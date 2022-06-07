Как барнаульская компания «Аксоид» потеснила иностранных конкурентов и поставляет конвейерное оборудование по всей России

К новому и своему
— Я с детства любил что-то собирать. Маленьким конструировал самолеты, потом стал паять. Отучился на инженера в политехе. После выпуска пошел на завод. Один, другой. Предлагал свои идеи, хотел изобретать. Но всюду мои задумки отвергали, — рассказывает Игорь Афонин, директор компании «Аксоид», о далеких 80-х годах.
Тогда юный новатор понял, что не хочет ни от кого зависеть. И сменил сферу деятельности. Стал мастерить и продавать деревянную мебель. Столы, стулья, детские кроватки. Некоторые из них до сих пор хранятся здесь, в музее компании «Аксоид».
Еще тут много картин. В том числе — портрет главы компании за рабочим станком. Игорь Анатольевич говорит, что до сих пор тянется что-то делать руками. Вопроса «что именно» не возникает. Есть как собственные задумки, так и сложные клиентские заказы.
Итак, вернемся в прошлое. Мебель не приносила Афонину желаемого заработка и не удовлетворяла тяги к изобретательству.
Тогда Игорь Анатольевич снова сменил направление.
— Я начал делать сетку рабицу. Ее в то время активно покупали дачники. Станок для ее плетения я тоже сделал сам. Он сам крутился, останавливался, когда надо. Было много заказов, и прибыль хорошая.
Но 90-е годы все изменили. «Людям стало не до рабицы», — одной фразой описывает собеседник.
В это непростое время, в 1991 году Афонин основал собственную компанию с математическим названием «Аксоид».
Уже в 1995 году предприятие вышло на новый этап. А именно — расширилось до создания транспортерных и глазировочных сеток. Они активно применяются в пищевой промышленности. В первую очередь, на кондитерских производствах. Дальше, в 1998 году, когда произошел обвал рубля, кризис в стране получил новый виток. Этот сложный момент вновь послужил толчком для развития компании «Аксоид».
Кондитерская промышленность набирала обороты. Заказов на сетки и транспортеры становилось больше и больше.
Брать и отдавать
Со временем ассортимент только расширялся, благодаря идеям сотрудников компании «Аксоид» и ее заказчикам.
— Мы действуем, главным образом, по запросу рынка. Могу сказать, что отличительные черты нашего бизнеса — это новаторство, мобильность и гибкость, — считает Игорь Афонин.
Сегодня алтайское предприятие производит разнообразные виды сеток, конвейеров, а также комплектующие к ним.
Таким уровнем качества и разнообразия позиций не может похвастаться ни один иностранный конкурент. Однако за свой статус в глазах клиентов пришлось бороться.
— Поначалу нам приходилось буквально завоевывать уважение и внимание клиентов. Многие не верили, что эти сетки из Алтайского края. Какое-то время мы даже не афишировали «происхождение» наших изделий, — вспоминает Жанна Афонина, коммерческий директор компании «Аксоид».
Сейчас «Аксоид» широко известен в России и за ее пределами.
Так, с 2009 года предприятие расширило географию продаж, выйдя на рынок стран СНГ. Кроме того, опыт компании в специфическом деле стремятся перенять даже европейские конкуренты.
— Мы в этом плане не жадничаем. Я вообще считаю, что необходимо создать некое профессиональное сообщество, в котором все представители нашей сферы могли бы делиться знаниями и опытом, — говорит Игорь Афонин.
Импортозамещение
В 2014 году в жизни предприятия начался новый этап.
— Мы стали активно участвовать в международных выставках. Среди них «ПРОДЭКСПО», «АГРОПРОДМАШ», «Gulfood Manufacturing», «Modern Bakery Moskow». Познакомились с конкурентами, обменялись образцами. Тогда лидерами рынка были немцы. Но со временем мы стали для них примером для подражания. А потом нам удалось их сместить, — делится Жанна Афонина.
Собеседница уточняет, что компания «Аксоид» всегда работает на опережение и вытеснение. Постепенно барнаульский производитель стал главным игроком рынка по производству транспортерных сеток в России.
Этого удалось достичь по нескольким причинам:
- территориальная принадлежность. Доставка изделий «Аксоид» в любую точку России занимает всего несколько дней;
- срок изготовления. Благодаря выгодному расположению, удается сократить срок изготовления заказа;
- выгодные цены;
- возможность приехать на предприятие заказчика и устранить любые проблемы.
В числе самых известных клиентов компании «Аксоид» такие ритейлеры, как «Морозко», «Мираторг», «Красный Октябрь», «Яшкино» и многие другие.
Масштабы и коллектив
В Барнауле располагаются восемь цехов компании «Аксоид». Еще один, девятый, недавно открылся в райцентре Мамонтово.
Во время экскурсии на производство нам рассказали, что все использующиеся станки сотрудники компании создают самостоятельно. Для главы компании этот факт — самая большая гордость. Причем, оборудование необходимо менять регулярно, раз в пять лет.
Нам показали также новую, еще не запатентованную позицию в каталоге компании. Устройство, похожее на огромный барабан, способное охлаждать несколько тонн продукции.
Все это невозможно было бы воплотить в жизнь без профессионального коллектива. На данный момент в штате компании около ста человек. Все они, уточняет руководитель, не имеют высшего образования. При этом каждый — ценная часть большой команды.
Об этом факте Игорь Афонин говорит коротко и просто: «Для меня самое главное — чтобы человек был с головой и желанием трудиться».
Для сотрудников «Аксоид» создал сказочные условия. Бесплатное питание в столовой предприятия, комната отдыха, спортивный зал и многое другое. Отдельно стоит отметить и зарплату. Средняя составляет 40 тыс. рублей. Плюс премии и другие бонусы.
Охотно принимают и молодых специалистов. Им помогают адаптироваться и прививают необходимые навыки.
Игорь Афонин улыбается: «У нас все как в семье. Ни в беде, ни в радости не бросим».
Справка
Аксоид — синусоида в 3D-вращении сетки.
656008, г. Барнаул, ул. Никитина, 145-а
Тел.: 8 (3852) 353−953,
Тел.: 8 (3852) 500−858
E-mail: aksoid@mail.ru
Сайт: www.aksoid.ru