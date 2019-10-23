Качели пошли вверх. Почему на Алтае вновь стремительно растут цены на гречиху

Пресловутая гречиха в нынешнем году может вновь стать самой дорогостоящей сельхозкультурой в Алтайском крае. Только за неделю с 11 по 18 октября она прибавила в цене 1,8 тыс. рублей за тонну, и это, считают аграрии, далеко не предел. В качестве причин удорожания называют резкое сокращение посевных площадей, причем по всей стране, низкую урожайность и трейдеров-«мешочников», которые вывозят алтайскую гречиху далеко за пределы региона. Ценники в магазинах на все это реагируют живо.

Почему плохо уродилась гречиха?

То, что признанный статус «гречневого царства» в нынешнем году у Алтая может чуть померкнуть, стало понятно сразу после посевной. Еще в апреле министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев отмечал: площади посевов гречихи возможно увеличатся до 600 тыс. га. Тогда чиновник уверял: этого слишком много. Переходящие остатки уже имеющегося зерна достаточны, а это значит, что край вновь может столкнуться с проблемой перепроизводства.

В июне стало понятно — призывам минсельхоза аграрии вняли. По их же оценкам, посевы гречихи в крае сократились примерно на 30%.

Руководитель сельхозпредприятия «Майское» Виктор Траутвейн гречихой занимается больше 20 лет. Сам он отказываться от нее не стал, оставив площади на том же уровне, а вот «соседи» дрогнули. В Косихинском районе в 2019 году резко выросли посевы рапса, а вот гречихи сократились.

Фермер рассказывает: еще в середине лета стало очевидно, что большого урожая ждать не стоит. Погода слишком сильно проверяла гречиху на прочность. Днем в июле было жарко, что для опыление и формирования завязи губительно, а по ночам, напротив, прохладно.

В итоге урожайность гречихи в «Майском» составила 12−13 ц\га. Общий сбор снизился по сравнению с прошлым годом на 1 тыс. тонн.

Алтайская гречиха Анна Зайкова

Виктор Траутвейн,

руководитель сельхозпредприятия «Майское»:

Это лето для Косихинского района было какое-то аномальное. Ночные температуры были на уровне 10−12 градусов. Для гречихи идеально — 16−17 градусов.

Фермер из Ребрихи Евгений Долгов, говоря о неурожае гречихи, тоже пеняет на погоду. За весь июль в их районе выпало всего 15 мм осадков, а обычно — 50. К августу почвенная засуха усугубилась еще и атмосферной. По словам Долгова, в среднем по району урожайность гречихи составила 6−8 ц\га, что совсем не густо.

Лучше обстоят дела в предгорье края. В хозяйстве «Октябрьское» Зонального района урожайность гречихи превысила 20 ц\га. Неплохо, хотя в прошлом году было 30 ц\га. Сами посевные площади предприятие снизило в четыре раза до 1 тыс. га.

Посевные площади гречихи в Алтайском крае , тыс. га 2014 — 464,4 2015 — 465,0 2016 — 562,8 2017 — 750,0 2018 — 500,1

Сколько в целом собрано гречихи на Алтае, минсельхоз региона пока не сообщает, ограничиваясь лишь общим урожаем зерновых, который составил 4,6 млн тонн в бункерном весе. В Алтайпищепроме altapress.ru эти данные тоже не смогли уточнить. При этом руководитель ведомства Александр Большаков отметил, что объем производство крупы в регионе остается стабильным.

Гречневая лузга. Олег Богданов , altapress.ru

Куда везут алтайскую гречиху?

За последние несколько лет алтайская гречиха сумела пробить себе дорогу на экспорт. Низкая внутренняя цена была вполне проходной на европейских рынках, отгрузки осуществлялись в Литву, на Украину и даже в Норвегию.

Также гречиху и гречку с Алтая активно потребляют Китай и Япония, но туда поставлять ее намного сложнее, так как эти страны сами производят эту агрокультуру. Зато высоким спросом пользуется гречишная лузга. Из нее в Поднебесной делают ортопедические подушки.

