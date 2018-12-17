Топливный шок: чем алтайским аграриям грозит очередное подорожание ГСМ

Покупка топлива становится все большей головной болью для алтайских сельхозпроизводителей. По подсчетам регионального минсельхоза, бензин за год подорожал на 16%, дизельное топливо — на 25%. В структуре себестоимости сельхозпродукции на долю ГСМ уже приходится больше 15%, утверждают в ведомстве. Эксперты топливного рынка делают пессимистичные прогнозы и предрекают аграриям постновогодние «чудеса».

Грустная арифметика

В хозяйстве известного в крае фермера Виктора Траутвейна сейчас в разгаре заготовительные работы. Будучи человеком практичным, покупку расходных материалов на весенние работы он начинает заранее. Обычно это происходит в декабре: в этот период на топливном рынке спрос небольшой, ГСМ можно взять с дисконтом. Но не в этот раз.

Виктор Траутвейн,

руководитель сельхозпредприятия «Майское»:

Цены на дизельное топливо шокируют, по-другому и не скажешь. Уже сейчас 50% всей выручки приходится отдавать за него. А ведь еще нужно обновить технику, купить запчасти, средства защиты растений, поднять заработную плату. От своей социальной нагрузки мы тоже отказаться не можем.

Фермер утверждает: сейчас в его хозяйстве заготовлено 100 тонн солярки, которой хватит лишь на половину посевной. Всего же на будущий год топлива потребуется в 6 раз больше. По самым оптимистическим прогнозам, на это «Майскому» придется потратить 30 млн рублей. Такие подсчеты даже вечно оптимистичного Траутвейна приводят в уныние.

Посевная в Алтайском крае Олег Богданов

Виктор Траутвейн,

руководитель сельхозпредприятия «Майское»:

В этом году у нас средняя урожайность озимой пшеницы 43 центнера с гектара, по яровой — 30 центнеров. Что сказать, прекрасный результат. Все это «богатство» лежит на складах, ждет хорошей цены, которой пока нет.

О небывалом диспаритете цен на сельхозпродукцию говорит и председатель Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края Александр Балаков. Да и как может быть иначе, когда стоимость тонны гостовского зимнего топлива уже перевалила за 60 тысяч, а тонна пшеницы V класса c НДС и доставкой оказалась в 10 раз дешевле. Вот такая арифметика.

При этом, утверждает Балаков, потребность в зимнем ДТ остается на прежнем уровне. Аграрии заправляют им КАМАЗы для перевозки зерна и технику, работающую в секторе животноводства.

Александр Балаков,

председатель Союза крестьянских ( фермерских) формирований Алтайского края:

Чтобы отправить грузовик с зерном из Волчихи в Барнаул, придется половину стоимости этого зерна отдать за топливо. Как в таких условиях работать?

Недоплаченные компенсации

Ростом цен на ГСМ для сельскохозяйственного сектора озаботились федеральные власти.

В конце ноября в Госдуме отчитались: из 5 млрд рублей, выделенных российским аграриям на компенсации за удорожание топлива, до получателей дошло 4,4 млрд. Остальное подвисло из-за бюрократических проволочек.

«Было принято решение просчитать реальную потребность, сколько действительно необходимо средств. И мы договорились, что в случае, если до конца года эта потребность будет выверена, то правительство даст эти средства из резервного фонда», — сообщил Андрей Макаров, председатель комитета ГД по бюджету и налогам.

Зерно. СС0

Ранее федеральные чиновники отмечали, что на компенсацию по ГСМ российским аграриям требуется 12 млрд рублей и это только по нынешнему году. А что будет в следующем?

О росте цен на топливо 28 ноября говорили и местные депутаты. На парламентском часе министр сельского хозяйства Александр Чеботаев рассказал: за год цена на самое востребованное летнее дизтопливо возросла с 32 тыс. рублей за тонну до 55 тыс. «Как экономику ловить?», — задался вопросом министр.

По его словам, нынешняя ситуация уже отразилась на финансовом положении аграриев, а вслед за этим и на динамике заработных плат в отрасли, которая серьезно замедлилась.

Почему выросли цены на ДТ?

Между тем, все может оказаться еще сложнее. Зимнее дизельное топливо — наиболее проблемный сегмент на топливном рынке в декабре 2018 года, подтвердил руководитель Алтайского топливного союза Юрий Матвейко. По этому виду ДТ биржевая цена на 7−8 тыс рублей за тонну выше, чем установленная в протокольном правительственном совещании под руководством вице-премьера Дмитрия Козака.

По словам эксперта, основная причина высоких цен на зимнее ДТ — дефицит, который наблюдается второй год подряд в Сибири и на Дальнем Востоке.

«Почему он образовался, точно неизвестно. Возможно, Минобороны увеличило потребление керосина (компонент зимнего ДТ)», — сказал Юрий Матвейко. Он добавил, что Минэнерго ставит нефтяным компаниям задачу увеличить объем производства зимнего ДТ. Но этот процесс может занять не один год.

Собеседник отметил, что аграрии Алтайского края покупают относительно небольшие объемы зимнего ДТ. По его мнению, главная задача для них сейчас — закупить по нормальной цене летнее ДТ. С начала декабря биржевая цена на летнюю солярку упала на 5−7%, но купить ее не так просто.

Юрий Матвейко,

руководитель Алтайского топливного союза:

На нефтебазах летнего дизтоплива практически нет. Но этим вопросом можно заняться. Например, купить на бирже. На мой взгляд, сегодня «дно цены». В следующем году дешевле точно не будет.

Бензин. СС0

По данным союза, с начала декабря упали биржевые цены на бензин — на 10−12%. Это связано с тем, что нефть подешевела на 25−27% относительно показателей двухмесячной давности. Внутренний рынок снова стал интересен переработчикам, и нефтяные компании увеличили предложение на бирже, насытив спрос.

«В итоге ситуация стабилизировалась: когда нет дефицита начинают работать законы рынка и не нужны никакие механизмы госрегулирования», — резюмировал Юрий Матвейко.

Однако он напомнил, что с 1 января 2019 года снова вырастут акцизы на топливо. Из-за этого тонна бензина подорожает на 4 тыс рублей, ДТ — на 3 тыс. Кроме того, на цены повлияет и увеличение НДС на 2%.

Юрий Матвейко,

руководитель Алтайского топливного союза: