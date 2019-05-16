Как алтайские власти будут менять систему оплаты учителей и чем стимулировать педагогов

В Алтайском крае изменят систему оплаты труда учителей:, уйдут от ученико-часа, оклады повысят и введут еще три части зарплаты. О том, как именно это будет происходить, чиновники и депутаты обсудили 15 мая на заседании специальной отраслевой группы, пишет сайт правительства .

Зарплата учителя будет состоять из оклада, повышающих коэффициентов, компенсационных и стимулирующих выплат, при этом гарантированную часть увеличат, сообщила начальник отдела экономики образования минобра края Гульнара Тухватуллина.

Повышающие коэффициенты будут зависеть от квалификационных категорий.

Гульнара Тухватуллина,

начальник отдела экономики образования минобразования Алтайского края:

Коэффициент наполнения школ — новый. Так как фонд оплаты труда зависит от численности учащихся, то и на оплате труда это должно отражаться. Но если раньше учитывалась наполняемость в каждом классе, то теперь расчеты будут проводиться по средней наполняемости классов по образовательной организации.

Расчет зарплаты будет производиться на основании данных информационной системы «Сетевой регион. Образование». Коэффициент наполнения школы будет применяться при превышении средней наполняемости в классе в 14 человек.

Тухватуллина также отметила, что сохранятся коэффициенты за специфику работы. Выделены выплаты за реализацию углубленных программ по предметам, конкретизированы выплаты за исполнение программ в инклюзивных классах, систематизированы выплаты компенсационного и стимулирующего характера.

Юрий Абдуллаев,

председатель краевого профсоюза работников народного образования и науки:

При формировании новой системы оплаты труда мы ставили три ключевые задачи: уход от «ученико-часа» к более справедливой сбалансированной системе, повышение гарантированной базовой части и отрыв от МРОТ квалифицированных специалистов. При уходе от «ученико-часа» те, кто был наиболее близко к МРОТ, получат наибольшее повышение, оно не колоссальное, но это первый шаг. Важно, чтобы не было вопросов у тех, у кого заработная плата не изменится. У нас не было цели повысить всем заработную плату. Понимая возможности нашего бюджета, мы сразу разделили задачи: одна из них — изменить систему оплаты труда, сделать ее более совершенной, вторая — работать над ее повышением. Также мы не стали охватывать все категории, сейчас речь идет только об учителях.

Когда именно новая система заработает, минобр не сообщает.