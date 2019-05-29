Как изменились зарплаты бюджетников Алтайского края

Самую большую зарплату среди работников бюджетной сферы Алтайского края получают представители высшего профессионального образования — в среднем 50 833 рубля в месяц, а самую низкую — педагоги дошкольного образования — 21 693 рубля. Такие данные за первый квартал 2019 года опубликовал на своем сайте Алтайкрайстат.

В статистическом отчете о зарплатах бюджетников Алтайского края также можно заметить, что по сравнению с итогами 2018 года показатели ежемесячного дохода у некоторых категорий работников несколько снизились. Возможно, это связано с количеством выходных в первом квартале.

Вот как выглядят статистические зарплатные данные первого квартала: