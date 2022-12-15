Как алтайский мусор привлек в край многомиллиардные инвестиции

Барнаульская зона
В августе 2022 года в правительство Алтайского края поступило предложение «Волжской инжиниринговой компании» о заключении концессионного соглашения на строительство в 2023—2025 годах объекта обработки и захоронения ТКО мощностью 250 тыс. тонн в год для обслуживания Барнаульской зоны.
Инвестиции оценены в 5,2 млрд рублей. Объекты после создания будут находиться в собственности региона.
Бийская и Алейская зоны
2 ноября аналогичные предложения поступили от «Алтайской концессионной компании» и «Алтайской концессионной компании-1». Они готовы построить объекты обработки и захоронения ТКО для Алейской и Бийской зон мощностью 100 тыс. тонн в год.
Инвестиции составят около 1,77 млрд рублей в каждый объект. Строительство планируется также на 2023−2025 годы.
Первомайский район
17 ноября концессию предложила компания «Терминал». Она готова построить комплекс по обращению с ТКО в сельсовете Санниковский Первомайского района за 2,5 млрд рублей.
Пошли на поправку
Глава алтайского минприроды Андрей Стрелковский на заседании Совета по взаимодействию Алтайского краевого Законодательного Собрания с представительными органами муниципалитетов упомянул, что в проекты концессионных соглашений были внесены доработки.
Как рассказал altapress.ru представитель ведомства, правки не носили принципиального характера и касались шероховатостей, незначительных с точки зрения основной смысловой нагрузки договоров, но важных для соблюдения всех положенных формальностей.
Амбициозные планы
В июне 2022 года между правительством Алтайского края, «Российским экологическим оператором» и компанией «АГрупп» подписано трехстороннее соглашение о социально-экономическом партнерстве в области обращения с ТКО на территории региона.
К 2029 году в крае планируется создать пять комплексов по переработке отходов:
- «Алейский»,
- «Бийский»,
- «Заринский»,
- «Павловский»,
- «Славгородский».
Всего до 2030 года в регионе собираются построить объекты обращения с отходами совокупной мощностью мощностью 550 тыс. тонн в год.
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