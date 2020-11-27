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Экономика

В Алтайском крае подсчитали, сколько жителей работают в промышленности и почему рабочих рук не хватает

В Алтайском крае на промышленных предприятиях в настоящее время работают 127,2 тыс. человек. Это на 12,7% меньше, чем было 10 лет назад. Однако объемы производства и выработка на одного сотрудника за этот же период увеличились. Тем не менее, рабочих рук на заводах не хватает.

Презентация новых моделей на "Алтайвагоне".
Презентация новых моделей на "Алтайвагоне".
Анна Зайкова

Об этом 26 ноября рассказал министр промышленности и энергетики края Вячеслав Химочка на круглом столе по теме «Проблемы и перспективы подготовки квалифицированных кадров». Заседание с участием директоров предприятий, руководителей вузов и ссузов проводилось в АлтГТУ.

Вячеслав Химочка еще раз подчеркнул, что за 10 последних лет алтайская промышленность развивалась более высокими темпами, чем в среднем по России. Индекс промышленного производства в крае составил за этот период 141%, а по стране в среднем 125%.

В два раза в крае выросла и выработка на одного сотрудника промышленных предприятий. Если 10 лет назад она составляла 1,407 млн рублей в год, то сейчас — 3,286 млн рублей. Но по этому показателю мы еще сильно отстаем от среднего показателя по стране — 5,4 млн рублей в год

Вячеслав Химочка назвал главные проблемы, которые пока не позволяют краю повысить производительность труда: высокий износ станков и оборудования, нехватка инвестиций для модернизации производства, острый дефицит квалифицированных кадров, в которых нуждаются все предприятия.

Павловский ДОК посетили Вячеслав Химочка и Николай Пантелеев.
Павловский ДОК посетили Вячеслав Химочка и Николай Пантелеев.
Фото ЛКХ «Алтайлес»

При этом жители Алтайского края в последнее время не очень охотно идут трудоустраиваться на заводы. На круглом столе были приведены весьма показательные для такой тенденции цифры. Количество официально зарегистрированных безработных в крае составляет около 37 тыс. человек, на биржу труда встали 19 тыс. человек.

При этом спрос предприятий на инженерно-технические кадры в 4−5 раз превышает предложение, на фрезеровщиков — в 10 раз, на слесарей, токарей и электромонтеров — более чем в 10 раз.

Возможно, основной причиной нежелания молодежи трудиться на заводе пока является не слишком высокая официальная заработная плата. В среднем по промышленности в крае она составляет сейчас чуть более 29 тыс. рублей в месяц, тогда как по России — 43 тыс. рублей.

Для частичного решения кадровой проблемы в правительстве края подготовили программу переподготовки квалифицированных кадров для региональной промышленности. Она должна стартовать с 2021 года на базе АлтГТУ,

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