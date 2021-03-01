Как из небольшого барнаульского ателье возник собственный бренд с большими амбициями

Надежда Перцева, барнаульский модельер и предприниматель, решила отказаться от своего бизнеса в пользу любимого дела. Бизнес-леди с самого детства любила шить, и когда у неё родился ребенок проводила ночи за швейной машинкой. В 2018 году Надежда приобрела ателье «Пани Зося», и в первые же годы провела его диверсификацию. А спустя год Надежда запустила свой собственный бренд «Perceva», который планирует вывести не только на российский, но и на зарубежные рынки.

Altapress.ru пообщался с барнаульской бизнес-леди и выяснил, возможно ли сегодня превратить хобби в прибыльный бизнес, почему «Perceva» лучше зарубежного масс-маркета, и какое будущее у барнаульского бренда.

— Надежда, давайте начнем с истории о том, как вы начинали своё дело? Когда и почему вы решили заняться швейным бизнесом? В вашему instagram вы пишите — всё начиналось как хобби?

— С самого раннего детства мне были доступны швейная машинка и всевозможные лоскутки ткани, ведь моя бабушка профессионально шила. И мама всегда поддерживала мои творческие идеи. Когда я стала старше — шила на себя по выкройкам из журнала «Burda» или находила все необходимое в интернете.

Я всегда любила шить и долгое время не воспринимала серьезно свое увлечение.

Поэтому мой первый бизнес не был связан со швейным производством. Это было производство инновационной на тот момент стеклопластиковой арматуры для армирования бетонных конструкци й. Там я получила опыт организации и налаживания бизнес-процессов.

Как это ни удивительно, поменять сферу деятельности мне помог мой ребенок. Когда я была беременна у меня была сумасшедшая тяга к творчеству! Поэтому первое, что я делала после возвращения с работы — садилась за швейную машинку. И даже вставала среди ночи, чтобы завершить какую-то из своих идей.

Когда сын немного подрос, я приняла решение сделать из хобби профессию и пошла учиться конструированию одежды. А затем и технологии — это не маловажный момент для создания действительно качественных изделий.

В процессе обучения произошел ряд событий, в связи с которыми я потеряла бизнес и мне предложили купить швейную мастерскую «Пани Зося». Я влюбилась в нее с первого взгляда! И вот уже третий год мой бизнес — это мое любимое дело.

Надежда Перцева. Дмитрий Лямзин.

— Как изменилось ателье, под вашим руководством?

— «Пани Зося» существует с 2013 года, швейная мастерская ориентирована на ремонт, подгонку, реставрацию и индивидуальный пошив одежды.

Эти направления я сохранила и добавила к услугам:

разработку лекал, пошив эталонных образцов, пошив мелких партий одежды. Мы работаем с локальными дизайнерами и для многих являемся аутсорсерами швейных услуг. Благодаря чему штат несколько прирос. А когда мы не справляемся с заказами самостоятельно, я делегирую пошив проверенным швеям-надомницам. Это очень удобно для всех.

— Вы сразу начали диверсификацию, как только приобрели бизнес?

— Мы расширяемся уже более полутора лет, с тех пор, как я начала активно привлекать дизайнеров. Они обращаются к нам за помощью в производстве одежды. Им невыгодно держать даже одну швею, поскольку поток заказов пока невелик, а мы своими услугами помогаем реализовывать их проекты. Их работа — дизайн, а наша работа — разработка лекал, отшив эталонных образцов и мелких партий.

Ателье «Пани Зося». Дмитрий Лямзин.

— Давайте поговорим о том, какие услуги ателье предоставляет сегодня?

— Как правило, к нам обращаются клиенты за тем, чтобы подогнать одежду по фигуре. Соответственно, мы либо ушиваем, либо расставляем изделие. Часто укорачиваем рукава, брюки и джинсы. Работаем как с легкой, так и с верхней одеждой.

