Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 мая 24°C

Как изменились зарплаты бюджетников Алтайского края

Самую большую зарплату среди работников бюджетной сферы Алтайского края получают представители высшего профессионального образования — в среднем 50 833 рубля в месяц, а самую низкую — педагоги дошкольного образования — 21 693 рубля. Такие данные за первый квартал 2019 года опубликовал на своем сайте Алтайкрайстат.

Кошелек, зарплата.
Кошелек, зарплата.
СС0

В статистическом отчете о зарплатах бюджетников Алтайского края также можно заметить, что по сравнению с итогами 2018 года показатели ежемесячного дохода у некоторых категорий работников несколько снизились. Возможно, это связано с количеством выходных в первом квартале.

Вот как выглядят статистические зарплатные данные первого квартала:

  • — врачи и работники медорганизаций с высшим образованием — 47 621 рубль (2018 год — 48 506 рублей),
  • — младший медицинский персонал — 23 754 рубля (2018 год — 23 479 рублей),
  • — средний медицинский персонал — 24 615 рублей (2018 год- 25 007 рублей),
  • — работники учреждений культуры — 22 255 рублей (2018 год — 22 492 рубля),
  • — социальные работники — 24 031 рубль (2018 год — 22 926 рублей),
  • — научные сотрудники — 45 687 рублей (2018 год — 51 817 рублей),
  • — преподаватели высшего профессионального образования — 50 833 рубля (2018 год — 49 790 рублей),
  • — педагоги дополнительного образования — 23 383 рубля (2018 год — 23 252 рубля),
  • — педагоги дошкольного образования — 21 693 рубля (2018 год — 21 288 рублей),
  • — педагоги общего образования — 23 811 рублей (2018 год — 23 187 рублей).

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость