Как алтайским предпринимателям получить кредит на зарплату под 0%, сколько дадут и как это работает

Одной из самых обсуждаемых в бизнес-сообществе тем стали трудности с получением обещанных президентом Путиным беспроцентных кредитов на зарплату и оформлением кредитных каникул. Altapress.ru выяснил у экспертов, почему могут отказать или одобрить заявку, на какую сумму выдадут кредит и кто из предпринимателей вправе претендовать на получение двух мер поддержки в банках.

Кому дадут кредит на зарплату

На вопросы отвечает Андрей Белоусов, заместитель управляющего банка «Открытие» в Алтайском крае.

— Почему вообще были проблемы с выдачей кредитов на зарплату под 0%?

— После того, как президент обозначил меры поддержки бизнесу, у банков не было необходимой нормативной базы. И хочешь не хочешь — банкам нужно было взять паузу в 7−10 дней на то, чтобы ее проработать и подготовить свою программу кредитования.

— Предприниматели говорят: им отказывают в этом кредите , так как они не могут подтвердить сокращение доходов — ФНС не дает справку. Это главная проблема?

— Проблема есть, но она вовсе не главная. Есть четыре ключевых критерия, предусмотренных федеральным законом № 209-ФЗ. Клиент, который обращается за этим кредитом, должен входить в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а также в список наиболее пострадавших от кризиса отраслей (их сегодня 11).

Андрей Белоусов , банк «Открытие». Олег Богданов , altapress.ru

Объем его годовой выручки — не более 800 млн рублей, штатная численность — не более 100 человек. Есть и другие требования, дополнительные.

— Например , какие?

— Меры поддержки не распространяются на тех, кто сократил сотрудников более чем на 30% по сравнению с 1 января 2020 года. Требуется также положительная кредитная история, срок фактической работы — не менее года, реальный оборот по счетам.

Кроме того, владелец бизнеса не должен иметь планов свернуть его. Ключевой вопрос: видит ли он перспективу, понимает ли, как проживет тяжелое время, что намерен делать, когда оно закончится.

Кредит не выдадут тем, кто имеет судимость за корыстные, тяжкие или особо тяжкие преступления, ведет крупные судебные разбирательства и имеет долги перед ФНС и службой судебных приставов.

Доход. Зарплата. СС0

Какую сумму дадут

— Как рассчитывается сумма кредита?

— Исходя из численности сотрудников, умноженной на размер МРОТ в регионе, на ставку по страховым взносам и на период субсидирования процентной ставки — не более 6 месяцев.

Общий срок кредитования не может составлять более 12 месяцев, дата заключения договора — не позднее 30 сентября 2020 года. Беспроцентный кредит выдается без залога. Обеспечение — поручительство основных собственников бизнеса (владение не менее 51% бизнеса) и ВЭБ. РФ в размере 75% от суммы основного долга по кредиту. Срок поручительства должен превышать срок кредита на 12 месяцев.

На каких условиях выдается кредит на зарплату

— Кредит может быть выдан на год , а беспроцентный период шесть месяцев. Каковы условия погашения кредита после того , как завершится этот период?

— По истечении шестимесячного периода субсидирования до даты окончания договора предприятие возвращает в банк кредит под 4% годовых. Проценты начисляются ежедневно на остаток задолженности по кредиту.

Зарплата , деньги , карточка. СС0

— Каков механизм выплаты кредита?

— Насколько мне известно, часть банков выплачивают кредит непосредственно на карты сотрудников, предприятие этих денег не видит. Но это не всегда удобно и не учитывает конкретной ситуации предприятия-заемщика. Наш банк перечисляет кредит на расчетный счет заемщика — юрлицу или ИП. При этом мы очень внимательно будем отслеживать целевое использование кредита. Деньги не должны попасть никуда, кроме как на зарплату.

Как преодолевать трудности

— Как предприниматель может доказать , что у него упали обороты?

