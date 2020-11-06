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Экономика

Известный российский экономист заявил о крахе мировой долларовой системы

Экономист Михаил Хазин заявил о крушении долларовой системы, в связи с чем сверхдержавам, к которым относится и Россия, предстоит разделить мир, информирует «Рамблер». Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Школа Здравого Смысла» — поясняет интернет-портал.

Доллары.
Доллары.
unsplash.com

По его мнению, финансовый глобализм побежден, так как у него больше нет ресурса, чтобы поддерживать мировую экономику.

Экономист назвал «новую Ялтинскую конференцию» ключевой темой, которая будет определять мир в ближайшие три года.

«Произошла победа над мировым глобализмом и державы-победительницы имеют право разделить мир. Мировой долларовой системе пришел конец, и тем людям, которые были бенефициарами этой системы», — заявил Хазин.

Экономист предположил, что в «новой Ялте» могут принять участие — США, Россия и Китая.

«Рамблер» ранее сообщал о другом громком заявлении Хазина: в 2021 году России грозит кризис, по масштабу сравнимый с экономическими потрясениями 90-х.
Экономический спад он связал с оттоком инвестиций и заявил, что из-за «господства либералов» в стране сложно делать рублевые инвестиции.

Второй проблемой Хазин назвал отсутствие иностранных инвестиций из-за санкций Запада.

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