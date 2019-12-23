К зарплатам врачей и медсестер введут единые требования

К зарплатам медицинских работников будут введены единые требования — Минтруд намерен внести поправки в Трудовой кодекс (ТК), ограничив полномочия регионов в зарплатной сфере.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что после поправок в ТК, правительство сможет устанавливать единые требования к оплате труда медработников по всей России, пишет «Коммерсант».

Пока зарплаты медиков находятся либо в ведении руководства регионов, либо у администрации больниц, отметила Голикова.

Ранее Российская трехсторонняя комиссия рекомендовала сделать оклад медиков не менее 55% от общей зарплаты. Однако, как выяснил Минтруд, эту рекомендацию выполнили лишь восемь из 83 субъектов РФ.

Сейчас зарплата врачей после начисления надбавок, премий и прочих выплат по регионам сильно отличается: от 44 тысяч рублей в республиках Северо-Кавказского федерального округа до 180 тысяч на Чукотке, пишет ura.ru.

Введение единых отраслевых систем оплаты труда станет частью более масштабной реформы первичного звена здравоохранения, считает Голикова.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» до 2024 года правительство обещает выделить дополнительно 550 млрд рублей.