Качество жизни в Алтайском крае оценили сильно ниже среднего

РБК вместе с агентством «Национальные Кредитные Рейтинги» выпустил рейтинг «Лучшие регионы для жизни». Алтайский край в нем находится на 66 месте из 85. Республика Алтай еще ниже.

Регионы оценивали по нескольким направлениям, которые отражают качество жизни. Это уровень покупательской активности, доступность жилья, способность населения обслуживать кредиты и другое.

Каждый показатель ранжируется от самого высокого значения к самому низкому, затем ему присваивается оценка в баллах от 1 до 7.

Алтайский край из всех параметров наибольшую оценку получил за климат.

оборот розничной торговли на душу населения — 2,4,

доступность жилья ( соотношение средней зарплаты и стоимости кв.м. жилья) — 1,0,

соотношение средней зарплаты и стоимости кв.м. жилья) — 1,0, просроченная задолженность по кредитам ( соотношение задолженности к средней зарплате) — 2,4,

соотношение задолженности к средней зарплате) — 2,4, индекс «белых доходов» ( доля занятых , имеющих официальные доходы) — 3,6,

доля занятых имеющих официальные доходы) — 3,6, депозиты ( соотношение банковских депозитов на душу населения к средней зарплате) — 3,9,

соотношение банковских депозитов на душу населения к средней зарплате) — 3,9, основные фонды соцсферы ( стоимость основных фондов в образовании , здравоохранении , культуре и спорте на душу населения) — 1,0,

стоимость основных фондов в образовании здравоохранении культуре и спорте на душу населения) — 1,0, обеспеченность жильем ( соотношение общей площади жилья в регионе к численности населения) — 3,4,

соотношение общей площади жилья в регионе к численности населения) — 3,4, обеспеченность педагогами ( соотношение численности педагогов и школьников) — 3,5,

соотношение численности педагогов и школьников) — 3,5, обеспеченность медиками ( соотношение численности медиков и жителей) — 3,7,

соотношение численности медиков и жителей) — 3,7, климат — 4,0.

В пятерку лучших вошли Санкт-Петербург, Москва, Белгородская, Московская и Воронежская области.

Замыкают рейтинг Республика Калмыкия, Еврейская автономная область, Республика Алтай, Карачаево-Черкесская Республика и Республика Тыва.

Оценки делались на основе данных Росстата, Федеральной налоговой службы и Банка России. Рейтинг, который пока фиксирует благосостояние жителей регионов до пандемического кризиса, планируют обновлять ежегодно.