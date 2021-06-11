Известный барнаульский застройщик устроил реорганизацию

Все права и обязанности «Союза» и «Главалтайстроя» перейдут новому юридическому лицу — ООО «Сибирская финансовая корпорация».

Компания будет зарегистрирована по тому же адресу в Барнауле, что и попавшие под слияние организации.

«Союз» и «Главалтайстрой» принадлежат в равных долях дочери и сыну гендиректора ГК «Союз» Владимира Отмашкина — Елене Греб и Сергею Отмашкину.

В группу компаний также входят барнаульские «Союз-Инвест», «Барнаулгражданпроект», АО «БКЖБИ-2» и «Спецстрой», а также завод «Союз-ЖБИ» в Ленинградской области.