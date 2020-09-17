И снова здравствуй, Гондурас. Как государственное зерно и жители села на Алтае стали заложниками запутанной ситуации

В сложном финансовом положении оказалось «Романовское ХПП». Предприятие, пережившее в свое время развал холдинга «Пава», в состав которого оно входило, вновь на грани. Из-за проблем с налоговой, банком и учредителем фирма не может разблокировать расчетный счет. Без денег уже несколько месяцев сидят работники. Есть вопрос и по сохранности зерна, которое было доверено ХПП государством.

С чего все началось

О тяжелой ситуации вокруг хлебоприемного предприятия в Романове в ходе онлайн-пресс-конференции на сайте правительства края рассказал местный житель Геннадий Анатольевич. Он сообщил, что коллективу из 24 человек на протяжении четырех месяцев не выплачивается заработная плата.

Само юрлицо, по заверению обратившегося, вообще было ликвидировано.

«В это время тысячи тонн государственного зерна фактически были брошены на произвол судьбы: никто не отвечал за сохранность зерна, не обеспечивалась его качественная подработка. Материально-техническая база „Романовского ХПП“ отсутствует. На предприятии нет даже совковой лопаты. Кто контролирует работу? Как можно доверять хранение государственного зерна таким предприятиям?» — написал Геннадий.

Уборка зерна в Алтайском крае. Сентябрь , 2015. Анна Зайкова

Начальник краевого управления пищевой промышленности Александр Большаков, который должен был дать человеку ответ, отписался, что вопрос не касается темы форума, и предложил продублировать обращение на электронную почту своего ведомства.

Что еще происходило с предприятием

Сложная история «Романовского ХПП» ведет свое начало с эпохи «Павы». Была когда-то в Алтайском крае такая зерноперерабатывающая структура с большими амбициями, например, по строительству в регионе первого завода по выпуску биоэтанола.

Мука «Пава». из открытых источников в интернете

Реализовать грандиозные планы не удалось. Когда бизнес пошел прахом, «Романовское ХПП», как и многие активы «Павы», оказалось выставлено на торги.

Только реальными активами это можно было назвать отчасти: всем производственным оборудованием и коммуникациями уже владела другая структура.

По данным сервиса «За честный бизнес», учредителем фирмы «Романовское ХПП» является компания «Русский аграрный дивизион» с новосибирской пропиской.

Ее учредители — где-то далеко-далеко, в офшорах латиноамериканского государства Белиз, которое раньше называлось Британским Гондурасом.

Страна Белиз до 50-х годов прошлого века называлась Британским Гондурасом. altapress.ru

Сам «РАД» был ликвидирован еще в июне 2015 года, спустя восемь месяцев после своей регистрации. В районе по этому поводу шутят: «"Пава» умерла, но дело ее живет".

Шутки шутками, но «Романовское ХПП», пять лет как-то существовавшее без учредителя, при этом имеющее договор на хранение зерна госфонда и обязательства перед работниками, сейчас само пытается выбраться из процедуры ликвидации, и происходит это с переменным успехом.

Почему возникли проблемы

Судя по выписке из ЕГРЮЛ, ликвидировать компанию «Романовское ХПП» налоговая пыталась не единожды. Причина — наличие в реестре сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности.

Последняя такая пометка датирована 26 июня 2020 года. Следующая сделана 11 августа, и она предыдущее решение отменяет.

Налоговый кодекс. ССО.

Директор «Романовского ХПП» Виталий Радченко, который мог бы пролить свет на то, что в действительности происходит, видимо, испугавшись, в разговоре с корреспондентами altapress.ru сказал, что это не он, и бросил трубку.

Сами работники рассказали: о том, что их предприятие юридически не существует, они узнали совершенно случайно.

«Об этом мне рассказал знакомый, который немного разбирается в юридических тонкостях, — сообщил один из сотрудников ХПП. — Я подошел к Радченко и спрашиваю: как же так? Он только поулыбался и сказал, что все будет хорошо. Честно, мне уже в эти сказки не верится».

Налоговые уведомления. архив УФНС России по Алтайскому краю

Полуторамесячный период ликвидации не прошел для ХПП бесследно. Расчетный счет компании оказался заморожен. Открыть его руководству не удается, как и создать новый. У налоговой инспекции и российских банков в случае хотя бы намека на использование серых схем в этом вопросе все строго.

По идее, ходатайствовать о разблокировке счета теперь должен изначальный учредитель «Романовского ХПП», который формально где-то в Британском Гондурасе.

Откуда пришло государственное зерно

Стратегические запасы ячменя в объеме около 6 тыс. тонн были завезены на предприятие еще в 2013 году. С тех пор компания получала за это немалые деньги. Других доходов у нее нет, деятельность по приемке зерна со стороны юрлицо не вело и, по сути, кормилось только от государства.

Зерно. Поле. СС0

Что в действительности происходит с зерном, которое уже семь лет лежит на складах постройки 50-х годов, можно только догадываться. Почему его не передали на хранение другой организации — еще один вопрос, остающийся без ответа.

Глава администрации Романовского района Андрей Науменко просит не драматизировать ситуацию и отмечает: если бы действительно все было плохо, как рассказывают люди, «кое-кого давно взяли бы под белы рученьки».

Андрей Науменко,

глава администрации Романовского района:

Надо понимать, что зерно интервенционного фонда — это дело серьезное и касается интересов государства. Знаю, что его состояние регулярно проверяют представители «Объединенной зерновой компании». Не думаю, что все там так плачевно.

Андрей Науменко , глава администрации Романовского района ( в центре). Дмитрий Лямзин

Что же касается жителей района, которые оказались заложниками ситуации, им глава посоветовал обращаться в компетентные органы. «У нас же сейчас не 90-е годы, когда с невыплатами зарплаты было совсем плохо. Надо идти в прокуратуру и трудовую инспекцию», — добавил Андрей Науменко.

Кто может выплатить долги

Из всего коллектива «Романовского ХПП» искать правду решил только один человек. Сергей отработал на предприятии больше шести лет. Зарплата все время была «на минималке», и ту выплачивали не всегда вовремя. Сейчас компания должна ему 55 тыс. рублей.

«Для меня это астрономическая сумма», — признается мужчина.

Пока вместо денег ему выдают только обещания.

Прокуратура Романовского района, куда он обратился, отписалась сухо. «В адрес руководителя ООО „Романовское ХПП“ внесено представление. Информацию о результатах рассмотрения предписания вы праве узнать в прокуратуре по истечении месяца с момента его получения адресатом», — говорится в документе.

От этого Сергею ни жарко, ни холодно.

Взять на себя ответственность готов Михаил Маркович, ранее занимавший высокий пост в масложировой структуре края. Покинув его в 2017 году, он плотно занялся сельскохозяйственным бизнесом.

Михаил Маркович ( справа). организаторы зерновой конференции

Маркович — соучредитель компании «ТПП „Романовское“», которая фактически владеет всем имуществом одноименного хлебоприемного предприятия.

Подробно комментировать ситуацию вокруг предприятия Маркович не стал, пообещав лишь, что рано или поздно изыщет собственные средства и по возможности погасит долги перед работниками ХПП.

Работать бесплатно у людей желания нет.