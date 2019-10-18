Как и когда в Алтайском крае будут по-новому уплачивать налог на жилье, гаражи и машино-места

На сегодня около 50% из 660 органов местного самоуправления (поселений и городов) установили ставки налога на имущество физлиц, рассказал Данил Ситников. Решения разные и, по словам чиновника, неоднозначные.
«Какие-то установили ставки от 0,1 до 0,3% от кадастровой стоимости, что предусмотрено федеральным законодательством. Есть и те, кто принял ставки меньше. Но в настоящий момент их поправляют», — сказал Ситников.
Барнаульские депутаты, к примеру, установили ставку налога для жилья и гаражей в 0,3%. Но решение не окончательное: в следующем году они намерены изучить результаты кадастровой оценки. После чего, возможно, скорректируют ставки.
До 1 января 2020 года депутаты всех муниципалитетов (поселений и городов) должны принять решения о ставках налога на имущество для физлиц (жилые дома, квартиры и комнаты, гаражи и машино-места).
С этой даты весь Алтайский край перейдет на новый способ исчисления этого налога на имущество физлиц — по кадастровой стоимости.
В 2021 году их собственники получат квитанции о уплате налога за 2020 год. Уплатить его нужно будет до 1 декабря 2021 года.
А вот узнать кадастровую стоимость своего объекта можно будет довольно скоро. Алтайкрайимущество планирует опубликовать эту информацию на своем сайте в ближайшее время — предположительно после 1 декабря.
Информация будет размещена в разделе «Кадастровая оценка», рассказал в ходе Интернет-форума вице-губернатор Иван Кибардин. Правда, искать свой объект придется по кадастровому номеру.
Чтобы узнать кадастровый номер, нужно зайти на сайт Росреестра в раздел «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online», заполнить форму и ввести цифры с картинки.
Да, Налоговый кодекс РФ предусмотрел налоговые вычеты, за счет которых база для расчета налога уменьшается. Для индивидуальных жилых домов вычет составляет 50 кв. метров, для квартир — 20 кв. метров, для комнат — 10 кв. метров.
Это значит, что налог уплачивается с превышающей площади. Например, из 100 кв. метров площади индивидуального дома налогообложению подлежит только половина, или 50 кв. метров, рассказал глава бюджетного комитета Барнаульской гордумы Андрей Солодилов.
Кроме того, в первые три года после перехода на новый порядок расчет суммы налога по ранее облагаемым объектам сделают с учетом понижающих коэффициентов: в первый год — 0,2, во второй — 0,4, в третий — 0,6.
Налог рассчитают по специальной формуле (подробно о ней рассказывает, например, сайт администрации Барнаула).
По первым оценкам, у жителей сельских поселений сумма налога может уменьшиться. Связано это с налоговыми вычетами и размерами жилплощади в сельской местности.
«Учитывая, что на сельских территориях основная масса граждан проживает в небольших домах, мы ожидаем существенное сокращение поступлений налога на имущество. И думаем о том, как с 2021 года нам это сокращение компенсировать. Есть масса вариантов», — пояснил Данил Ситников.
А вот в городах, по словам вице-губернатора, ситуация разная. Об этом же говорит и Андрей Солодилов: у кого-то суммы уменьшатся, у кого-то увеличатся. При этом в крае появятся тысячи новых налогоплательщиков: ведь владельцы жилья, построенного после 2013 года, не платили налоги совсем. Теперь — будут. В Барнауле впервые квитанции на уплату налога на имущество получат собственники 52 тыс. квартир.
Можно. Кадастровую стоимость определило бюджетное учреждение «Алтайский центр недвижимости и государственной кадастровой оценки» на основе методик, принятых на федеральном уровне.
Если оно допустило техническую ошибку, надо направить в это учреждение обращение. Если ошибки обнаружат, оно само их исправит. При этом допускается изменение кадастровой стоимости только в сторону понижения, рассказал Иван Кибардин.
Кроме того, при Алтайкрайимуществе создадут комиссию, которая после 1 января 2020 года будет рассматривать заявления об оспаривании кадастровой стоимости. Оспорить результаты можно будет и в суде — для этого не надо будет предварительно обращаться в комиссию, сообщил Иван Кибардин.