Нередко к нам приходят за ремонтом одежды — мы искусно зашиваем порывы, штопаем, пришиваем пуговицы…

— Читал в вашем профиле, что вы изготавливаете домашний текстиль…

— Да, мы также можем сшить домашний текстиль: скатерть, салфетки, полотенца или постельное белье, и починить их при необходимости.

В целом, мы освобождаем хозяйку от рутинных дел, связанных с ремонтом одежды. С удовольствием помогаем любимым клиентам и берем эти женские хлопоты на себя.

Ателье «Пани Зося». Дмитрий Лямзин.

— А может ли клиент заказать у вас одежду?

— Разумеется, мы также шьем одежду по индивидуальным заказам клиентов. Бывают такие истории, когда клиентка приходит сшить для себя и вдохновившись процессом создания, организует свой бренд одежды. Мы с радостью помогаем творческим и креативным людям. Они хотят приносить красоту в этот мир, в чем мы им с удовольствием помогаем.

Также есть и другие клиенты, которые сомневаются, что им лучше подойдет и тогда мы даем профессиональные рекомендации относительно цвета и модели, учитывая современные тенденции моды.

— Предлагаю перейти к вашему бренду «Perceva». Расскажите, с чего началась история бренда?

— Идея создать собственный бренд пришла в 2019 году, летом. В Туриной горе была выставка художницы Дарьи Демкиной — я очень вдохновилась её картинами, и подумала, что эта красота не должна просто висеть на стенах. Мне хотелось, чтобы люди носили её на себе.

Ателье «Пани Зося». Дмитрий Лямзин.

Я нашла художницу в Instagram и предложила ей свою идею — футболки с принтами её картин. Она сразу же согласилась. Мы сшили партию, которую затем представили там же, в Туриной горе. Дарья вдохновилась результатом, и мы даже выпустили отдельную линейку одежды, которую представили на показе в Qqlex осенью в 2019 году.

Так и появился мой бренд «Perceva». Название — псевдоним, он созвучен с девичьей фамилией.

— Как бы вы сами охарактеризовали одежду вашего бренда? В каком стиле она выполнена?

— Сейчас я ориентирована на создании одежды в стиле спортшик. Это удобная и повседневная одежда. Он пользуется спросом, а я, разумеется, иду за рынком, за потребностями клиентов.

Мне, в целом, нравится швейное производство, и я не ограничиваюсь одним стилем или одним направлением. Мне нравится создавать красивые востребованные изделия.

Надежда Перцева. Дмитрий Лямзин.

— Вы немало пишите о современных тенденциях в моде. Стараетесь ли на них ориентироваться или, напротив, создаете свой собственный стиль?

— Безусловно, я не могу не следить за тенденциями моды. Модные показы дают мне идеи, я вдохновляюсь ими. При этом я стараюсь делать более привычную одежду для клиента: то, что нам демонстрируют на показах, лишь через пару лет приходит в уличную моду, а в Барнаул года через три.

Поэтому в этом смысле я пока что больше консерватор. Я делаю акцент именно на тенденции, т. е. на то, что было 1−2 года назад на подиумах. Что касается горячих трендов — добро пожаловать к нам в швейную мастерскую, мы воплотим любую идею!

И конечно я интересуюсь нашими локальными брендами. Не сказала бы, что на них ориентируюсь, но часто встречаю интересные работы. Барнаульские дизайнеры развиваются и появляются новые. И меня всегда это вдохновляет, я радуюсь за наш город, что у нас много творческих людей!

Надежда Перцева. Дмитрий Лямзин.

— Кто одевается в «Perceva»? Когда я изучал страничку вашего бренда, сложилось впечатление, что для мужчин одежда будто бы совсем не изготавливается…

— Мужчины иногда заказывают популярные сегодня трикотажные костюмы из футера.

Но я больше ориентирована на женщин. Дело в том, что мне нравится шить в том числе для себя — большую часть из того, что я создаю, фотографирую и представляю в Instagram. Некоторые модели получают особый интерес и тогда я устраиваю спецпредложение, которое только подогревает спрос — поскольку я отшиваю партию, себестоимость изделия снижается. Цена — часто решающий фактор для потребителей.

