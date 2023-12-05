Как капиталы находят применение: рассказывает генеральный директор компании «Жилищная инициатива» Юрий Гатилов

Санкции дали застройщикам окно возможностей, благодаря которому многие территории могут обрести второе дыхание. О том, какие есть перспективы у Белокурихи и Бийска, как застраивается центр Барнаула и в чем плюсы программы комплексного развития, рассказывает генеральный директор компании «Жилищная инициатива» Юрий Гатилов.

— Юрий Александрович, расскажите, с каким настроением провожаете год, что удалось сделать, над чем будете работать в следующем году?

— Год в целом выдался неплохим. Конечно, с поправкой на то, что страна проводит специальную военную операцию (СВО). И мы всех людей в военной форме благодарим за то, что можем здесь спокойно рассуждать об итогах года.

Надо сказать, что СВО сильно влияет на обстановку в стране и на бизнес. Влияние разностороннее, но я бы хотел упомянуть об одном положительном моменте. Из-за санкций, с одной стороны, набирает обороты импортозамещение, с другой - больше наших капиталов остается в стране, и эти капиталы будут искать и уже ищут себе применение.

Это окно возможностей, в том числе, для таких регионов, как наш. Сейчас, если немного постараться, можно привлечь инвесторов в самые разные сферы. Второе дыхание могут приобрести, например, курортная Белокуриха, наукоград Бийск и другие небольшие города и районы края.

Юрий Гатилов. Фото предоставлено компанией «Жилищная инициатива».

— Белокурихе в уходящем году, кажется, уже повезло с инвесторами: в город заходит «Жилищная инициатива».

— Да, мы приобрели там несколько земельных участков, готовим проект многоэтажной застройки в центре Белокурихи, плюс участок для строительства малоэтажных домов.

Надо отдать должное руководству города, которое с большим энтузиазмом и пониманием относится к новому жилищному строительству. Они также понимают, что Белокуриха нуждается в комплексном развитии. Новое дыхание может приобрести проект «Белокуриха-2», обсуждается постройка ледового дворца, нового спортивного центра.

Вообще, я бы развивал в Белокурихе мощный образовательный кластер, начиная с новых детских садов и школ и заканчивая филиалами ведущих вузов. Там очень удачно мог бы вписаться проект наподобие Кремниевой долины.

Что такое Кремниевая долина? Это союз университетов и начинающих высокотехнологичных компаний, в основном цифровых. Строить в Белокурихе заводы и фабрики невозможно, а вот создать в ней рай для айтишников вполне можно. Там шикарный климат, горы, активный отдых — все, что нужно креативному классу. Можно и работать, и жить, и отдыхать.

Комплексное развитие территорий: примеры и перспективы. Источник: компания «Жилищная инициатива». Комплексное развитие территорий: примеры и перспективы. Источник: компания «Жилищная инициатива». Комплексное развитие территорий: примеры и перспективы. Источник: компания «Жилищная инициатива».

— Юрий Александрович, а ваш поход на Белокуриху как-то связан с дефицитом земли в Барнауле?

— Барнаул от дефицита земли, мягко скажем, немного задыхается. На наших градосоветах порою летят камни в застройщиков, потому что беда с нормативами, но кто умный, тот все понимает — надо как можно быстрее принимать новый генплан.

И второй момент. Весь строительный комплекс страны уже давно живет в новой реальности, название которой — КРТ. Комплексное развитие территорий — это на сегодняшний день единственная программа, по которой можно реально реализовать крупные проекты застройки и расселения территорий.

По стране реализованы уже сотни проектов. Наши соседи, новосибирцы, добиваются благодаря этой программе миллиардных инвестиций в расселение ветхого и аварийного жилья, создание инфраструктуры. У нас пока результаты околонулевые. Уже на всех уровнях об этом говорим, круглые столы проводим, но дело движется с трудом.

Мы, например, за то, чтобы было создано отдельное юридическое лицо, которое занималось бы исключительно вопросами КРТ на уровне края. Уж слишком сложная тема — увязать чиновников всех ведомств и уровней, ресурсоснабжающие организации, земельные вопросы — ни один из существующих комитетов эту работу не потянет.

Идея, впрочем, не новая, она прямо прописана в законодательстве, и такому специальному юридическому лицу, созданному регионом, полагаются дополнительные преференции. Например, оно может запросить из федерального бюджета до 100% компенсации на расселение ветхого жилья на осваиваемой территории.

Это отличная возможность по реновации ветхих кварталов целиком, возможность не только снести старое и построить новое жилье, но и социальные объекты.

Проекты компании «Жилищная инициатива». Источник: компания «Жилищная инициатива».

— Кстати, насколько стало известно, детский сад в Дружном-3 будет достроен.

— Теперь с уверенностью можно сказать, что да, будет. История такая. Здание детского сада мы возвели за собственные средства в рамках договора по освоению квартала, завели под крышу, выполнили остекление и передали его в таком виде городу, как и было написано в договоре.

Далее администрация должна объявить конкурс по окончательной достройке детского сада. Благодаря поручению губернатора края Виктора Томенко, который посетил этот объект во время недавней предвыборной кампании, финансирование нашлось. Аукцион на достройку выиграли мы, поэтому достроим детский сад до конца года.

— А центр города по-прежнему остается в ваших планах?

— Мы активно строим в центре. В этом году приступили к строительству нового ЖК «Статус» на ул. Интернациональной, 130. Дом небольшой, но удобный, с подземной парковкой, рядом с «Сити-центром».

Готовится к сдаче первый дом в ЖК «Родные берега». Этот 22-25-этажный монолит станет, пожалуй, самым большим домом, который мы когда-либо сдавали – сразу 33 тыс. кв. м. В нем тоже предусмотрен подземный паркинг, рядом набережная Оби, Нагорный и Центральный парки, впечатляющие виды на родные просторы, особенно с верхних этажей.

В этом году мы купили соседний участок на ул. Промышленной, 10, сейчас проектируем на нем новый дом. Этот район я считаю очень перспективным, в ближайшие годы он должен получить мощное развитие.

Проектные декларации на сайте нашдом.рф

Юрий Гатилов,

генеральный директор компании «Жилищная инициатива»: Уважаемые жители Барнаула! Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Время ожидания Нового года объединяет людей, ведь каждый из нас в эти волшебные минуты вспоминает о прошлом, строит планы на будущее. Уходящий 2023 год был непростым, но в целом для Барнаула позитивным и плодотворным. Наш город развивается и хорошеет на глазах. Всем процветания! Мы строим будущее вместе!

Алтайский край,

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