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18 октября 2°C

Как и когда в Алтайском крае будут по-новому уплачивать налог на жилье, гаражи и машино-места

Около половины алтайских муниципалитетов уже установили новые ставки налога на имущество физлиц, сообщил вице-губернатор и министр финансов Алтайского края Данил Ситников на пресс-конференции. Решения муниципальных депутатов связаны с переходом региона на налог по кадастровой (а не инвентаризационной, как было ранее) стоимости. Что это означает для края и его жителей — собственников квартир, домов, комнат, гаражей и машино-мест?

Налоги. Финансы.
Налоги. Финансы.
СС0
1 По каким ставкам жители края будут оплачивать налог на имущество физлиц?

На сегодня около 50% из 660 органов местного самоуправления (поселений и городов) установили ставки налога на имущество физлиц, рассказал Данил Ситников. Решения разные и, по словам чиновника, неоднозначные.

«Какие-то установили ставки от 0,1 до 0,3% от кадастровой стоимости, что предусмотрено федеральным законодательством. Есть и те, кто принял ставки меньше. Но в настоящий момент их поправляют», — сказал Ситников.

Барнаульские депутаты, к примеру, установили ставку налога для жилья и гаражей в 0,3%. Но решение не окончательное: в следующем году они намерены изучить результаты кадастровой оценки. После чего, возможно, скорректируют ставки.

Гараж на ул. Приречной.
Гараж на ул. Приречной.
Скриншот Яндекс. Карты
2 Когда придут квитанции на налог по-новому?

До 1 января 2020 года депутаты всех муниципалитетов (поселений и городов) должны принять решения о ставках налога на имущество для физлиц (жилые дома, квартиры и комнаты, гаражи и машино-места).

С этой даты весь Алтайский край перейдет на новый способ исчисления этого налога на имущество физлиц — по кадастровой стоимости.

В 2021 году их собственники получат квитанции о уплате налога за 2020 год. Уплатить его нужно будет до 1 декабря 2021 года.

3 Где узнать кадастровую стоимость своего объекта?

А вот узнать кадастровую стоимость своего объекта можно будет довольно скоро. Алтайкрайимущество планирует опубликовать эту информацию на своем сайте в ближайшее время — предположительно после 1 декабря.

Информация будет размещена в разделе «Кадастровая оценка», рассказал в ходе Интернет-форума вице-губернатор Иван Кибардин. Правда, искать свой объект придется по кадастровому номеру.

Чтобы узнать кадастровый номер, нужно зайти на сайт Росреестра в раздел «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online», заполнить форму и ввести цифры с картинки.

Налоги.
Налоги.
СС0
4 Предусмотрены ли для собственников возможности уменьшить суммы налога?

Да, Налоговый кодекс РФ предусмотрел налоговые вычеты, за счет которых база для расчета налога уменьшается. Для индивидуальных жилых домов вычет составляет 50 кв. метров, для квартир — 20 кв. метров, для комнат — 10 кв. метров.

Это значит, что налог уплачивается с превышающей площади. Например, из 100 кв. метров площади индивидуального дома налогообложению подлежит только половина, или 50 кв. метров, рассказал глава бюджетного комитета Барнаульской гордумы Андрей Солодилов.

Кроме того, в первые три года после перехода на новый порядок расчет суммы налога по ранее облагаемым объектам сделают с учетом понижающих коэффициентов: в первый год — 0,2, во второй — 0,4, в третий — 0,6.

5 Как рассчитывается налог по кадастровой стоимости?

Налог рассчитают по специальной формуле (подробно о ней рассказывает, например, сайт администрации Барнаула).

Деньги.
Деньги.
СС0
6 Как изменятся суммы в квитанциях?

По первым оценкам, у жителей сельских поселений сумма налога может уменьшиться. Связано это с налоговыми вычетами и размерами жилплощади в сельской местности.

«Учитывая, что на сельских территориях основная масса граждан проживает в небольших домах, мы ожидаем существенное сокращение поступлений налога на имущество. И думаем о том, как с 2021 года нам это сокращение компенсировать. Есть масса вариантов», — пояснил Данил Ситников.

А вот в городах, по словам вице-губернатора, ситуация разная. Об этом же говорит и Андрей Солодилов: у кого-то суммы уменьшатся, у кого-то увеличатся. При этом в крае появятся тысячи новых налогоплательщиков: ведь владельцы жилья, построенного после 2013 года, не платили налоги совсем. Теперь — будут. В Барнауле впервые квитанции на уплату налога на имущество получат собственники 52 тыс. квартир.

Стройка. Новостройки. Недвижимость.
Стройка. Новостройки. Недвижимость.
Анна Зайкова.
7 Можно ли добиться пересмотра кадастровой стоимости своей недвижимости?

Можно. Кадастровую стоимость определило бюджетное учреждение «Алтайский центр недвижимости и государственной кадастровой оценки» на основе методик, принятых на федеральном уровне.

Если оно допустило техническую ошибку, надо направить в это учреждение обращение. Если ошибки обнаружат, оно само их исправит. При этом допускается изменение кадастровой стоимости только в сторону понижения, рассказал Иван Кибардин.

Кроме того, при Алтайкрайимуществе создадут комиссию, которая после 1 января 2020 года будет рассматривать заявления об оспаривании кадастровой стоимости. Оспорить результаты можно будет и в суде — для этого не надо будет предварительно обращаться в комиссию, сообщил Иван Кибардин.

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