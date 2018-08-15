Как барнаульская компания зарабатывает на криптовалютных стартапах

Барнаульская фирма Miranit продвигает в интернете необычные стартапы. Они собирают деньги на реализацию проекта со всех желающих, а взамен дают инвесторам актив, созданный на базе криптовалюты, — токены. Процесс продажи токенов называется ICO (от англ. «первичное размещение монет»). В числе клиентов Miranit платформа Buzar от поп-звезды Ольги Бузовой. Руководитель компании Александр Голанцев рассказал altapress.ru, как за год стать экспертом на рынке, где много «подводных камней», спекулянтов и профессиональных мошенников.

Хайп уже проходит

— Как ваша компания вышла на рынок продвижения ICO-проектов?

— Первый клиент нашел нас случайно. Он делал солнечные батареи в Казахстане и хотел провести ICO. Задачи были для нас новыми, мы понимали, что нужно начинать с тестирования гипотез. Несколько из них оказались удачными, но нам удалось привлечь для проекта деньги. Так все и началось.

Я заинтересовался темой, понял, что она перспективная и надо в нее заходить. Посетил много профильных мероприятий в Москве по блокчейну, ICO. Меня начали узнавать в сообществе, появились связи, через них стал находить новых клиентов. Потом заработало сарафанное радио.

Мы продолжаем работать и в обычном интернет-маркетинге, ведем проекты местного и федерального масштаба. Есть уже и международные. Но ICO — это интересно, масштабно, круто. Для нас профессионализм заключается в умении работать на нескольких рынках.

— Ваша компания специализируется на продвижении ICO-проектов год , и вы заявляете , что у вас уже есть экспертиза. То есть года достаточно , чтобы стать экспертами на этом рынке?

— ICO как явление стало популярным года полтора назад. Мы работаем с такими проектами год. Когда все только начиналось, специалистов не было нигде. Сейчас мы можем говорить, что у нас есть опыт, потому что мы сотрудничали более чем с 10 проектами.

Александр Голанцев. Анна Зайкова.

— Вы ведь , скорее всего , до сих пор многому учитесь , новые проблемы появляются постоянно?

— Да, так и есть. Год назад правила игры менялись каждый месяц. Сейчас — каждые два месяца. Хайп немного ушел из-за того, что курс криптовалют упал. Из-за непредсказуемости рынка количество ICO проектов уменьшилось. Им стало сложнее собирать деньги. Инвесторы теперь не такие легковерные. Они глубоко разбираются в проектах, анализируют их, оценивают перспективы.

На то, чтобы запустить ICO, нужны значительные средства, примерно полмиллиона долларов. Они идут на создание MVP (минимально работающий продукт), White Paper (документ, описывающий суть проекта), создание сайта, маркетинг, юридическое сопровождение.

— 56% ICO проектов , которые запускались до мая 2018 года , закрылись — это данные исследования ученых Бостонского университета. Не думаете ли вы , что ниша скоро исчезнет , что это очередной пузырь?

— Думаю, что она очистится от scam-проектов (проекты, которые перестали выполнять обязанности перед инвесторами) и спекулянтов. Эксперты сейчас стараются выявлять ненадежные проекты на самых ранних стадиях. Скоро появятся сервисы, основанные на нейронных сетях и искусственном интеллекте, которые смогут это делать.

В нише останутся крупные игроки типа «Яндекса», Google. Они будут использовать ICO как механизм сбора средств для своих проектов. Появится адекватное регулирование.

Если убрать всю «пену» вокруг ICO. то останется простая идея: давайте всем миром соберем деньги и сделаем что-то классное. ICO может стать удобным инструментом инвестирования для людей, далеких от финансовых рынков.

Для тех, кому сложно понять, как купить те же акции, например, и что с ними потом делать. Есть у тебя есть свободные 1−2 тыс. рублей, ты покупаешь токены проекта, в который веришь, и можешь получить доход.

