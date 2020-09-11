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Экономика
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JTI предупреждает о «надвигающемся шторме» на глобальном «черном рынке» сигарет

Исследование показывает, что преступники готовы к буму спроса после пандемии COVID-19

Нелегальный рынок табака готовится пожинать плоды экономических последствий пандемии COVID-19, говорится в аналитическом отчете Japan Tobacco International (JTI), подтвержденном независимыми экспертами Intrinsic Insight Ltd.

Преступность.
Преступность.
СС0

Отчет о том, как устроен глобальный рынок нелегального табака, базируется на 63 полевых исследованиях, проведенных в 50 странах, включая Россию, Канаду, Малайзию и Филиппины, где табачные контрабандисты имеют особенно сильные позиции. Правоохранительные органы по всему миру приветствовали исследование, позволяющее лучше понять особенности операций нелегального рынка.

Многочисленные полевые исследования показали, что глобальный кризис общественного здравоохранения и финансовый кризис создали условия для «идеального шторма», когда организованные преступные группы будут еще сильнее эксплуатировать спрос потребителей на дешевые товары. А доля «черного рынка» будет расти на фоне падающих доходов населения в условиях надвигающейся глобальной рецессии, в первую очередь, в странах с высокой налоговой нагрузкой.

Аналитики JTI выявили четыре развивающихся глобальных тренда, что совпадает с данными исследований, проведенных Euromonitor и Europol:

  1. Собранные данные показывают, что организованные преступные группировки готовятся к ожидаемому резкому росту спроса на нелегальные сигареты;
  2. В западных странах, отмечается сравнительно небольшое сокращение производства и оборота нелегального табака. С апреля 2020 года правоохранительные органы провели ряд крупных операций против подпольных фабрик, арестовав в том числе оборудование и материалы для производства сигарет в Чехии, Греции, Ирландии, Бельгии, Испании;
  3. Изменение приоритетов правоохранительных органов и введение ограничений на пересечение границ для борьбы с поставками нелегального табака были неоднородны в разных странах. Так, страны Восточной Азии быстрее вводили ограничения, а западные страны не смогли действовать также четко.
  4. Производственные мощности и технологии были широко развернуты в ходе пандемии, чтобы обеспечить поставки и продажи нелегального табака в странах, которые ввели жесткие ограничения на время пандемии — в Восточной Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе, где WhatsApp и Facebook обеспечили легкий выход преступников на конечных потребителей. Кроме того, Международная торговая палата прогнозирует, что глобальная торговля контрафактом достигнет $4 трлн 2022, в первую очередь засчет электронной коммерции*.

По данным Всемирного банка, глобальная торговля нелегальным табаком уже приносит преступным группам, которые производят, транспортируют и продают табачные изделия без уплаты налогов, около $40−50 миллиардов ежегодно. Это прямо влияет на законопослушных ритейлеров, которые теряют доходы, а также изменяет предпочтения потребителей в сторону товаров, не соответствующих стандартам.

«Для некоторых потребителей нелегальный табак — это преступление без жертв, поэтому так важно информировать их не только о скрытых опасностях при потреблении нелегальных сигарет, но и масштабных социальных последствиях покупки товара фактически у преступных групп, которые также контролируют торговлю оружием и незаконный траффик людей. Наш отчет, переданный более чем 160 правоохранительным органам по всему миру, является первым в своем роде примером сбора данных во время пандемии, и мы надеемся, что он послужит предупреждением правительствам о „надвигающемся шторме“ черного рынка», — сказал Ян Монтейт, директор JTI по борьбе с незаконной торговлей.

JTI предложила свой план ответа на «Надвигающийся шторм», призывая к:

  • Повышению эффективности контроля на государственных границах;
  • Повышению эффективности обмена данными через частных и государственные партнерства между всеми индустриями и правоохранительными органами;
  • Проработка мер фискального характера, которые позволят повысить потребительское доверие и помочь покупателям избежать соблазна приобретать нелегальную продукцию;
  • Координировать глобальные кампании для информирования потребителей через повышение д осведомленности о вреде нелегального табака и последствий, к которым приводит нелегальная торговля.

*Международная торговая палата. (2017, 2 июня). Глобальные последствия контрафактных товаров и пиратства достигнут 4,2 триллиона долларов США.

Источник: iccwbo.org

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