальные программы будут утверждены".

Центробанк уже использует механизмы предоставления дешевой ликвидности, пишет bfm.ru. В конце марта регулятор принял решение предоставить банкам 150 млрд рублей по ставке ниже рыночной, чтобы те выдавали предприятиям беспроцентные кредиты на выплату зарплат.

Но банки не очень оперативно расстаются с предоставленными деньгами, писали «Ведомости». Так, Сбербанк получил заявок более чем на 6 млрд рублей, а одобрил пока лишь на 3 млрд.

Сергей Хестанов,
советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие-брокер»:

— В новейшей российской истории не было прецедентов такого жесткого падения платежеспособного спроса во всех сегментах, такого сокращения выручки. Скорее всего, правительству придется пойти на достаточно экстраординарные меры, на какие-то разновидности прямого субсидирования. В российской практике последний раз, когда я могу вспомнить нечто подобное, относится к давним временам. Известно, что Борис Годунов столкнулся с многолетним неурожаем и раздавал населению зерно из государственных запасов. Чего-то более нового, что могло бы послужить каким-то примером, аналогом, придумать сложно. Поэтому можно удешевить деньги, но значимого эффекта это не даст.

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