ICO-проекты , с которыми работал MIRANIT

1. Buzar Криптовалютный проект Ольги Бузовой. Компания планирует создать универсальную интернет-платформу, на которой можно будет покупать товары, переводить деньги другим людям, общаться, искать работу. Из проекта планировали создать замену Facebook. Криптовалюта BuzCoin (бузкоин) на ICO продается за $0,1. Проект интересен тем, что одним из его двигателей стало имя поп-звезды. Первый такой случай в России. Miranit осуществлял круглосуточную техподдержку Buzar. 2. Heroes of Ethereum Ролевая игра на базе платформы Ethereum. Авторы предлагают покупать изображения героев, которые по сути являются криптовалютным активом. Герои бывают разной ценности — редкие (стоят дороже) и обычные. В будущем планируется, что купленному персонажу можно будет приобретать обмундирование, оружие, тем самым увеличивая его уникальность и ценность. Игра является аналогом нашумевших в 2017 году CryptoKitties. Авторы этого проекта продавали криптокотиков. Пользователи потратили на них более $23 млн. MIRANIT занимался медиапродвижением Heroes of Ethereum и организовал для проекта bounty-кампанию. 3. Altair VR Проект предпринимателя Константина Урванцева, который начинал в Барнауле развивать сеть мобильных планетариев для школьников. Altair VR — это энциклопедия в виртуальной реальности. Разработчики со всего мира смогут создавать для нее контент, а пользователи с помощью токенов голосовать за тот, что им нравится. Токены станут оплатой работы программистов. MIRANIT осуществлял комплексное продвижение проекта. 4. Vidion Проект, над которым работает команда экспертов из Барнаула. Его основатели Валерий Романенко (компания «Тавио») и Сергей Шаромов. Планируется создать платформу с использованием блокчейна, на которую пользователи смогут выкладывать видео с интересных событий, а СМИ его покупать. Также СМИ смогут размещать там заказы на какое-то видео. MIRANIT сделал «упаковку» этого проекта (набор документов, детально описывающих проект для инвесторов и клиентов) и осуществляет его комплексное продвижение.

Поддержка нон-стоп

— Какова доля ICO проектов в общем объеме заказов вашей компании и в ее доходах?

— Мы уже не делим заказы на ICO и не-ICO — выстроили работу так, что можем гибко подходить к инструментам продвижения. Накопленная экспертиза в криптовалютах позволяет это делать. Из всего числа обращений в нашу компанию именно ICO- и криптопроекты составляют около 50%. Что касается доли в доходах — от ответа на этот вопрос я дипломатично уйду.

— Какие именно задачи по продвижению в интернете вы решаете для таких проектов?

— Здесь используется много инструментов из обычного digital. То же статейное продвижение, создание потоков трафика и создание комьюнити. Важная вещь — саппорт, то есть, поддержка. ICO-проектам необходимо, чтобы кто-то круглосуточно держал руку на пульсе, отвечал на вопросы аудитории. Проект можно уничтожить за три часа, если за ним никто не следит.

Люди пишут вопросы в чат, наши сотрудники отвечают на них не дольше чем через пять минут. Если не реагировать быстро, то у сообщества начинают закрадываться подозрения, что за проектом стоят мошенники. Доверие падает. Все, кто занимается блокчейном, почти не спят, нужно быть в потоке информации постоянно.

В продвижении ICO проектов также имеет свою специфику построение комьюнити. Для этого проводятся, например, bounty-кампании (от англ. «вознаграждение» — прим. altapress.ru).

Александр Голанцев. Анна Зайкова.

— Что такое bounty-кампании? Кто и как в них участвует?

— Создатели проекта просят людей совершить какие-то действия в интернете, которые могут помочь в продвижении — поставить лайки, написать 10 комментариев на форумах, сделать 7 перепостов и так далее.

