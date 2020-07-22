Качество жизни в Алтайском крае оценили сильно ниже среднего

Регионы оценивали по нескольким направлениям, которые отражают качество жизни. Это уровень покупательской активности, доступность жилья, способность населения обслуживать кредиты и другое.
Каждый показатель ранжируется от самого высокого значения к самому низкому, затем ему присваивается оценка в баллах от 1 до 7.
Алтайский край из всех параметров наибольшую оценку получил за климат.
- оборот розничной торговли на душу населения — 2,4,
- доступность жилья (соотношение средней зарплаты и стоимости кв.м. жилья) — 1,0,
- просроченная задолженность по кредитам (соотношение задолженности к средней зарплате) — 2,4,
- индекс «белых доходов» (доля занятых, имеющих официальные доходы) — 3,6,
- депозиты (соотношение банковских депозитов на душу населения к средней зарплате) — 3,9,
- основные фонды соцсферы (стоимость основных фондов в образовании, здравоохранении, культуре и спорте на душу населения) — 1,0,
- обеспеченность жильем (соотношение общей площади жилья в регионе к численности населения) — 3,4,
- обеспеченность педагогами (соотношение численности педагогов и школьников) — 3,5,
- обеспеченность медиками (соотношение численности медиков и жителей) — 3,7,
- климат — 4,0.
В пятерку лучших вошли Санкт-Петербург, Москва, Белгородская, Московская и Воронежская области.
Замыкают рейтинг Республика Калмыкия, Еврейская автономная область, Республика Алтай, Карачаево-Черкесская Республика и Республика Тыва.
Оценки делались на основе данных Росстата, Федеральной налоговой службы и Банка России. Рейтинг, который пока фиксирует благосостояние жителей регионов до пандемического кризиса, планируют обновлять ежегодно.