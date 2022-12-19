ИТ-рынок пережил пандемию и даже вырос, но новые события поставили бизнес в еще более жесткие условия. Западные цифровые компании ушли из России, сократились поставки импортного ПО и оборудования. В наиболее выгодной ситуации оказались те компании, которые внедряли отечественные решения в сфере программного обеспечения в течение последних нескольких лет. Главный тренд в текущих условиях — это стремление адаптироваться к новым вызовам. Программное обеспечение, серверы и телекоммуникации, печатная инфраструктура— это направления, которые всегда базировались на западных вендорах. В сложившихся обстоятельствах «Галэкс» предлагает заказчикам и реализует различные отечественные решения, обеспечивая полноценный сервис и техническую поддержку.

К примеру, в печатном направлении «Галэкс» активно работает с производителями, которые уже зарекомендовали себя на рынке как надежные и уверенные аналоги узнаваемых брендов — «Катюша» и Pantum. Уже осуществлен ряд знаковых проектов на решениях «Катюша» для государственных заказчиков регионов РФ. Более того, «Галэкс» дает возможность всем желающим посетить демо-выставку с представленным оборудованием альтернатив зарубежным решениям печатной техники, которые доступны к заказу и использованию в России. Каждому заинтересованному дается возможность взять технику на тест-драйв, чтобы поближе познакомиться и оценить все ее возможности.

В разрезе телекоммуникационного оборудования «Галэкс» сделал упор на укрепление сотрудничества с ведущими отечественными вендорами (Eltex, QTech — сетевое оборудование, АГАТ-РТ — телефония и др.). Наработанный опыт позволил в настоящее время предлагать заказчикам доступные, надежные и технологичные решения с хорошим соотношением цена/ качество, которые без проблем интегрируются в существующие сети и системы связи.

В серверном направлении «Галэкс» на протяжении последних пяти лет активно мониторил и нарабатывал компетенции в области отечественных решений. Компания тесно работает с такими крупными российскими вендорами, как Depo, Yadro, РАМЭК. Понимая свою ответственность за обеспечение работоспособности и оценивая стратегическое влияние на ИТ-инфраструктуру клиентов, «Галэкс» активизировал работу по переносу инфраструктуры заказчиков на отечественные решения. Опыт позволил наглядно демонстрировать преимущества российских решений и их соответствие современным тенденциям рынка. Инженеры компании обладают достаточным количеством кейсов по переводу инфраструктур на отечественные решения без ухудшения, а порой и с улучшением показателей систем.

Фото: Антон Сивов.

С учетом ухода фактически всех зарубежных производителей программного обеспечения, решения которых составляли до 90% инфраструктуры, заказчики столкнулись с появлением множества обстоятельств, критически влияющих на работу ИТ: прекращение технической поддержки как оборудования, так и ПО, закрытие личных кабинетов у производителей, отключение сервисов, блокировка устройств. В связи с новыми предлагаемыми обстоятельствами, компания «Галэкс» сделала акценты на важных участках инфраструктур — таких как почтовые сервисы, системы резервного копирования, системы управления инфраструктурой. Стоит отметить, что российские решения сильно прибавили как в функциональности, так и в возможностях успешно выполнять большинство типовых задач пользователей, при этом обеспечивая техническую поддержку на уровне, привычном рынку. По направлению программных решений стоит отметить продукты производителей операционных систем «Базальт СПО», «Астра», офисных пакетов «Р7» и «МойОфис», систем резервного копирования «Киберпротект» и Rubackup, виртуализации «НИИ Масштаб», почтовых сервисов Tegu и Communigate Pro.

Так, в частности, система управления инфраструктурой «ПАК Патриот», которая была признана на всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России», а также одной из лучших на конкурсе «Лучшие проекты информатизации на Алтае», позволяет управлять парком техники, который может состоять как из уже перешедших на российское ПО, так и тех ПК, которые все еще работают под управлением зарубежных ОС. Проект запатентован и в скором времени будет внесен в Единый реестр российского ПО.

Также были осуществлены несколько проектов в государственных и частных компаниях по переводу почтовых сервисов на российские решения без остановки обмена сообщениями, что крайне важно для бизнес-процессов, которые завязаны на деловую переписку.

Использование российских решений по виртуализации показало, что уровень производительности, управления и безопасности находится на уровне решений ведущих зарубежных разработчиков.

В связи с ужесточением законодательства в области систем защиты критической информационной инфраструктуры и в соответствии с новыми требованиями, «Галэкс» также реализовал ряд проектов по оценке уровня защищенности и модернизации инфраструктуры заказчика. В частности, «Галэкс» внедрил системы управления информационно-телекоммуникационной технологической инфраструктурой ПАО «Россети Сибирь», что представляет собой программно-аппаратный комплекс централизованного управления рабочими местами, серверами, ПО и т.д.

В целом можно отметить, что российские производители оборудования и программного обеспечения стремятся к созданию технологически совместимых между собой продуктов, которые позволят получить единую эко-систему ИТ-инфраструктуры.

Фото: Антон Сивов.

Стоит обратить внимание, что компания «не бросает» своих клиентов наедине с рисками, связанными с решением остаться на оборудовании ушедших вендоров. Выбирая привычное отлаженное рабочее железо без изменений во всей своей инфраструктуре, заказчики оказываются перед необходимостью объективно оценивать свои риски. К примеру, рано или поздно не получить обновленное ПО, техническую поддержку, а запчасти и сервис в один момент могут оказаться полностью недоступными. «Галэкс» с самого начала оказывал и продолжает оказывать всестороннюю консультационную и техническую поддержку своим заказчикам силами высококлассных специалистов, взаимодействуя с вендором, находя пути решения. Компания исполняет обязательства по контрактам на обслуживание, поставляя расходные материалы, ведь любое продаваемое оборудование необходимо обеспечить гарантией.

В очередной раз «Галэкс» вошел в рейтинг «25 лучших российских системных интеграторов 2022», а также «25 лучших региональных ИТ-компаний» и отдельно в частных номинациях:

Устойчивость в кризис —

1 место.

Профессионализм команды —

3 место.

Репутация на рынке —

4 место.

Масштаб бизнеса —

5 место.

Динамика бизнеса —

5 место.

Также в текущем году компания «Галэкс» традиционно приняла участие в подготовке юбилейного XV Алтайского регионального ИТ-форума, организатором которого является комитет Алтайской торгово-промышленной палаты по информационным технологиям при поддержке правительства края. В рамках ИТ-комитета АлтТПП в 2022 году была создана рабочая группа по вопросам объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), куда вошли представители компании «Галэкс», бизнеса и власти. Цели создания рабочей группы — обмен опытом, обсуждение вопросов в рамках существующей нормативной базы.

В такие непростые для всех времена компания уверенно продолжает двигаться вперед, активнее искать решения, выходы и выстраивать новые цепочки взаимодействия как в государственном управлении, так и в коммерческом сегменте.

Компания «Галэкс» выражает огромную благодарность всем своим заказчикам за многолетнее доверие в решении вопросов в части информационных технологий! Это заслуга прежде всего профессионального коллектива «Галэкса», справляющегося со всеми поставленными задачами!