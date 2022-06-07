Как барнаульская компания «Аксоид» потеснила иностранных конкурентов и поставляет конвейерное оборудование по всей России

Завод начинает свою историю с Игоря Афонина, который, еще будучи студентом, хотел не копировать чужие, а создавать собственные, уникальные изделия. Годы спустя это желание превратилось в кредо компании. Причем касается оно не только продукции, но и станков. Рассказываем, как « Аксоиду » это удается.

К новому и своему

— Я с детства любил что-то собирать. Маленьким конструировал самолеты, потом стал паять. Отучился на инженера в политехе. После выпуска пошел на завод. Один, другой. Предлагал свои идеи, хотел изобретать. Но всюду мои задумки отвергали, — рассказывает Игорь Афонин, директор компании «Аксоид», о далеких 80-х годах.

Тогда юный новатор понял, что не хочет ни от кого зависеть. И сменил сферу деятельности. Стал мастерить и продавать деревянную мебель. Столы, стулья, детские кроватки. Некоторые из них до сих пор хранятся здесь, в музее компании «Аксоид».

Еще тут много картин. В том числе — портрет главы компании за рабочим станком. Игорь Анатольевич говорит, что до сих пор тянется что-то делать руками. Вопроса «что именно» не возникает. Есть как собственные задумки, так и сложные клиентские заказы.

Музей компании «Аксоид». Анна Зайкова Музей компании «Аксоид». Анна Зайкова Музей компании «Аксоид». Анна Зайкова Музей компании «Аксоид». Анна Зайкова Музей компании «Аксоид». Анна Зайкова Музей компании «Аксоид». Анна Зайкова Музей компании «Аксоид». Анна Зайкова Музей компании «Аксоид». Анна Зайкова Музей компании «Аксоид». Анна Зайкова Музей компании «Аксоид». Анна Зайкова Музей компании «Аксоид». Анна Зайкова Музей компании «Аксоид». Анна Зайкова Музей компании «Аксоид». Анна Зайкова Музей компании «Аксоид». Анна Зайкова Музей компании «Аксоид». Анна Зайкова Музей компании «Аксоид». Анна Зайкова Музей компании «Аксоид». Анна Зайкова Музей компании «Аксоид». Анна Зайкова

Итак, вернемся в прошлое. Мебель не приносила Афонину желаемого заработка и не удовлетворяла тяги к изобретательству.

Тогда Игорь Анатольевич снова сменил направление.

— Я начал делать сетку рабицу. Ее в то время активно покупали дачники. Станок для ее плетения я тоже сделал сам. Он сам крутился, останавливался, когда надо. Было много заказов, и прибыль хорошая. Но 90-е годы все изменили. «Людям стало не до рабицы», — одной фразой описывает собеседник.

В это непростое время, в 1991 году Афонин основал собственную компанию с математическим названием «Аксоид».

Уже в 1995 году предприятие вышло на новый этап. А именно — расширилось до создания транспортерных и глазировочных сеток. Они активно применяются в пищевой промышленности. В первую очередь, на кондитерских производствах. Дальше, в 1998 году, когда произошел обвал рубля, кризис в стране получил новый виток. Этот сложный момент вновь послужил толчком для развития компании «Аксоид».

Кондитерская промышленность набирала обороты. Заказов на сетки и транспортеры становилось больше и больше.

Брать и отдавать

Со временем ассортимент только расширялся, благодаря идеям сотрудников компании «Аксоид» и ее заказчикам.

— Мы действуем, главным образом, по запросу рынка. Могу сказать, что отличительные черты нашего бизнеса — это новаторство, мобильность и гибкость, — считает Игорь Афонин.

Сегодня алтайское предприятие производит разнообразные виды сеток, конвейеров, а также комплектующие к ним.

Таким уровнем качества и разнообразия позиций не может похвастаться ни один иностранный конкурент. Однако за свой статус в глазах клиентов пришлось бороться.

— Поначалу нам приходилось буквально завоевывать уважение и внимание клиентов. Многие не верили, что эти сетки из Алтайского края. Какое-то время мы даже не афишировали «происхождение» наших изделий, — вспоминает Жанна Афонина, коммерческий директор компании «Аксоид».

Жанна Афонина , коммерческий директор компании «Аксоид». Анна Зайкова

Сейчас «Аксоид» широко известен в России и за ее пределами.

Так, с 2009 года предприятие расширило географию продаж, выйдя на рынок стран СНГ. Кроме того, опыт компании в специфическом деле стремятся перенять даже европейские конкуренты.

— Мы в этом плане не жадничаем. Я вообще считаю, что необходимо создать некое профессиональное сообщество, в котором все представители нашей сферы могли бы делиться знаниями и опытом, — говорит Игорь Афонин.

Импортозамещение

В 2014 году в жизни предприятия начался новый этап.

— Мы стали активно участвовать в международных выставках. Среди них «ПРОД­ЭКСПО», «АГРОПРОДМАШ», «Gulfood Manufacturing», «Modern Bakery Moskow». Познакомились с конкурентами, обменялись образцами. Тогда лидерами рынка были немцы. Но со временем мы стали для них примером для подражания. А потом нам удалось их сместить, — делится Жанна Афонина.

Собеседница уточняет, что компания «Аксоид» всегда работает на опережение и вытеснение. Постепенно барнаульский производитель стал главным игроком рынка по производству транспортерных сеток в России.

Этого удалось достичь по нескольким причинам:

территориальная принадлежность. Доставка изделий «Аксоид» в любую точку России занимает всего несколько дней;

срок изготовления. Благодаря выгодному расположению , удается сократить срок изготовления заказа;

удается сократить срок изготовления заказа; выгодные цены;

возможность приехать на предприятие заказчика и устранить любые проблемы.

Барнаульская компания «Аксоид». Анна Зайкова

В числе самых известных клиентов компании «Аксоид» такие ритейлеры, как «Морозко», «Мираторг», «Красный Октябрь», «Яшкино» и многие другие.

Масштабы и коллектив

В Барнауле располагаются восемь цехов компании «Аксоид». Еще один, девятый, недавно открылся в райцентре Мамонтово.

Во время экскурсии на производство нам рассказали, что все использующиеся станки сотрудники компании создают самостоятельно. Для главы компании этот факт — самая большая гордость. Причем, оборудование необходимо менять регулярно, раз в пять лет.

Нам показали также новую, еще не запатентованную позицию в каталоге компании. Устройство, похожее на огромный барабан, способное охлаждать несколько тонн продукции.

Все это невозможно было бы воплотить в жизнь без профессионального коллектива. На данный момент в штате компании около ста человек. Все они, уточняет руководитель, не имеют высшего образования. При этом каждый — ценная часть большой команды.

Об этом факте Игорь Афонин говорит коротко и просто: «Для меня самое главное — чтобы человек был с головой и желанием трудиться».

Для сотрудников «Аксоид» создал сказочные условия. Бесплатное питание в столовой предприятия, комната отдыха, спортивный зал и многое другое. Отдельно стоит отметить и зарплату. Средняя составляет 40 тыс. рублей. Плюс премии и другие бонусы.

Охотно принимают и молодых специалистов. Им помогают адаптироваться и прививают необходимые навыки.

Игорь Афонин , директор компании «Аксоид». Анна Зайкова

Игорь Афонин улыбается: «У нас все как в семье. Ни в беде, ни в радости не бросим».

Справка Аксоид — синусоида в 3D-­вращении сетки.

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