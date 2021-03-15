Как аэропорт Барнаула работает на развитие экономики региона

Воздушная гавань достойно преодолела вызовы, обусловленные негативным влиянием пандемии новой коронавирусной инфекции, с которыми пришлось столкнуться в минувшем 2020 году.

Обоснованные и объективные ограничения, установленные правительством РФ в сфере воздушного транспорта с конца марта 2020 года, привели к фактическому прекращению транспортировки пассажиров в апреле-мае прошлого года.

Несмотря на это, аэропорт продолжил стабильно работать, решая актуальные задачи сложного периода — обеспечение безопасности и должного качества воздушных перевозок, сохранение трудового коллектива. В итоге предприятию удалось сохранить значительные объемы производства, которые являются основой для достижения показателей докризисного уровня в течение текущего 2021 года.

В прошлом году в аэропорту Барнаула было обслужено 295 600 пассажиров. Снижение пассажиропотока составило 44,4%, что меньше среднеотраслевых показателей гражданской авиации России, снижение которых составило 46%.

При этом установление в 2020 году ограничений на международные перевозки из российских аэропортов стимулировало авиакомпании к расширению маршрутной сети внутри России и открытию новых региональных направлений.

В настоящий момент пассажирам, пользующимся услугами аэропорта Барнаул, стали доступны перелеты в Екатеринбург, Омск, Белокуриху. Востребованы рейсы в Томск, Казань и Красноярск. В летнем расписании ожидается увеличение количества рейсов на черноморское побережье России (Симферополь, Сочи), а также в культурную столицу — Санкт-Петербург.

Включение большинства региональных направлений в перечень субсидируемых маршрутов в 2021 году и участие региона в софинансировании рейсов благоприятно отразилось на стоимости авиаперелетов и позволяет пассажирам путешествовать по России, пользуясь доступными тарифами.

Так, в настоящее время минимальная стоимость перелета из Барнаула в Омск составляет 891 рубль, из Барнаула в Екатеринбург — от 2134 рублей, из Барнаула в Красноярск — от 2000 рублей.*

Как аэропорт работает на развитие экономики региона. Международный аэропорт Барнаул имени Германа Степановича Титова.

Аэропорт Барнаул сегодня представляет собой комплекс, где пассажиры получают не только услуги, непосредственно связанные с перелетами, но и могут рассчитывать на высококвалифицированный сервис, предполагающий отдых в комфортабельной гостинице и организацию качественного питания.

В 2020 году введен в эксплуатацию новый павильон прилета пассажиров международных воздушных линий, оснащенный современной системой обработки багажа, что также повышает уровень сервиса.

Кроме того, в рамках программы по обновлению спецтехники предприятие ввело в эксплуатацию новый аэродромный пожарный автомобиль, пассажирский трап и маркировочную машину.

Эта современная спецтехника сыграла существенную роль в увеличении скорости обслуживания пассажиров и создании дополнительных условий для обеспечения безопасности в аэропорту.

К слову, безопасность является приоритетным направлением деятельности воздушных ворот края. На базе аэропорта регулярно проходят обязательные учения, в ходе которых в полной мере на практике отрабатываются приемы и способы организации работы по управлению подразделениями в условиях ликвидации ЧС.

Важным направлением развития аэропорта является и создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями. Для решения этой задачи воздушная гавань увеличивает свою техническую базу. В феврале 2021 года парк спецтехники аэропорта пополнился новым амбулифтом.

Также Аэропорт Барнаул подтверждает свой лидерский статус с точки зрения ответственного налогоплательщика и социально ориентированного предприятия, выполняет все взятые на себя обязательства с точки зрения пополнения казны, а также обеспечивает достойную жизнь своим сотрудникам.

Нельзя не отметить и ту роль, которую воздушная гавань сыграла в 2020 году в праздновании юбилея краевой столицы.

Так, в сентябре прошлого года аэропорт встретил авиа­ционную группу высшего пилотажа «Стрижи» Воздушно-космических сил Российской Федерации, которая прилетела в полном составе поздравить Барнаул с 290-летием.

Зрелищное шоу «Стрижей» стало кульминацией празднования юбилея краевой столицы. Сотрудники аэропорта в течение шести дней тесно взаимодействовали с экипажами и инженерно-авиационным составом группы, оказывали помощь при наземном обслуживании и заправке воздушных судов, а также круглосуточно обеспечивали безопасность.

В мае 2021 года Барнаул примет второй этап Кубка по гребле на байдарках и каноэ. Ожидается, что это масштабное спортивное мероприятие посетят 20 тысяч гостей — участники соревнований и зрители из 50 стран мира.

Аэропорт Барнаул готовится к встрече гостей и работает над вопросами обеспечения их комфорта и безопасности.

Кроме аэропортовой деятельности авиапредприятие осуществляет оптовую и розничную реализацию нефтепродуктов, продажу авиа-, авто- и железнодорожных билетов, оказывает гостиничные услуги, поставку бортового питания для авиакомпаний.

Таким образом, Международный аэропорт Барнаул имени Германа Степановича Титова играет важную роль с точки зрения развития экономики, раскрытия туристического потенциала региона и позволяет жителям края открывать для себя страну и мир, а гостям региона — в полной мере узнавать Алтайский край.

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