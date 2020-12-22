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22 декабря
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Экономика

К 2024 году Apple планирует презентовать собственный автомобиль

Американская корпорация разрабатывает технологию, снижающую стоимость блоков питания и расширяющую линейку машин, сообщает Telegram-канал Blooomberg.

Apple.
Apple.
СС0

К работе будут подключены внешние партнеры для разработки отдельных элементов систем, в том числе, лидарные датчики. Они обеспечивают автономные автомобили трехмерным изображением окружающего пространства в режиме реального времени.

Однако Apple параллельно разрабатывает собственную технологию лидара.

С телефоном в автомобиле.
С телефоном в автомобиле.
CC0

Отметим, что компания занимается разработкой автомобильной технологии, позволяющей ездить без водителя, начиная с 2014 года. В 2017-м корпорация на время приостановила амбициозную идею разработать собственную машину. С тех пор она работает над базовой автономной системой.

Агентство Bloomberg News сообщает, что ранее в этом месяце, Apple решала, использовать систему в своем автомобиле или в уже существующих, либо установить партнерские отношения с известным автопроизводителем.

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