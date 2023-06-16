Как безопасно открыть бизнес в 2023 году? Советы экспертов

Россия смогла сохранить стабильную экономическую систему, несмотря на негативные факторы последних лет. Благодаря этому открытие нового бизнеса на территории страны остаётся привлекательным, однако не всё так просто. Эксперты сервиса «Финансист» рассказали, что нужно учесть новичкам, чтобы избежать рискованных ситуаций.

С чего начать?

Эксперты рекомендуют тщательно проанализировать, как внешние факторы могут повлиять на развитие бизнеса и динамику потребительского спроса. Для этого стоит воспользоваться PESTEL-анализе (PEST-анализ — это маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления политических, экономических, социальных и технологических аспектов внешней среды). С его помощью каждый бизнесмен, который решил открыть своё дело в РФ, может рассмотреть наличие и влияние на бизнес следующих факторов:

политические;

экономические;

социальные;

технологические;

экологические;

юридические.

Политические факторы

В последнее время усиливается государственный контроль над экономикой. Иностранные компании проходят тщательную проверку, нормы законодательства ограничивают их деятельность.

Введённые санкции могут оказаться препятствием для успешного ведения бизнеса. А вот уход иностранных конкурентов только на руку отечественным бизнесменам: поле деятельности существенно расширяется.

Экономические факторы

Для успешного преодоления экономических барьеров эксперты рекомендуют уделить время своему образованию. Например, в каждом регионе открыт центр «Мой бизнес», в котором можно повысить свой уровень профессиональных навыков.

А для привлечения капитала используйте все средства: пытайтесь получить гранты, рассматривайте кредитные предложения с меньшими процентами.

Социальные факторы

Главная угроза для российского бизнеса — старение населения и уменьшение числа трудоспособных граждан. Чтобы снизить её влияние и получить необходимых специалистов, используйте меры профилактики: обучайте сотрудников на месте, привлекайте персонал, способный работать удалённо, прибегайте к услугам специалистов на аутсорсе. Так вы сэкономите средства и расширите свои возможности.

Технологические факторы

Осваивайте и применяйте новые технологии в бизнесе, чтобы добиться отрыва от конкурентов. Например, можно внедрить ChatGPT (чат джипити) или другие AI-технологии (Искусственный интеллект). Но необходимо помнить, что технологические возможности являются и угрозой. Будьте бдительны и позаботьтесь о сохранности данных компании.

Экологические факторы

Современные люди задумываются о том, как производство влияет на экологию, а продукция — на их здоровье. Идите в ногу со временем и, например, запустите производство экопродукции.

Юридические факторы

Нововведения в законодательной сфере могут стать препятствием для успешного развития бизнеса в России. Но крупные компании смогли остаться на плаву несмотря на повышение налогов. Эксперты сервиса «Финансист» рекомендуют использовать их опыт, ориентироваться на готовые бизнес-модели, чтобы исключить собственные ошибки.