Как ключевая ставка влияет на жизнь россиян. Подробности

Величина ключевой ставки Центробанка влияет на экономику страны и личные финансы россиян, указывает Газета.Ru.

Понятие

Ключевая ставка — минимальная стоимость заимствования, под которую коммерческие банки получают кредиты у Центробанка и уже далее предоставляют их бизнесу и населению.

Ключевую ставку устанавливает совет директоров, в который входит председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и 14 специалистов регулятора.

Населению и бизнесу

Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредит для бизнеса и населения.

Следствие

Удорожание кредитов ведет к снижению деловой активности в стране и падению эффективности бизнес-процессов.

При росте инфляции регулятор поднимает ставку — сдерживает спрос на финансирование и временно гасит рост цен.

Влияние на нацвалюту

За повышением ключевой ставки последуют вверх все ставки денежно-кредитного рынка, а рубль получит необходимый фактор стабилизации.

Аренда

В третьем квартале 2023 года в России арендное жилье подорожало. Это связывают с тем, что повысилась ключевая ставка и арендодатели передумали насчет покупок квартир. В ближайшее время спрос на аренду будет только расти, ведь понижение ключевой ставки не планируется.