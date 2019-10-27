Известный экономист заявил, что прокладка газопровода «Алтай» не принесёт ничего деструктивного

Сама по себе газовая труба может не дать ничего. Её прокладка — основа для переговорного процесса, в котором представители Республики Алтай приходят к пониманию, как выстроена система газораспределения, какие платежи за землю и т.д. Эти обстоятельства могут способствовать росту экономики всего региона, рассказал экономист.

Прокладка трубы не принесёт ничего негативного и деструктивного с точки зрения экономики (я, конечно, не говорю об алтайских духах и ценностях, это другая сторона). Может сработать проектный мультипликатор, — полагает Валерий Крюков.

Экономист, по его словам, не раз участвовал в подобных переговорах на стороне РФ и регионов. Проблема для региона — в том, что на другой стороне в переговорах участвует эксперт компании, которому платят «по 10 тыс. долларов в день», и он в состоянии привлечь «всю мировую экспертизу».

Проведение таких переговоров требует не только и не столько осмысления на местном уровне, консолидации и привлечения экспертов. Регион должны представлять люди, которые руководствуются не краткосрочными, а долгосрочными интересами.

Я хорошо знаком с соглашением о сотрудничестве по Ямало-Ненецкому автономному округу — там до недавнего времени такие соглашения заключали с коренными народами. Две бочки бензина, снегоход, дом — и за это у тебя отчуждали места выпаса оленей, которыми сотню лет жила община и подрыв потенциала которой грозит тем, что завтра ты не сможешь вести свою хозяйственную деятельность, — рассказал Валерий Крюков.