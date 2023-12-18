Уходящий 2023 год пищевая отрасль Алтайского края, вероятнее всего, завершит с положительной динамикой производства. За неполный период в разы увеличился выпуск растительного масла, «подросли» сыры, крупы и мясные субпродукты. Об этом на экспертном совете ИД «Алтапресс» рассказал начальник Алтайпищепрома Александр Большаков. Мы собрали основные — как отрицательные, так и положительные — тенденции, характерные для этого года.

Тенденция № 1. Увеличение себестоимости

О том, как растут затраты, на реальных цифрах показал управляющий директор хлебокомбината «Алтайские закрома» Константин Терновой. По его словам, только прессованные дрожжи в нынешнем году подорожали на 20%, сухие — на 73%.

Цена на пакет с клипсой тоже выросла. Раньше в себестоимости хлеба упаковка составляла 1%, теперь — 6%. Мало того, упаковку можно приобрести только по большой предоплате.

Этикетка на пакет с хлебом подорожала на 100%.

Виктор Томенко посетил хлебокомбинат «Алтайские закрома». Антон Червяков

«Пакетик стоит 2 рубля 75 копеек, а клипса — еще 10 копеек. Чтобы пакет приехал к нам на предприятие, мы платим за 90 дней вперед», — рассказал Терновой.

Что же касается ключевой сырьевой позиции — муки, то ее цена подросла на 5-10%. В 2020 году в структуре себестоимости мука составляла 45-50%, теперь — 17%. Стоимость прочих ингредиентов (подсол­нечник, кунжут, зерновые смеси) тоже увеличилась, говорит эксперт.

Сложно в 2023 году было и мясопереработчикам. Наталья Усова, директор отдела продаж предприятия «Помарк», отмечает: по курятине ситуация самая сложная.

Виктор Томенко посетил восстановленный после пожара "Алтайский бройлер". altairegion22.ru. Фото: Антон Федотов

«Скажите, где курицу взять? Она ведь почти золотая», — возмущается Усова.

По ее словам, на фоне увеличивающихся затрат усиливается и конкуренция.

«У нас главные конкуренты — федералы. Как они продают колбасу по 100 руб­лей, для нас всегда было загадкой. Ведь ее еще надо привезти. Мы таких цен дать не можем», — говорит Наталья Усова.

В 2023 году увеличение затрат произошло и у производителей напитков. С 1 июля они обязаны платить акциз на использование сахара.

Производство "Кола Бочкари". Дмитрий Лямзин.

По словам Алены Вдовиной, директора по PR Барнаульского пивоваренного завода, по этой причине на полках магазинов продукция подорожала на 15 рублей за литр.

«Для нас это проблема. Надо понимать, что классическая линейка напитков всегда варилась на сахаре. Мы не хотим использовать сахарозаменители в принципе. Здесь менять рецептуру, удешевлять ингредиенты смысла нет», — объяснила Алена Вдовина.

Тенденция № 2. Кадровый дефицит

О проблемах с персоналом громко и с нескры­ваемыми эмоциями говорят все представители пищевой отрасли. Тот же Константин Терновой признается, что на их производстве не хватает 27% сотрудников.

А те, кто приходят, все чаще просят зарплаты в конверте.

«Появился запрос на неофициальное трудоустройство. Почему? Ответ очевиден — это обременение кредитными обязательствами, алименты, исполнительные листы», — объяснил Терновой.

Хлебокомбинат «Алтайские закрома». Антон Червяков

Его коллега по хлебопекарной отрасли Лидия Некрасова, развивающая бизнес в Поспелихинском районе, говорит, что в сельской местности с кадрами еще сложнее. Большой отток трудоспособного населения идет среди женщин, утверждает она.

«Получая дотации по безработице, по воспитанию детей, женщины просто не хотят идти работать. А когда им на карточки стали приходить военные зарплаты их супругов, этого желания стало еще меньше», — сообщила Лидия Некрасова.

