Как единственный на Алтае цементный завод привлекает людей в село и меняет жизнь к лучшему

В августе 2021 года в Голухе после долгого простоя и смены руководства вновь заработал цементный завод — единственный в регионе. С тех пор он стал крупнейшим налогоплательщиком в Заринском районе и начал менять жизнь не только в селе, но и далеко за его пределами. Какие положительные изменения произошли, и что нужно сделать, чтобы их стало больше, расскажем в нашем материале.

Больше мощностей — больше сотрудников

Единственный в Алтайском крае цементный завод продолжает обновление технологических процессов. Рабочие приступили к модернизации производства и развитию инфраструктуры.

«Здания от прежних хозяев были без крыш, все развалилось, но мы в короткие сроки восстановили большую часть», — рассказывают работники завода.

Собственник готовится к установке второй печи, которая увеличит производственную мощность вдвое. А это, в свою очередь, приведет к неплохому расширению штата сотрудников.

Кирилл Кошелев,

генеральный директор компании «Голухинский цемент»:

— Если на данный момент непосредственно на предприятии работают 220 человек, то после установки печи появится порядка 30−40 новых рабочих мест. Большинство работников — жители Голухи.

Кирилл Кошелев , генеральный директор компании «Голухинский цемент». Ирина Пергаева

Также завод ждет другой важный этап — газификацию, которая необходима для стабильной работы печи. Как отмечают специалисты, она повысит качество продукта и сделает производство более экологичным.

Все это позволит увеличить ассортимент марок, что сделает голухинский продукт более востребованным. «Сейчас мы делаем строительный цемент, — объясняет Кирилл Кошелев. — А в будущем у нас появится специальный цемент, который, например, может использоваться при строительстве гидротехнических сооружений и многого другого».

Чтобы идти в ногу со временем и успешно работать с новым оборудованием, специалисты часто обучаются и повышают квалификацию.

Кирилл Кошелев,

генеральный директор компании «Голухинский цемент»:

— Цементная кафедра существует только в одном институте России — в Белгороде. Тем не менее, мы плотно с ними взаимодействуем, готовим программы по переподготовке и дополнительному обучению.

Голухинским производством начали интересоваться даже школьники. В рамках пятой учебной смены они смогли изучить предприятие и подумать о том, кем хотят быть, когда вырастут. Завод уже сейчас ждет молодых специалистов, выпустившихся, например, из Алтайского государственного политехнического университета.

«Мы готовы принимать семьи»

Развитие предприятия уже остановило отток населения из Голухи и стало привлекать новых жителей.

Кирилл Кошелев,

генеральный директор компании «Голухинский цемент»:

— Те, кто когда-то собирался уехать, остались. Люди даже возвращаются с Севера, потому что дома появилась работа. Теперь они могут зарабатывать деньги на малой родине, не разлучаясь на долгие месяцы с семьей.

Кирилл Кошелев , генеральный директор компании «Голухинский цемент». Ирина Пергаева

Как отметил Кирилл Кошелев, завод готов предоставить жилье для новых специалистов, которые согласны на переезд. «Мы готовы не только привлекать работников, но и принимать здесь всю их семью», — говорит он.

Для этого теперь есть все условия. В Голухе после капитального ремонта сдана часть школы, которая по уровню комфорта и оснащения теперь превосходит некоторые городские учебные заведения. Также в селе есть детский сад и музыкальная школа — то, что нужно семьям работников завода. В них достаточно мест для новых воспитанников.

Продолжается строительство дороги, 50 километров которой свяжут производственные цеха с региональной трассой. С ней поездка рабочих из Заринска, Голухи, Жуланихи, Сосновки и Смазнева станет комфортной. Всех сотрудников «Голухинский цемент» доставляет на служебном автобусе.

К лучшему меняется жизнь и вдали от самого производства.

Цементный завод в Голухе. Ирина Пергаева

Рынок сбыта голухинского цемента не ограничен Алтайским краем. Его также доставляют в Хакасию, Красноярский край, Кемеровскую, Новосибирскую, Томскую области. И на этом отношения завода с территориями-покупателями не заканчиваются.

В регионах, куда поставляют голухинский цемент, руководство завода активно участвует в различных социально важных проектах. В том числе, сотрудничая с местными общественными организациями, или занимаясь фондами по защите культурного и исторического наследия.

Как отмечает руководство предприятия, в будущем такая поддержка будет только расти.