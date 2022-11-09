Как Феникс из пепла. Компания «Мартика» за полтора года сумела восстановить свои позиции

В апреле 2021 года в большом логистическом комплексе в Барнауле вспыхнул пожар, который уничтожил все запасы хранившейся там готовой продукции, а также центральный офис компании «Мартика». Тогда казалось, что быстро такой ущерб, который составил свыше 400 млн рублей, покрыть невозможно. Даже такому амбициозному и известному предприятию. Однако коллектив совершил невозможное — к концу этого года компания должна выйти на прибыль. О том, как это удалось, мы поговорили с генеральным директором «Мартики» Виталием Смокотиным.

— Итак , вернемся в 9 апреля 2021 года. Пожар в логистическом комплексе начался в пятницу и тушили его все выходные. «Мартика» арендовала в комплексе треть площадей. Только заехала. И тут такое… Что было на следующий день?

— Утром я позвонил Владимиру Николаевичу Отмашкину, у него до этого на Алтайгеомаше мы арендовали складские помещения. И он сказал: «Заезжай как можно быстрее». «А договор?», — переспросил я. «Это все потом, успеем. Тебе дело нужно спасать». Так, благодаря помощи этого надежного человека, буквально на следующий день стали вывозить продукцию в готовые помещения. Владимир Николаевич вдобавок предоставил нам отсрочку по аренде. А офис переехал на производство. Сидели на головах друг у друга, кто-то работал из дома.

Главное, что было потеряно — оборотные средства. Восполняли их всеми возможными способами. Поговорили с клиентами, и часть из них согласилась временно перейти на предоплату. В конце апреля мы начали отгрузки. А в конце мая — начале июня отрабатывали все заявки клиентов, благодаря героической сверхурочной работе людей, которые трудились и в выходные. Это было невероятно.

Отдельно хочу сказать про Альфа-банк, который за две недели выдал нам оборотный кредит без залога, под гарантии собственников. «Теперь станем партнерами», — сказал мне Илья Панасюк, один из менеджеров банка, готовивших сделку. Партнерами. Слово-то какое! От банкиров я его лет десять не слышал. Там же теперь у всех кредитные фабрики. Быстро и нерезультативно. Ответ, зачастую, отрицательный. А тут — живой разговор и единственно правильное решение. На всем протяжении трудного периода банк действовал в наших интересах, отстаивал нас перед Москвой, не применял штрафных санкций, хотя и мог. И в результате мы его не подвели.

Сегодня в Альфа-банке мы имеем кредит как отраслеобразующее предприятие России. По итогам года должны выйти в плюс и получить первую прибыль. Это значит, что ущерб от пожара удалось закрыть.

— Рассказываете очень гладко. Но год выдался непростым. Рост цен , санкции…

— Да, в конце года пошел рост цен на сырье. Нам нужно было повысить зарплату, но сделать этого мы не смогли. Начался отток кадров. Каких только экспериментов с каналами привлечения людей мы ни проводили. Придумали акцию «Приведи друга» с доплатой работнику за усилия, размещали объявления на транспорте и в лифтах. Дальше — больше. После объявления спецоперации возникли проблемы с логистикой и запчастями к европейскому оборудованию. Благо, что его у нас не очень много. В финансировании традиционно использовали факторинг, а стоимость денег возросла… В общем, на ходу придумывали решения, в том числе использовали параллельный импорт. Пришлось приостановить программы развития (компания хотела увеличить свои производственные мощности — Прим.ред.). К счастью, землю, на которой мы планировали объединить склады и производство, власти решили продать с торгов. К счастью, потому что, наверное, инвестиционный проект в нынешних условиях мы бы пока не вытянули.

— К вопросу о власти. Прежняя политика предприятия заключалась в том , чтобы власть просто вам не мешала. А как сегодня?

— Сегодня мы твердо рассчитываем на господдержку. Потому что чувствуем заинтересованность власти. Бывало у нас, что вслед за поддержкой начиналось возбуждение уголовных дел. Теперь ситуация изменилась. Понятен и прозрачен процесс принятия решений о поддержке, есть интерес к развитию предприятия у министерства промышленности Алтайского края и Минпромторга России. Значит, будут и результаты. Мы получили субсидию на приобретение нового оборудования в размере 8,5 млн рублей и 2 млн на субсидирование банковской ставки по оборотному кредиту. Постановления правительства края и соответствующих федеральных ведомств работают, и это приятно. Опять же, наше краевое минпромэнерго планирует в 2024 году создавать специальную экономическую зону в районе аэропорта. Если проект состоится, мы готовы стать первыми резидентами.

— А как ваши планы по созданию мощностей в центральной России?

