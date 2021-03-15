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Как аэропорт Барнаула работает на развитие экономики региона

Международный аэропорт Барнаул имени Германа Степановича Титова, являясь воздушными воротами Алтайского края, продолжает оставаться значимым предприятием транспортной инфраструктуры России и вносит весомый вклад в развитие экономики региона.

Как аэропорт работает на развитие экономики региона.
Как аэропорт работает на развитие экономики региона.
Международный аэропорт Барнаул имени Германа Степановича Титова.

Воздушная гавань достойно преодолела вызовы, обусловленные негативным влиянием пандемии новой коронавирусной инфекции, с которыми пришлось столкнуться в минувшем 2020 году.

Обоснованные и объективные ограничения, установленные правительством РФ в сфере воздушного транспорта с конца марта 2020 года, привели к фактическому прекращению транспортировки пассажиров в апреле-мае прошлого года.

Несмотря на это, аэропорт продолжил стабильно работать, решая актуальные задачи сложного периода — обеспечение безопасности и должного качества воздушных перевозок, сохранение трудового коллектива. В итоге предприятию удалось сохранить значительные объемы производства, которые являются основой для достижения показателей докризисного уровня в течение текущего 2021 года.

В прошлом году в аэропорту Барнаула было обслужено 295 600 пассажиров. Снижение пассажиропотока составило 44,4%, что меньше среднеотраслевых показателей гражданской авиации России, снижение которых составило 46%.

При этом установление в 2020 году ограничений на международные перевозки из российских аэропортов стимулировало авиакомпании к расширению маршрутной сети внутри России и открытию новых региональных направлений.

В настоящий момент пассажирам, пользующимся услугами аэропорта Барнаул, стали доступны перелеты в Екатеринбург, Омск, Белокуриху. Востребованы рейсы в Томск, Казань и Красноярск. В летнем расписании ожидается увеличение количества рейсов на черноморское побережье России (Симферополь, Сочи), а также в культурную столицу — Санкт-Петербург.

Включение большинства региональных направлений в перечень субсидируемых маршрутов в 2021 году и участие региона в софинансировании рейсов благоприятно отразилось на стоимости авиаперелетов и позволяет пассажирам путешествовать по России, пользуясь доступными тарифами.

Так, в настоящее время минимальная стоимость перелета из Барнаула в Омск составляет 891 рубль, из Барнаула в Екатеринбург — от 2134 рублей, из Барнаула в Красноярск — от 2000 рублей.*

Как аэропорт работает на развитие экономики региона.
Как аэропорт работает на развитие экономики региона.
Международный аэропорт Барнаул имени Германа Степановича Титова.

Аэропорт Барнаул сегодня представляет собой комплекс, где пассажиры получают не только услуги, непосредственно связанные с перелетами, но и могут рассчитывать на высококвалифицированный сервис, предполагающий отдых в комфортабельной гостинице и организацию качественного питания.

В 2020 году введен в эксплуатацию новый павильон прилета пассажиров международных воздушных линий, оснащенный современной системой обработки багажа, что также повышает уровень сервиса.

Кроме того, в рамках программы по обновлению спецтехники предприятие ввело в эксплуатацию новый аэродромный пожарный автомобиль, пассажирский трап и маркировочную машину.

Эта современная спецтехника сыграла существенную роль в увеличении скорости обслуживания пассажиров и создании дополнительных условий для обеспечения безопасности в аэропорту.

К слову, безопасность является приоритетным направлением деятельности воздушных ворот края. На базе аэропорта регулярно проходят обязательные учения, в ходе которых в полной мере на практике отрабатываются приемы и способы организации работы по управлению подразделениями в условиях ликвидации ЧС.

Важным направлением развития аэропорта является и создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями. Для решения этой задачи воздушная гавань увеличивает свою техническую базу. В феврале 2021 года парк спецтехники аэропорта пополнился новым амбулифтом.

Также Аэропорт Барнаул подтверждает свой лидерский статус с точки зрения ответственного налогоплательщика и социально ориентированного предприятия, выполняет все взятые на себя обязательства с точки зрения пополнения казны, а также обеспечивает достойную жизнь своим сотрудникам.

Нельзя не отметить и ту роль, которую воздушная гавань сыграла в 2020 году в праздновании юбилея краевой столицы.

Так, в сентябре прошлого года аэропорт встретил авиа­ционную группу высшего пилотажа «Стрижи» Воздушно-космических сил Российской Федерации, которая прилетела в полном составе поздравить Барнаул с 290-летием.

Зрелищное шоу «Стрижей» стало кульминацией празднования юбилея краевой столицы. Сотрудники аэропорта в течение шести дней тесно взаимодействовали с экипажами и инженерно-авиационным составом группы, оказывали помощь при наземном обслуживании и заправке воздушных судов, а также круглосуточно обеспечивали безопасность.

В мае 2021 года Барнаул примет второй этап Кубка по гребле на байдарках и каноэ. Ожидается, что это масштабное спортивное мероприятие посетят 20 тысяч гостей — участники соревнований и зрители из 50 стран мира.

Аэропорт Барнаул готовится к встрече гостей и работает над вопросами обеспечения их комфорта и безопасности.

Кроме аэропортовой деятельности авиапредприятие осуществляет оптовую и розничную реализацию нефтепродуктов, продажу авиа-, авто- и железнодорожных билетов, оказывает гостиничные услуги, поставку бортового питания для авиакомпаний.

Таким образом, Международный аэропорт Барнаул имени Германа Степановича Титова играет важную роль с точки зрения развития экономики, раскрытия туристического потенциала региона и позволяет жителям края открывать для себя страну и мир, а гостям региона — в полной мере узнавать Алтайский край.

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