Жесткий кадровый дефицит заставляет руководителей предприятий идти на уступки.

Производство алтайского пищекомбината «Меленка». алтайский пищекомбинат «Меленка».

Генеральный директор бийской компании «Меленка-Ост» Олег Сергеев привел простой пример: за грубые нарушения трудовой дисциплины он все чаще вынужден прощать сотрудников, закрывая глаза на многое.

«Элементарная ситуация: кладовщик после “хорошего” праздника опоздал на работу и пришел в не очень соображающем состоянии, — приводит пример Олег Серге­ев. — Три года назад мы бы приняли очевидное решение по нему не задумываясь. Сейчас думаешь, как бы его оставить — в сельской местности другого не найдешь. Надо же, чтобы и для коллектива это не было пагубным примером. Такие решения руководителю на разных участках приходится принимать».

Тенденция № 3. Расширение рынков сбыта

Из главных и ощутимых плюсов, пожалуй, можно выделить расширение рынков сбыта, в том числе экспортных.

«Алтайхолод». barnaul.org.

Летом 2023 года Китай полностью снял ограничения на поставки продовольствия в свою страну. Производители продуктов в Алтайском крае моментально это почувствовали. Вырос, например, спрос на муку, а еще, как ни странно, на мороженое.

Директор барнаульского предприятия «Алтайхолод» Михаил Туркин рассказал, что в ноябре, впервые за годы пандемии, в Китай были отправлены две еврофуры продукции. «Сейчас готовим еще три машины», — добавил он.

Особо востребовано в Китае оказалось мороженое на сыром молоке (обычно в производстве «Алтайхолод» использует сухое).

«Алтайхолод». barnaul.org.

Для развития нового для себя направления предприятие намерено в 2024 году построить новый цех с приемкой молока на 10 тонн в сутки. «Надеемся, что это поможет нам расширить экспортные рынки сбыта в Китае», — сообщил Туркин.

Активнее работать на экспорт стал и Барнаульский пивзавод. Помимо Китая, предприятие начало работать с Индией. Несколько месяцев назад руководство БПЗ подписало с индийскими партнерами меморандум и договорилось об отгрузках.

Однако прежде надо понять, в какой валюте будет происходить расчет. Еще один крупный производитель напитков — компания «Бочкари» — в 2023 году усилил свое присутствие в Монголии.

Кола в Бочкарях Дмитрий Лямзин

Тенденция № 4. Инвестиционная активность

Несмотря на все сложности, предприятия пищевой индустрии наращивают инвестактивность. В нынешнем году серьезный проект запускают «Алтайские закрома». Речь идет о новом булочном цехе, который строили на протяжении последних двух лет.

Уникальность объекта — в полной автоматизации производства, чего в хлебопекарной отрасли края никогда не было. «Первым, кто притронется к булочке хлеба, теперь будет сам покупатель», — рассказал Константин Терновой.

Он объясняет, что новый производственный объект решит сразу две важные задачи — обновление изношенного оборудования и нехватку кадров.

Хлебокомбинат «Алтайские закрома». Антон Червяков

Все процессы, от тестоприготовления до нарезки и упаковки хлеба, в новом цехе будут совершать машины. Оборудование оказалось мощное, как раз нарезка и упаковка хлеба происходят со скоростью одна булка в секунду.

В сторону автоматизации производственных процессов смотрит и бийская «Меленка-Ост». Олег Сергеев рассказал, что в 2023 году заложен фундамент нового производственного помещения.

«Конечно, у нас не все будет автоматизировано, как у «Алтайских закромов», но мы тоже работаем в этом направлении», — объяснил он.

Компания «Бочкари» в нынешнем году столкнулась с проблемой дефицита мощностей по розливу в ПЭТ-тару. Решение было очевидно — в следующем году на заводе установят еще одну производственную линию. Оборудование уже закуплено.