— Они остаются. У нас есть два филиала по дистрибуции в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. Но мы не прекращаем думать о новой производственной площадке. Находимся в постоянном контакте с администрацией Московской области, из других регионов тоже поступают предложения. Развиваться мы, как только восстановим силы, точно будем. Развиваться, но не переезжать. Потому что здесь, в Барнауле — ключевой актив нашей компании — люди, которые делают «Мартику» такой, какая она есть. Вокруг этого бесценного актива и нужно строить бизнес…

— Как выглядит обстановка на вашем рынке сегодня , насколько повлияли на него внешние обстоятельства?

— В целом ситуация благоприятная. Рынок остается в прежних параметрах, а в перспективе может чуть подрасти. Люди из экономии начнут покупать больше пластика вместо стекла и железа. Импорт поднимается в цене, а значит к нашим товарам внимания больше. Из-за укрепления рубля пострадали наши поставки в Казахстан, но, думаю, что это временные трудности. Зато с сетями отношения становятся лучше. Большая часть оборудования у нас азиатская, сырье — отечественное, от замечательной российской компании «Сибур». Поэтому смотрим вперед с оптимизмом. Регулярно расширяем ассортимент, закупаем новое оборудование, продолжаем роботизировать производство.

— И это при том , что сегодня экономика в целом находится в кризисе , рынок из-за санкций искривлен и планы строить трудно…

— Горизонт планирования сегодня, действительно, очень низкий. Картинка быстро меняется. В такой ситуации важно двигаться вместе с рынком, не забегая вперед. Не перемахивать через горы, но потихоньку взбираться на них. «Черный лебедь» не улетел, нельзя подвергать предприятие финансовым рискам. («Черный лебедь» — теория, рассматривающая труднопрогнозируемые и редкие события, которые имеют значительные последствия — Прим. ред.) Однако сегодня экономические циклы меняются гораздо быстрее, это не девяностые, когда все строили с нуля. И наша экономика может справиться с возникшими проблемами за два-три года. «Белый лебедь» вернется, а до этого времени крупные инвестпрограммы подождут.

Смотрите, чего мы только ни переживали за последнее время: пандемия, пожар, суды после него, санкции. Компания, несмотря ни на что, устойчива. Жизнь научила нас бороться с самыми сложными обстоятельствами. Наверное, для того, чтобы мы стали сильными.

Лирическое отступление про персонал

В нашей беседе принимали участие финансовый директор Наталья Родина и руководитель отдела по работе с персоналом Екатерина Лебедева. Они рассказали, как строится в «Мартике» работа с кадрами. Ставка здесь делается на открытых, честных, активных и адекватных сотрудников. Это особые люди. Люди «Мартики».

Екатерина Лебедева , руководитель отдела по работе с персоналом. Фото Дмитрия Лямзина

В коллективе есть те, кто уходил с предприятия на более высокую зарплату, на повышение в должности, а потом возвращался. Люди, по словам Екатерины Лебедевой, объясняют возвращение просто: «Это не «Мартика». «Мартика» — это, где все понятно. Процедуры и процессы прописаны. Отношения упорядочены и структурированы. У каждой должности четко обозначены цели и полномочия. Атмосфера на предприятии доброжелательная. Проходит ежемесячная оценка сотрудников.

При этом в компании за сотрудником остается право на ошибку. Ибо не ошибается только тот, кто ничего не делает и ни за что не отвечает.

Наталья Родина, как шутит генеральный директор, «типичный продукт «Мартики». Человек, сделавший сам себя. Пришла на завод оператором в бухгалтерию, затем стала бухгалтером, заместителем главбуха и главбухом одной из дочерних компаний, потом начальником отдела анализа и бюджетирования «Мартики». В качестве финансового директора проявляет себя инициативным, грамотным, ответственным руководителем. Способна на разумный риск.

Наталья Родина , финансовый директор «Мартики». Фото Дмитрия Лямзина

Виталий Смокотин говорит, что давно присматривается к опыту «Новэкса», где у Виктора Филипчука всем руководят женщины. «Десять лет назад у нас на производстве начальниками смен были только мужчины. Сегодня женщины отлично управляются с этими обязанностями», — объясняет он. И добавляет, шутя: «Хочу объявить на нашем предприятии программу феминизации. А если серьезно, то будем продвигать и поддерживать способных и инициативных. Уверен, что получим положительный эффект».

Факты С 1999 года компания «Мартика» производит пластиковые изделия для дома.

Более 450 видов изделий: хозяйственные товары для дома и сада , посуду и аксессуары для кухни , товары для детей и разнообразные решения для хранения.

посуду и аксессуары для кухни товары для детей и разнообразные решения для хранения. 17 000 кв. м — площадь складского комплекса.

Беседу вел Юрий Пургин.