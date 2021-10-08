Как к Новому году вырастет стоимость табака и бензина

1
Какие несъедобные товары станут дороже?
По данным ведомства, подорожают стройматериалы, бензин, табачные изделия и ткани.
2
На сколько вырастут цены?
Непродовольственная продукция будет стоить на 7,2% выше (относительно показателей декабря 2020 года).
АЗС, бензин.
CC0
3
Могут ли вырасти в цене продукты питания?
Да. До конца года продовольствие (без учета фруктов и овощей) увеличится в цене на 6,6% - по отношению к декабрю 2020-го. В среднем же за год подорожание составит 7%.
4
Что будет с инфляцией?
Ожидается, что инфляция в «продовольственном секторе» стабилизируется и в ближайшие 3 года достигнет 3,8, 3,5 и 3,6% соответственно.