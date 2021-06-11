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Экономика

Известный барнаульский застройщик устроил реорганизацию

Группа компаний «Союз» объединит одноименную головную компанию и «Главалтайстрой», пишет «Алтайский портал недвижимости».

Владимир Отмашкин, генеральный директор ГК «Союз».
Владимир Отмашкин, генеральный директор ГК «Союз».
Анна Зайкова

Все права и обязанности «Союза» и «Главалтайстроя» перейдут новому юридическому лицу — ООО «Сибирская финансовая корпорация».

Компания будет зарегистрирована по тому же адресу в Барнауле, что и попавшие под слияние организации.

«Союз» и «Главалтайстрой» принадлежат в равных долях дочери и сыну гендиректора ГК «Союз» Владимира Отмашкина — Елене Греб и Сергею Отмашкину.

В группу компаний также входят барнаульские «Союз-Инвест», «Барнаулгражданпроект», АО «БКЖБИ-2» и «Спецстрой», а также завод «Союз-ЖБИ» в Ленинградской области.

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