— И всё-таки, кто ваш клиент? В instagram вы писали, что это девушка «с перчинкой». У меня же сложилось впечатление, что это активная молодая мама…

— Действительно, портрет нашего клиента — активная девушка, скорее всего, с ребенком, ей хочется везде успеть и хорошо выглядеть, поэтому одежда должна быть удобной и интересной. Скорее всего она работает на фрилансе или у нее разъездной характер работы, если она молодая мама — она бывает в игровых комнатах, отводит ребенка на спортивные секции, и в детский сад. Ей нужно все успеть и при этом успеть уделить время себе. И да, она «с перчинкой» -- у нее есть своя индивидуальная женственность, непохожесть на других, ее уникальная харизма. И перчик на логотипе напоминает ей о ее ценности в этом мире.

Ателье «Пани Зося». Дмитрий Лямзин.

— Как вы продвигаете свой продукт и находите новых клиентов?

— В инстаграме или на нетворкинг-мероприятиях. К последним, например, относится «НеДеловой вечер» Екатерины Раменской, я часто посещаю её мероприятия. Женские бизнес-завтраки с Яной Поповой когда они собираются, я тоже там бываю.

Это также мероприятия, которые устраивает «Мой бизнес» — прохожу обучение для предпринимателей и там же завожу знакомства. Получается такая «тусовка» предпринимателей — где все узнают кто кому и чем может быть полезен. Поэтому после таких мероприятий нередко ко мне обращаются новые клиенты. Которые в свою очередь рекомендуют меня своим знакомым.

— Насколько могу судить, по ценовой категории вашу одежду можно отнести к mass market. Сегодня в Барнауле немало брендов одежды, которые зарекомендовали себя на мировой арене, и я уже не говорю об интернет-магазинах. Как вы могли бы объяснить, что выделяет вашу одежду на фоне крупных торговых сетей? Почему Барнаульцы предпочитают ваш товар?

Надежда Перцева. Дмитрий Лямзин.

— Я лишь могу сослаться на отзывы своих клиенток. Им нравится, что в одежде, созданной мной, они чувствуют себя уютно — её не хочется снимать. В ней есть определенный шарм — она изготовлена на небольшом производстве, куда вложена моя творческая энергия и силы. Им нравится мой логотип — перчик, он дарит особое настроение, задор!

Недавно я проверяла одну гипотезу, и она подтвердилась. Клиентов заинтересовала толстовка со съемной сменной надписью на липучке. Причем клиент сам выбирает, что на ней написать — это могут быть инициалы, личный хештег или какая-то интересная надпись. Заказывают худи с названием профиля instagram на сменной липучке или фэмили-лук с семейной философией, сформулированной парой слов.

Такая персонализация в крупных торговых сетях невозможна.

— Вы неоднократно говорили о том, что ваш бизнес — это в том числе творчество. Думаю, у вас наверняка есть работа, которой вы особенно гордитесь?

— Мне очень нравится платье-бюстье, оно выполнено в романтичном стиле. Я ожидала по нему спрос, но не была готова к такому всплеску популярности. Клиенткам оно очень понравилось. Несмотря на то, что изделие довольно непростое для шитья, мне удалось его поставить на поток.

Надежда Перцева. Дмитрий Лямзин.

— Что у компании сейчас в ближайших перспективах?

— Я была на лекции «Мой бизнес». Нам рассказали о методах, как нужно выйти на экспорт — меня это очень заинтересовало, поэтому в ближайшее время я как раз займусь темой экспорта, буду её изучать.

Сейчас сложно говорить о том, как я буду развиваться в этом направлении, но думаю, что буду выходить на отечественные и зарубежные маркетплейсы.

В моих планах развивать производство, мне нравится техническая сторона процесса изготовления одежды. Собственно, моя мечта — развивать свой бренд. Мне хочется радовать все большее число девушек и женщин своей одеждой.

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