Читать далее За это им дают токены проекта, которые потенциально можно будет продать. Из числа баунтеров и с их помощью создается комьюнити, участники которого верят в проект или хотя бы интересуются им. Баунтерами становятся люди со всего мира. Часто это представители азиатских стран, индусы. Участие в bounty-кампаниях, наверное, можно назвать легким способом заработка. Некоторые монетизируют своих друзей в соцсетях, если их много. Если нет, то зарабатывают на другом. Задания бывают специфическими, зависит от проекта. Например, могут попросить перевести сайт на корейский.

— Я посмотрела ваш прайс — у вас довольно высокие цены. Например , написание пресс-релиза стоит около 10 тыс. рублей. Как формируется такая стоимость?

— Прайс — это больше витрина, которая даёт возможному клиенту увидеть уровень цен и сделать вывод. В целом мы гибкая компания, хотя и не прогибающаяся (смеётся). Если говорить про наши цены, то они в десятки раз ниже московских.

Цены такие потому, что мало специалистов на этом рынке. Сейчас их стало больше. Многие заявляют, что они крутые маркетологи в ICO, но на самом деле хотят заработать, а услуги предоставляют из рук вон плохо.

В Москве есть компании, которые, как и мы, занимались продвижением обычных проектов в интернете, а потом включились в работу с ICO. Но много и тех, кто пришел, условно говоря, с улицы. Использовались разные мошеннические схемы: обещали золотые горы, а потом «кидали» своих клиентов. Сейчас рынок «уплотняется», таких явлений на нем становится меньше.

Нам интересно вести проекты до самого конца, чтобы отношения с их командами постоянно улучшались. Так мы все вместе зарабатываем. Проект получает больше денег, начинает вкладывать в маркетинг, и мы можем запустить еще больше мероприятий, чтобы он собрал дополнительные средства. У нас стандартная бизнес-модель в этом плане.

Александр Голанцев. Анна Зайкова.

Кто играет в казино

— Вы берете часть оплаты за свою работу в токенах. Почему вам это интересно?

— Не совсем так. Мы не столько берём оплату в токенах, сколько в конкретных и очень редких случаях сами инвестируем в проект, с которым работаем. И это не политика компании Miranit, а индивидуальное решение кого-либо из нашей команды.

Брать оплату в токенах может быть накладно. Во-первых, из-за этого возникнет кассовый разрыв, ведь деньги за уже потраченные усилия ты получишь через полгода или больше. Во-вторых, тебе могут дать токенов по цене, условно, 1 доллар за штуку, а на бирже они будут продаваться по 5 центов. Для бизнеса это плохой вариант.

— Как происходит работа с ICO-проектами и в чем ее специфика?

— Не бывает двух одинаковых кампаний. Ключевая сложность — определить целевую аудиторию проекта. Например, ты делаешь какой-то продукт на блокчейне для строителей. И первая мысль, что целевая аудитория ICO-кампании — это строители. Но нет, конечно.

Здесь целевая аудитория — люди, у которых уже есть токены, они интересуются темой криптовалют и хотят купить еще. Кто они? Да кто угодно, их можно найти в разных социальных группах. Начиная от парней лет 18, которые чуть-чуть намайнили и хотят что-то сделать со своей криптовалютой. Заканчивая серьёзными инвесторами с большими портфелями.

Читать далее К тому же надо четко понимать, кого заинтересует проект с твоей тематикой, что их мотивирует. Например, если говорить о различных казино, то российские игроки мечтают сорвать куш. В Европе в казино любят играть домохозяйки: для них — это способ интересно провести время и получить удовольствие, потратить на это 10−30 долларов за раз — не страшно. Реклама для тех и других строится совершенно по-разному. Необходимо иметь представление о том, какой должен быть дизайн, рекламный посыл, как писать статьи по теме и так далее. Каждый раз ты проводишь исследование, анализируешь, прописываешь портреты целевой аудитории и так далее.

— Сколько времени уходит на такое исследование?

