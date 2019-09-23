«Бог миловал» — так наш коллега ответил на вопрос, приходилось ли ему пользоваться кредитной картой. Страхи, будто бы держатели кредиток идут прямой дорогой к банкротству, что этот вид карт невозможно закрыть, а проценты по ним неподъемные, в самом деле еще встречаются. Но не так страшна кредитка, как ее малюют: если пользоваться ею с умом, можно и не переплачивать, и радоваться новым покупкам.

Как избежать лишних затрат по кредитке и получать максимальную выгоду.

Почему они популярны

Опасения, что кредитка тебя разорит, — это, конечно, крайность. Встречается такое мнение все реже, и уж тем более — в Алтайском крае, который вошел в 30-ку регионов, где кредитные карты пользуются наибольшей популярностью, а объемы их выдачи год от года растут.

«Мы связываем это и с ростом финансовой грамотности, и с тем, что банковские продукты становятся более гибкими, они „подстраиваются“ под потребности клиента», — комментирует директор территориального офиса Росбанка в Барнауле Тамара Желудкова.

Тамара Желудкова приводит пример: кредитная карта Росбанка #120подНОЛЬ. Она отлично подходит для крупных покупок, так как позволяет гасить долг без процентов в течение льготного периода, который может составлять до 120 дней.

«А те клиенты, которые любят получать бонусы за покупки, могут воспользоваться картой #МожноВСЁ с возможностью получения кэшбека», — приводит еще один пример руководитель.

Как не переплачивать

Кредитная карта — это наш запасной кошелек, из которого всегда можно взять необходимую сумму. Главное — понимать, как не заплатить лишнее. Вот шесть правил, соблюдение которых позволит не переплачивать:

Не снимайте с кредитки наличные без особой надобности. Как правило , за снятие наличных берется комиссия: чаще всего — от 3% до 5%. Льготный период на такие операции не распространяется. Оплачивайте покупки картой. При оплате товаров и услуг кредиткой в магазине , кафе , на автозаправке или в интернет-магазине комиссия не взимается. Не совершайте переводы с кредитки — такие операции тоже облагаются комиссией. Переводить деньги лучше с дебетовой карты. Пользуйтесь льготным периодом погашения. Чем он дольше , тем больше у вас возможности спокойно и грамотно спланировать бюджет для крупной покупки , а также распределить платежи так , чтобы закрыть кредит в беспроцентные месяцы и не переплатить. Остерегайтесь спонтанных , необдуманно дорогих , пусть даже очень соблазнительных покупок. Не попадайте в плен эндорфинов и выбирайте товар той стоимости , какую вы готовы были бы оплатить наличными.

В любом случае, перед оформлением кредитки изучите все условия кредитования по ней, советует Тамара Желудкова. Так вы сможете спланировать свою кредитную нагрузку на время пользования картой.

Оптимальный вариант

Второй вопрос — как из всего разнообразия кредитных карт, предлагаемых банками, выбрать оптимальный вариант?

В Росбанке изучили потребности клиентов и разработали кредитную карту #120подНОЛЬ с беспроцентным периодом до 120 дней. Она позволяет пользоваться карточным кредитом почти 4 месяца, все это время не выплачивая банку проценты — такое предложение на рынке встретишь нечасто.

«Главные критерии выбора кредитной карты: недорогое или бесплатное обслуживание, продолжительный льготный период и низкая процентная ставка. Кредитная карта #120подНОЛЬ сочетает в себе эти характеристики, что позволяет нам с уверенностью говорить о выгодности нашего нового предложения для клиентов», — отмечает Тамара Желудкова.

Получайте удовольствие

Что еще важно узнать при выборе кредитки?

Кредитный лимит — ту сумму , на которую вы можете рассчитывать при покупке. Для держателей карты #120подНОЛЬ кредитный лимит определяется индивидуально и может доходить до 1 млн рублей. Стоимость обслуживания карты. В первый месяц комиссия за обслуживание карты#120подНОЛЬ не взимается. И в каждый последующий также составляет 0 рублей при сумме покупок по карте более 15 000 рублей.

Ну, а при желании с карты #120подНОЛЬ, разумеется, можно снимать наличные в банкоматах и переводить средства на другие карты.

Одобрение кредитной карты можно получить онлайн, оставив заявку на сайте, выпуск карты — бесплатно.

В общем, пользуйтесь и получайте удовольствие. Подробная информация — на сайте ПАО РОСБАНК.

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