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22 июля 23°C
Экономика

Качество жизни в Алтайском крае оценили сильно ниже среднего

РБК вместе с агентством «Национальные Кредитные Рейтинги» выпустил рейтинг «Лучшие регионы для жизни». Алтайский край в нем находится на 66 месте из 85. Республика Алтай еще ниже.

Барнаульцы.
Барнаульцы.
Анна Зайкова

Регионы оценивали по нескольким направлениям, которые отражают качество жизни. Это уровень покупательской активности, доступность жилья, способность населения обслуживать кредиты и другое.

Каждый показатель ранжируется от самого высокого значения к самому низкому, затем ему присваивается оценка в баллах от 1 до 7.

Алтайский край из всех параметров наибольшую оценку получил за климат.

  • оборот розничной торговли на душу населения — 2,4,
  • доступность жилья (соотношение средней зарплаты и стоимости кв.м. жилья) — 1,0,
  • просроченная задолженность по кредитам (соотношение задолженности к средней зарплате) — 2,4,
  • индекс «белых доходов» (доля занятых, имеющих официальные доходы) — 3,6,
  • депозиты (соотношение банковских депозитов на душу населения к средней зарплате) — 3,9,
  • основные фонды соцсферы (стоимость основных фондов в образовании, здравоохранении, культуре и спорте на душу населения) — 1,0,
  • обеспеченность жильем (соотношение общей площади жилья в регионе к численности населения) — 3,4,
  • обеспеченность педагогами (соотношение численности педагогов и школьников) — 3,5,
  • обеспеченность медиками (соотношение численности медиков и жителей) — 3,7,
  • климат — 4,0.

В пятерку лучших вошли Санкт-Петербург, Москва, Белгородская, Московская и Воронежская области.

Замыкают рейтинг Республика Калмыкия, Еврейская автономная область, Республика Алтай, Карачаево-Черкесская Республика и Республика Тыва.

Оценки делались на основе данных Росстата, Федеральной налоговой службы и Банка России. Рейтинг, который пока фиксирует благосостояние жителей регионов до пандемического кризиса, планируют обновлять ежегодно.

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