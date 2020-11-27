В Алтайском крае подсчитали, сколько жителей работают в промышленности и почему рабочих рук не хватает

В Алтайском крае на промышленных предприятиях в настоящее время работают 127,2 тыс. человек. Это на 12,7% меньше, чем было 10 лет назад. Однако объемы производства и выработка на одного сотрудника за этот же период увеличились. Тем не менее, рабочих рук на заводах не хватает.

Об этом 26 ноября рассказал министр промышленности и энергетики края Вячеслав Химочка на круглом столе по теме «Проблемы и перспективы подготовки квалифицированных кадров». Заседание с участием директоров предприятий, руководителей вузов и ссузов проводилось в АлтГТУ.

Вячеслав Химочка еще раз подчеркнул, что за 10 последних лет алтайская промышленность развивалась более высокими темпами, чем в среднем по России. Индекс промышленного производства в крае составил за этот период 141%, а по стране в среднем 125%.

В два раза в крае выросла и выработка на одного сотрудника промышленных предприятий. Если 10 лет назад она составляла 1,407 млн рублей в год, то сейчас — 3,286 млн рублей. Но по этому показателю мы еще сильно отстаем от среднего показателя по стране — 5,4 млн рублей в год

Вячеслав Химочка назвал главные проблемы, которые пока не позволяют краю повысить производительность труда: высокий износ станков и оборудования, нехватка инвестиций для модернизации производства, острый дефицит квалифицированных кадров, в которых нуждаются все предприятия.

Павловский ДОК посетили Вячеслав Химочка и Николай Пантелеев. Фото ЛКХ «Алтайлес»

При этом жители Алтайского края в последнее время не очень охотно идут трудоустраиваться на заводы. На круглом столе были приведены весьма показательные для такой тенденции цифры. Количество официально зарегистрированных безработных в крае составляет около 37 тыс. человек, на биржу труда встали 19 тыс. человек.

При этом спрос предприятий на инженерно-технические кадры в 4−5 раз превышает предложение, на фрезеровщиков — в 10 раз, на слесарей, токарей и электромонтеров — более чем в 10 раз.

Возможно, основной причиной нежелания молодежи трудиться на заводе пока является не слишком высокая официальная заработная плата. В среднем по промышленности в крае она составляет сейчас чуть более 29 тыс. рублей в месяц, тогда как по России — 43 тыс. рублей.

Для частичного решения кадровой проблемы в правительстве края подготовили программу переподготовки квалифицированных кадров для региональной промышленности. Она должна стартовать с 2021 года на базе АлтГТУ,