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Экономика

Как к Новому году вырастет стоимость табака и бензина

К концу 2021 года резко подскочат цены на непродовольственные товары, спрогнозировал Минэкономразвития. Об этом сообщают «Известия».

Сигарета.
Сигарета.
СС0.
1
Какие несъедобные товары станут дороже?

По данным ведомства, подорожают стройматериалы, бензин, табачные изделия и ткани.

2
На сколько вырастут цены?

Непродовольственная продукция будет стоить на 7,2% выше (относительно показателей декабря 2020 года).

АЗС, бензин.
АЗС, бензин.
CC0
3
Могут ли вырасти в цене продукты питания?

Да. До конца года продовольствие (без учета фруктов и овощей) увеличится в цене на 6,6% - по отношению к декабрю 2020-го. В среднем же за год подорожание составит 7%.

4
Что будет с инфляцией?

Ожидается, что инфляция в «продовольственном секторе» стабилизируется и в ближайшие 3 года достигнет 3,8, 3,5 и 3,6% соответственно.

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