— Мы справку из ФНС не требуем. При сумме кредитования до 5 млн рублей предприятие предоставляет в банк упрощенную финансовую отчетность, которую ведет у него бухгалтерия, свыше 5 млн — полную финансовую отчетность.

Кредит. СС0.

— По словам одного из предпринимателей , на сотрудников , которые работают по гражданско-правовому договору , кредит на дают. Так ли это?

— Надо изучить содержание договора, понять, как отчислялись налоги и страховые сборы за этих сотрудников. Политика государства направлена на то, чтобы сохранить работающих людей, поддержав работодателя. Однозначный отказ это не подразумевает.

В целом же, когда мы оцениваем соответствие заемщика требованиям, мы обязаны выяснить, платит ли он зарплату реальным людям или «мертвым душам». Мы за основу взяли такой критерий: у предпринимателя работает не менее пяти человек.

Но иногда и на трех сотрудников важно оказать помощь, поэтому подход будет индивидуальный.

Зарплата. Анна Зайкова

— Одному из наших собеседников сказали: если он оформил реструктуризацию , то он не может получить кредит под 0% на зарплату. Получается , две меры поддержки не дают?

— Давайте разберемся. Банки, принимающие участие в оказании мер поддержки, предоставляют заемщику-предпринимателю кредитные каникулы по очень упрощенной схеме. Клиент заполняет у нас заявление (и это можно сделать дистанционно), и его на шесть месяцев освобождают от уплаты процентов.

Но эта мера поддержки рассчитана на бизнес из пострадавших отраслей. Если заемщик к ним относится, он может получить и кредитные каникулы, и льготный кредит на зарплату. Если же реструктуризация кредита оформлена предпринимателю из другой отрасли, то он не соответствует критериям получения кредита под 0%.

— То есть у него нет шансов получить зарплатный кредит под 0%?

— Прежде чем ответить на ваш вопрос, я бы посмотрел, почему этому предпринимателю не предложены кредитные каникулы — возможно, ситуацию можно изменить. Как бы там ни было, решения принимаются индивидуально в каждом случае. Это ключевой подход. Но в первом случае (вхождение в список пострадавших) это всегда зеленая дорога, во втором надо разобраться.

Кредит. СС0

Как обстоят дела с выдачей кредитов в крае

Павел Нестеров,

уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае:

Есть выдачи, есть и отказы. Причина отказов в банках: не зарегистрирован в реестре МСП, не попадает в перечень пострадавших отраслей (по зарплатной поддержке), деятельность не соответствует ОКВЭДу и пр. Безусловно, в каждом случае, при обращении будем разбираться. Процесс выдачи банками льготных кредитов под зарплату сейчас мониторят уполномоченный по защите прав предпринимателей России, бизнес-омбудсмены в регионах и различные предпринимательские объединения страны.

Павел Нестеров , уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае. Дмитрий Лямзин.

Сколько выдано кредитов и оформлено отсрочек

Кредиты на зарплаты. Как сообщил Павел Нестеров, по данным на 20 апреля в банк ВТБ поступило 37 заявок на получение зарплатных кредитов на 69 млн рублей. Из них одобрено 14 заявок на 47 млн.

В Сбербанк поступило 54 заявки, положительное решение принято в 38 случаях, выдано 11 кредитов. В банк «Открытие» поступило 29 заявок, три из них сейчас находятся на рассмотрении.

Кредитные каникулы, реструктуризация. В ВТБ поступило 105 заявок. одобрено 10, остальные находятся на рассмотрении (данные также на 20 апреля).

Сбербанк предоставил нам общую информацию по заявкам на реструктуризацию кредитов (в нее включены и заявки на предоставление кредитных каникул). Предприниматели подали 606 заявок, положительное решение принято по 347. При этом 151 клиент в дальнейшем сами отказались от реструктуризации, а в 20 случаях отказал банк. Остальные находятся на рассмотрении.

В банк «Открытие» поступило 16 заявок на реструктуризацию (включая заявки на кредитные каникулы).