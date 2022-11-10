10 ноября
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Экономика

Как единственный на Алтае цементный завод привлекает людей в село и меняет жизнь к лучшему

В августе 2021 года в Голухе после долгого простоя и смены руководства вновь заработал цементный завод — единственный в регионе. С тех пор он стал крупнейшим налогоплательщиком в Заринском районе и начал менять жизнь не только в селе, но и далеко за его пределами. Какие положительные изменения произошли, и что нужно сделать, чтобы их стало больше, расскажем в нашем материале.

Цементный завод в Голухе.
Цементный завод в Голухе.
Ирина Пергаева

Больше мощностей — больше сотрудников

Единственный в Алтайском крае цементный завод продолжает обновление технологических процессов. Рабочие приступили к модернизации производства и развитию инфраструктуры.

«Здания от прежних хозяев были без крыш, все развалилось, но мы в короткие сроки восстановили большую часть», — рассказывают работники завода.

Собственник готовится к установке второй печи, которая увеличит производственную мощность вдвое. А это, в свою очередь, приведет к неплохому расширению штата сотрудников.

Кирилл Кошелев,
генеральный директор компании «Голухинский цемент»:

— Если на данный момент непосредственно на предприятии работают 220 человек, то после установки печи появится порядка 30−40 новых рабочих мест. Большинство работников — жители Голухи.

Кирилл Кошелев, генеральный директор компании «Голухинский цемент».
Кирилл Кошелев, генеральный директор компании «Голухинский цемент».
Ирина Пергаева

Также завод ждет другой важный этап — газификацию, которая необходима для стабильной работы печи. Как отмечают специалисты, она повысит качество продукта и сделает производство более экологичным.

Все это позволит увеличить ассортимент марок, что сделает голухинский продукт более востребованным. «Сейчас мы делаем строительный цемент, — объясняет Кирилл Кошелев. — А в будущем у нас появится специальный цемент, который, например, может использоваться при строительстве гидротехнических сооружений и многого другого».

Чтобы идти в ногу со временем и успешно работать с новым оборудованием, специалисты часто обучаются и повышают квалификацию.

Кирилл Кошелев,
генеральный директор компании «Голухинский цемент»:

— Цементная кафедра существует только в одном институте России — в Белгороде. Тем не менее, мы плотно с ними взаимодействуем, готовим программы по переподготовке и дополнительному обучению.

Голухинским производством начали интересоваться даже школьники. В рамках пятой учебной смены они смогли изучить предприятие и подумать о том, кем хотят быть, когда вырастут. Завод уже сейчас ждет молодых специалистов, выпустившихся, например, из Алтайского государственного политехнического университета.

«Мы готовы принимать семьи»

Развитие предприятия уже остановило отток населения из Голухи и стало привлекать новых жителей.

Кирилл Кошелев,
генеральный директор компании «Голухинский цемент»:

— Те, кто когда-то собирался уехать, остались. Люди даже возвращаются с Севера, потому что дома появилась работа. Теперь они могут зарабатывать деньги на малой родине, не разлучаясь на долгие месяцы с семьей.

Кирилл Кошелев, генеральный директор компании «Голухинский цемент».
Кирилл Кошелев, генеральный директор компании «Голухинский цемент».
Ирина Пергаева

Как отметил Кирилл Кошелев, завод готов предоставить жилье для новых специалистов, которые согласны на переезд. «Мы готовы не только привлекать работников, но и принимать здесь всю их семью», — говорит он.

Для этого теперь есть все условия. В Голухе после капитального ремонта сдана часть школы, которая по уровню комфорта и оснащения теперь превосходит некоторые городские учебные заведения. Также в селе есть детский сад и музыкальная школа — то, что нужно семьям работников завода. В них достаточно мест для новых воспитанников.

Продолжается строительство дороги, 50 километров которой свяжут производственные цеха с региональной трассой. С ней поездка рабочих из Заринска, Голухи, Жуланихи, Сосновки и Смазнева станет комфортной. Всех сотрудников «Голухинский цемент» доставляет на служебном автобусе.

К лучшему меняется жизнь и вдали от самого производства.

Цементный завод в Голухе.
Цементный завод в Голухе.
Ирина Пергаева

Рынок сбыта голухинского цемента не ограничен Алтайским краем. Его также доставляют в Хакасию, Красноярский край, Кемеровскую, Новосибирскую, Томскую области. И на этом отношения завода с территориями-покупателями не заканчиваются.

В регионах, куда поставляют голухинский цемент, руководство завода активно участвует в различных социально важных проектах. В том числе, сотрудничая с местными общественными организациями, или занимаясь фондами по защите культурного и исторического наследия.

Как отмечает руководство предприятия, в будущем такая поддержка будет только расти.

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