— Иногда мы тратим на него несколько дней. Но бывают случаи, когда времени совсем нет, нужно действовать быстро. Допустим, проект живет два месяца. Приходит к нам в середине своего ICO, ему срочно надо запустить рекламу. Времени глубоко изучать тему нет. Мы проводим максимально возможный анализ за имеющийся срок и запускаем кампанию.

— Как вы оцениваете эффективность кампании?

— Смотрим, сколько денег привлек проект. Пытаемся понять, что повлияло на успех. Мы не можем напрямую отвечать за продажи, как и любое рекламное агентство. Это, надеюсь, уже всем понятно. Но очевидно, что есть более и менее продающие механизмы.

Трудно с абсолютной точностью сказать, что именно привело к результату. То, что саппорт менеджер ответил на вопросы и доверие к проекту выросло? Статью мы хорошую написали, и она дала продажи? Или трафик, который мы привлекли на эту статью? Мы смотрим и строим предположения о том, что именно сработало. Пробуем снова, подтверждаем или опровергаем гипотезы, вкладываем деньги в то, что лучше работает.

Александр Голанцев. Анна Зайкова.

Специальный вопрос

— Какие ошибки чаще всего совершают компании , которые хотят продвигаться в интернете?

— Компании из традиционных рынков часто недооценивают бюджеты, которые требуются на интернет-продвижение, и временные затраты до достижения результата. Они хотят дешево получить быструю отдачу. Сейчас создание имени в интернете — сложный и длительный процесс. Эффект от SEO-оптимизации достигается через полгода и больше. Эффективность контекстной рекламы зависит от охвата, потому требуются немалые бюджеты.

Я бы дал такую рекомендацию: если вы малый бизнес и не готовы тратить на интернет-продвижение 50 тыс. рублей и больше, то осваивайте элементарные вещи сами. Для вас это будет дешевле и эффективнее. Учитесь делать сайты на шаблонах, пробуйте освоить контекстную рекламу, разбирайтесь, как нужно вести соцсети. Сегодня для малого предпринимателя — это базовые навыки.

Если вы средний и крупный бизнес, то вам будет удобнее обратиться в агентство.

О чем еще рассказал собеседник

О проектах, которые не идут на ICO — Для проектов из сырьевых рынков ICO сейчас проходят неудачно. «Я продаю доски, дайте мне денег, и я произведу еще больше досок» — не перспективно. ICO работает для IT-проектов, работающих на блокчейне. Интересны платформы, инфраструктурные проекты. Инвесторы должны понимать, куда они могут деть свои токены, кому их продать или за что ими рассчитаться. За счет таких сделок проект развивается и его стоимость либо растет, либо падает. О кадрах — Сотрудников нам приходится обучать. Мы рады, когда к нам приходят люди, которые являются специалистами хотя бы в своей сфере. Например, хороший копирайтер или маркетолог. Премудростям в ICO мы научим. В нашей команде работает 20 человек. Фрилансеров привлекаем редко. Скорее, сотрудничаем со сторонними подрядчиками в некоторых проектах. Допустим, отдаем им производство видео. У нас в штате есть необычный специалист — переводчик, для которого английский — родной язык. В рекламных текстах требуется хорошо чувствовать стилистические нюансы языка. Те, кто изучал английский как иностранный, зачастую не обладают таким чутьем.

Александр Голанцев. Анна Зайкова.

Чем известен Александр Голанцев

Александр Голанцев родился 17 октября 1989 года в Барнауле. В 2012 году окончил факультет психологии и философии АлтГУ. С 2012—2014 работал в крупном IT-интеграторе «Крок инкорпорейтед» (Москва). Занимался собственным бизнесом в сфере интернет-продвижения, SMM.

В 2017 году совместно с известным алтайским IT-предпринимателем Денисом Газукиным создал компанию Miranit, которая занимается digital-маркетингом.

Не женат. В свободное время любит заниматься сноубордингом, чтением бизнес-литературы. Организует инвест-митапы в Москве, где проекты могут напрямую пообщаться с инвест-фондами.