Как отмечают алтайские аграрии, высокого экспортного спроса на гречиху нового урожая пока нет. Сейчас трейдеры, работающие с КНР, активнее прощупывают рынок масличных культур, в частности сои.

Зато зашевелился Казахстан. В 2019 году часть аграрных территорий республики затронула засуха. Власти уже констатировали: сбор зерна в стране будет около 17 млн тонн, на 3 млн меньше прошлого года. Несмотря на то, что ситуацию на зерновом рынке при необходимости планируется корректировать за счет стабфонда, местные переработчики явно обеспокоены.

По словам Вячеслава Жигульского, гендиректора крупозавода «Целина», именно казахские закупщики подстегивают цену на алтайскую гречиху, активно скупая как сырье, так и готовую продукцию, нагнетая тем самым определенный ажиотаж.

Алтайская гречиха Анна Зайкова

Гречневые лихорадки прошлых лет В 2010 году в России был страшный ажиотаж вокруг гречневой крупы. Из-за сильнейшей засухи и неурожая в европейской части страны, переработчики начали массово скупать сырье на Алтае. Зерно на всех не хватало. Причем это касалось не только гречихи. Цены буквально на глазах росли на пшено, горох и овсянку. Уже притчей во языцех стали рассказы сельхозпроизводителей, которые зимой 2011 года продавали гречиху по баснословной цене в 50−60 тыс. рублей за тонну. В рознице гречка тогда стоила 130−160 рублей за килограмм.

Как растут цены?

По словам Алексея Бабакова, директора хозяйства «Октябрьское», еще в августе ничто не предвещало гречневого бума: цена была стабильной, особого спроса не было. «Я уже плюнул на эту гречку», — признается фермер. Как оказалось, напрасно.

В сентябре первые партии нового урожая фермеры уже продали по 18 тыс. рублей за тонну, затем — по 22 тыс.

За последнюю неделю ценник самой востребованной сельхозкультуры в крае подрос еще на 1,8 тыс. рублей за тонну и вплотную приблизился к 25 тыс. рублей. И это, полагают сами сельхозпроизводители, далеко не предел.

Виктор Томенко ознакомился с планами развития предприятия «Роса». Анна Зайкова

По предварительным прогнозам, зимой гречиха может подорожать до 30 тыс. рублей, что почти в три раза выше уровня прошлого года.

Между тем, владельцы торговых сетей в ближайшее время ожидают значительного повышения цен на гречневую крупу. О предстоящем росте их якобы уведомляют алтайские переработчики.

Как сообщает портал «Фонтанка.ру», письма о повышении цен примерно на 20−50% на гречку и гречневые хлопья ритейлерам Санкт-Петербурга, в частности, разослал торговый дом «Алтайская сказка».

Юрий Юрченко, учредитель ТД, подтвердил эту информацию и уточнил, что крупнейшие компании страны, такие как «АгроАльянс» и «Националь», тоже направляли письма и их просьбы были удовлетворены. На обращения торгового дома ритейлеры еще не отвечали.

Юрий Юрченко ,

учредитель торгового дома «Алтайская сказка»:

Ритейлеры пока игнорируют наши обращения, чего нельзя сказать про лидеров поставок фасованной крупы, которым сети согласовали уже дважды повышение цены в сумме на 20% и более. Очень странно, что «Фонтанка.ру» пишет именно про обращение «Алтайской сказки», объем поставок в регион у которой менее 2%, и ничего о принятом повышении лидеров. Их объем поставок выше 30%.

Между тем потребительские цена на гречку в регионе постепенно начала расти, за неделю с 7 по 14 октября прибавив 2 рубля. Сейчас килограмм крупы в крае в среднем стоит 33,5 рубля.

Виктор Томенко ознакомился с планами развития предприятия «Роса». Анна Зайкова

По словам Вячеслава Жигульского, торговые сети работают с крупозаводами на условиях двух-трехмесячных договоров. Сейчас они реализацию крупы еще по прежним ценам. Если алтайским производителям все же удастся договориться о повышении, покупатели возможно это почувствуют не раньше ноября.

Подобные переговоры, как правило, проходят очень сложно.