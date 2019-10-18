Как и когда в Алтайском крае будут по-новому уплачивать налог на жилье, гаражи и машино-места

1 По каким ставкам жители края будут оплачивать налог на имущество физлиц?

На сегодня около 50% из 660 органов местного самоуправления (поселений и городов) установили ставки налога на имущество физлиц, рассказал Данил Ситников. Решения разные и, по словам чиновника, неоднозначные.

«Какие-то установили ставки от 0,1 до 0,3% от кадастровой стоимости, что предусмотрено федеральным законодательством. Есть и те, кто принял ставки меньше. Но в настоящий момент их поправляют», — сказал Ситников.

Барнаульские депутаты, к примеру, установили ставку налога для жилья и гаражей в 0,3%. Но решение не окончательное: в следующем году они намерены изучить результаты кадастровой оценки. После чего, возможно, скорректируют ставки.