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Экономика

Крупное предприятие на Алтае построит новый завод, чтобы выпускать корм для кошек

«Алейскзернопродукт» в следующем году планирует запустить новое производство. Компания впервые на Алтае будет выпускать корма для кошек. Об этом представитель предприятия сообщила на экспертном совете ИД «Алтапресс», посвященном развитию перерабатывающей отрасли.

Кошка и собака.
Кошка и собака.
СС0

По словам Ольги Черняевой, директора барнаульского филиала компании «Алейскзернопродукт», на заводе будет установлено американское оборудование, на котором будут выпускать новый корм элит-класса для собак и корма для кошек эконом и премиум-класса.

Кроме того, предприятие будет выпускать мясные лакомства для собак.

Сроки запуска нового завода и объем инвестиций в «Алейскзернопродукте» пока не называют.

Ольга Черняева, директор барнаульского филиала &quot;Алейскзернопродукта&quot;
Ольга Черняева, директор барнаульского филиала «Алейскзернопродукта»
Анна Зайкова

Ольга Черняева,
директор барнаульского филиала компании «Алейскзернопродукт»:

Более 10 лет мы реализуем корм для собак «Дилли». Чтобы отработать все заявки, сейчас имеющихся производственных мощностей нам не хватает, поэтому было принято решение по расширению данного направления. Вложения будут достатчоно существенные.

По словам эксперта, потребление основного выпускаемого продукта — муки — с каждый годом уменьшается. По этой причине компания начинает искать новые перспективные направления.

Сейчас ассортимент «Алейскзернопродукта» насчитывает порядка 150 различных наименований продукции.

Так, в 2016 году компания запустила производство специализированного корма для рыб.

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