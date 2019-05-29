Как изменились зарплаты бюджетников Алтайского края

В статистическом отчете о зарплатах бюджетников Алтайского края также можно заметить, что по сравнению с итогами 2018 года показатели ежемесячного дохода у некоторых категорий работников несколько снизились. Возможно, это связано с количеством выходных в первом квартале.
Вот как выглядят статистические зарплатные данные первого квартала:
- — врачи и работники медорганизаций с высшим образованием — 47 621 рубль (2018 год — 48 506 рублей),
- — младший медицинский персонал — 23 754 рубля (2018 год — 23 479 рублей),
- — средний медицинский персонал — 24 615 рублей (2018 год- 25 007 рублей),
- — работники учреждений культуры — 22 255 рублей (2018 год — 22 492 рубля),
- — социальные работники — 24 031 рубль (2018 год — 22 926 рублей),
- — научные сотрудники — 45 687 рублей (2018 год — 51 817 рублей),
- — преподаватели высшего профессионального образования — 50 833 рубля (2018 год — 49 790 рублей),
- — педагоги дополнительного образования — 23 383 рубля (2018 год — 23 252 рубля),
- — педагоги дошкольного образования — 21 693 рубля (2018 год — 21 288 рублей),
- — педагоги общего образования — 23 811 рублей (2018 год — 23 187 рублей).