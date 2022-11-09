9 ноября
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Экономика

Как Феникс из пепла. Компания «Мартика» за полтора года сумела восстановить свои позиции

В апреле 2021 года в большом логистическом комплексе в Барнауле вспыхнул пожар, который уничтожил все запасы хранившейся там готовой продукции, а также центральный офис компании «Мартика». Тогда казалось, что быстро такой ущерб, который составил свыше 400 млн рублей, покрыть невозможно. Даже такому амбициозному и известному предприятию. Однако коллектив совершил невозможное — к концу этого года компания должна выйти на прибыль. О том, как это удалось, мы поговорили с генеральным директором «Мартики» Виталием Смокотиным.

Компания «Мартика».

— Итак, вернемся в 9 апреля 2021 года. Пожар в логистическом комплексе начался в пятницу и тушили его все выходные. «Мартика» арендовала в комплексе треть площадей. Только заехала. И тут такое… Что было на следующий день?

— Утром я позвонил Владимиру Николаевичу Отмашкину, у него до этого на Алтайгеомаше мы арендовали складские помещения. И он сказал: «Заезжай как можно быстрее». «А договор?», — переспросил я. «Это все потом, успеем. Тебе дело нужно спасать». Так, благодаря помощи этого надежного человека, буквально на следующий день стали вывозить продукцию в готовые помещения. Владимир Николаевич вдобавок предоставил нам отсрочку по аренде. А офис переехал на производство. Сидели на головах друг у друга, кто-то работал из дома.

Главное, что было потеряно — оборотные средства. Восполняли их всеми возможными способами. Поговорили с клиентами, и часть из них согласилась временно перейти на предоплату. В конце апреля мы начали отгрузки. А в конце мая — начале июня отрабатывали все заявки клиентов, благодаря героической сверхурочной работе людей, которые трудились и в выходные. Это было невероятно.

Отдельно хочу сказать про Альфа-банк, который за две недели выдал нам оборотный кредит без залога, под гарантии собственников. «Теперь станем партнерами», — сказал мне Илья Панасюк, один из менеджеров банка, готовивших сделку. Партнерами. Слово-то какое! От банкиров я его лет десять не слышал. Там же теперь у всех кредитные фабрики. Быстро и нерезультативно. Ответ, зачастую, отрицательный. А тут — живой разговор и единственно правильное решение. На всем протяжении трудного периода банк действовал в наших интересах, отстаивал нас перед Москвой, не применял штрафных санкций, хотя и мог. И в результате мы его не подвели.

Сегодня в Альфа-банке мы имеем кредит как отраслеобразующее предприятие России. По итогам года должны выйти в плюс и получить первую прибыль. Это значит, что ущерб от пожара удалось закрыть.

— Рассказываете очень гладко. Но год выдался непростым. Рост цен, санкции…

— Да, в конце года пошел рост цен на сырье. Нам нужно было повысить зарплату, но сделать этого мы не смогли. Начался отток кадров. Каких только экспериментов с каналами привлечения людей мы ни проводили. Придумали акцию «Приведи друга» с доплатой работнику за усилия, размещали объявления на транспорте и в лифтах. Дальше — больше. После объявления спецоперации возникли проблемы с логистикой и запчастями к европейскому оборудованию. Благо, что его у нас не очень много. В финансировании традиционно использовали факторинг, а стоимость денег возросла… В общем, на ходу придумывали решения, в том числе использовали параллельный импорт. Пришлось приостановить программы развития (компания хотела увеличить свои производственные мощности — Прим.ред.). К счастью, землю, на которой мы планировали объединить склады и производство, власти решили продать с торгов. К счастью, потому что, наверное, инвестиционный проект в нынешних условиях мы бы пока не вытянули.

— К вопросу о власти. Прежняя политика предприятия заключалась в том, чтобы власть просто вам не мешала. А как сегодня?

— Сегодня мы твердо рассчитываем на господдержку. Потому что чувствуем заинтересованность власти. Бывало у нас, что вслед за поддержкой начиналось возбуждение уголовных дел. Теперь ситуация изменилась. Понятен и прозрачен процесс принятия решений о поддержке, есть интерес к развитию предприятия у министерства промышленности Алтайского края и Минпромторга России. Значит, будут и результаты. Мы получили субсидию на приобретение нового оборудования в размере 8,5 млн рублей и 2 млн на субсидирование банковской ставки по оборотному кредиту. Постановления правительства края и соответствующих федеральных ведомств работают, и это приятно. Опять же, наше краевое минпромэнерго планирует в 2024 году создавать специальную экономическую зону в районе аэропорта. Если проект состоится, мы готовы стать первыми резидентами.

— А как ваши планы по созданию мощностей в центральной России?

— Они остаются. У нас есть два филиала по дистрибуции в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. Но мы не прекращаем думать о новой производственной площадке. Находимся в постоянном контакте с администрацией Московской области, из других регионов тоже поступают предложения. Развиваться мы, как только восстановим силы, точно будем. Развиваться, но не переезжать. Потому что здесь, в Барнауле — ключевой актив нашей компании — люди, которые делают «Мартику» такой, какая она есть. Вокруг этого бесценного актива и нужно строить бизнес…

— Как выглядит обстановка на вашем рынке сегодня, насколько повлияли на него внешние обстоятельства?

— В целом ситуация благоприятная. Рынок остается в прежних параметрах, а в перспективе может чуть подрасти. Люди из экономии начнут покупать больше пластика вместо стекла и железа. Импорт поднимается в цене, а значит к нашим товарам внимания больше. Из-за укрепления рубля пострадали наши поставки в Казахстан, но, думаю, что это временные трудности. Зато с сетями отношения становятся лучше. Большая часть оборудования у нас азиатская, сырье — отечественное, от замечательной российской компании «Сибур». Поэтому смотрим вперед с оптимизмом. Регулярно расширяем ассортимент, закупаем новое оборудование, продолжаем роботизировать производство.

— И это при том, что сегодня экономика в целом находится в кризисе, рынок из-за санкций искривлен и планы строить трудно…

— Горизонт планирования сегодня, действительно, очень низкий. Картинка быстро меняется. В такой ситуации важно двигаться вместе с рынком, не забегая вперед. Не перемахивать через горы, но потихоньку взбираться на них. «Черный лебедь» не улетел, нельзя подвергать предприятие финансовым рискам. («Черный лебедь» — теория, рассматривающая труднопрогнозируемые и редкие события, которые имеют значительные последствия — Прим. ред.) Однако сегодня экономические циклы меняются гораздо быстрее, это не девяностые, когда все строили с нуля. И наша экономика может справиться с возникшими проблемами за два-три года. «Белый лебедь» вернется, а до этого времени крупные инвестпрограммы подождут.

Смотрите, чего мы только ни переживали за последнее время: пандемия, пожар, суды после него, санкции. Компания, несмотря ни на что, устойчива. Жизнь научила нас бороться с самыми сложными обстоятельствами. Наверное, для того, чтобы мы стали сильными.

Лирическое отступление про персонал

В нашей беседе принимали участие финансовый директор Наталья Родина и руководитель отдела по работе с персоналом Екатерина Лебедева. Они рассказали, как строится в «Мартике» работа с кадрами. Ставка здесь делается на открытых, честных, активных и адекватных сотрудников. Это особые люди. Люди «Мартики».

Екатерина Лебедева, руководитель отдела по работе с персоналом.
Екатерина Лебедева, руководитель отдела по работе с персоналом.
Фото Дмитрия Лямзина

В коллективе есть те, кто уходил с предприятия на более высокую зарплату, на повышение в должности, а потом возвращался. Люди, по словам Екатерины Лебедевой, объясняют возвращение просто: «Это не «Мартика». «Мартика» — это, где все понятно. Процедуры и процессы прописаны. Отношения упорядочены и структурированы. У каждой должности четко обозначены цели и полномочия. Атмосфера на предприятии доброжелательная. Проходит ежемесячная оценка сотрудников.

При этом в компании за сотрудником остается право на ошибку. Ибо не ошибается только тот, кто ничего не делает и ни за что не отвечает.

Наталья Родина, как шутит генеральный директор, «типичный продукт «Мартики». Человек, сделавший сам себя. Пришла на завод оператором в бухгалтерию, затем стала бухгалтером, заместителем главбуха и главбухом одной из дочерних компаний, потом начальником отдела анализа и бюджетирования «Мартики». В качестве финансового директора проявляет себя инициативным, грамотным, ответственным руководителем. Способна на разумный риск.

Наталья Родина, финансовый директор «Мартики».
Наталья Родина, финансовый директор «Мартики».
Фото Дмитрия Лямзина

Виталий Смокотин говорит, что давно присматривается к опыту «Новэкса», где у Виктора Филипчука всем руководят женщины. «Десять лет назад у нас на производстве начальниками смен были только мужчины. Сегодня женщины отлично управляются с этими обязанностями», — объясняет он. И добавляет, шутя: «Хочу объявить на нашем предприятии программу феминизации. А если серьезно, то будем продвигать и поддерживать способных и инициативных. Уверен, что получим положительный эффект».

Факты

  • С 1999 года компания «Мартика» производит пластиковые изделия для дома.
  • Более 450 видов изделий: хозяйственные товары для дома и сада, посуду и аксессуары для кухни, товары для детей и разнообразные решения для хранения.
  • 17 000 кв. м — площадь складского комплекса.

Беседу вел Юрий Пургин.

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