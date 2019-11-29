Плюс 228 процентов: как изменилась зарплата работников культуры в Алтайском крае

С 2013 года зарплата работников культуры в регионе выросла на 228%, сообщила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова на парламентском часе в краевом законодательном собрании.

По данным на 2018 год, в крае 9743 штатных работника культуры. Численность, по словам Елены Безруковой, «претерпела значительные изменения». Вспомогательный персонал был выведен из штатов учреждений культуры. Технические работники вошли в состав сельсоветов, специализированных организаций или централизованных бухгалтерий.

Это сделано в целях повышения зарплаты. Именно из-за техперсонала сфера культуры всегда была внизу «турнирной таблицы» по доходам.

Елена Безрукова,

министр культуры Алтайского края:

Приятно отметить положительную динамику. В 2018 году в культуру пришли 137 молодых сотрудников, что на 32 человека больше, чем в 2017-м. На это повлияло и увеличение заработной платы. Второй фактор — совместная работа в Алтайским институтом культуры по целевому приему на очную и заочную форму обучения. Глобально проблему нехватки кадров это не решает, но точечно позволяет закрепить специалистов на селе.

Елена Безрукова. Анна Зайкова.

1933 работников культуры трудятся на неполных ставках. В городах эта проблема меньше, а в некоторых селах, например, вовсе нет людей, работающих на полную ставку.

По данным минкульта, за 2018 год средняя зарплата работников составила 22 493 рубля. По сравнению с 2013 годом она выросла на 228%.

В госучреждениях средняя зарплата составляет — 27 700 рублей.

В 2019 году увеличились гарантированная — окладная — часть заработной платы. Например, артист оркестра со статусом «ведущий мастер сцены» раньше получал оклад 4 900 рублей, теперь 7 300, библиотекарь вместо 4 200 рублей стал получать 6400, у главных научных сотрудников музеев оклад поднялся с 6 200 рублей до 9 300.

Кроме того, в 2019 году принято решение выделить дополнительные средства (36 млн рублей) на поддержку концертно-театральных коллективов. Эта же сумма сохранится и в 2020 году.

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Управление по труду приняло плановые показатели для разных районов края, там ориентируются не на среднюю зарплату по региону, а на «свои цифры».

Есть ряд районов, где дела обстоят хуже всех. В Рубцовске и Рубцовском районе, Яровом, Бийском, Тогульском и Петропавловском районах заработная плата на 15−20% ниже, чем среднегодовой доход по региону. При этом допустимым считается расхождение в 5%. Планы по заработной плате не выполнили в 17 районах края.

Вместе с тем Елена Безрукова напомнила, что при принятии любых решений об оказании помощи тому или иному учреждению, министерство будет мониторить два показателя: посещаемость, которая согласно национальному проекту «Культура» должна вырасти на 15% к 2024 году, и как раз выполнение обязательств по повышению заработной платы.