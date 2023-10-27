Как ключевая ставка влияет на жизнь россиян. Подробности

Величина ключевой ставки Центробанка влияет на экономику страны и личные финансы россиян, указывает Газета.Ru.
Понятие
Ключевая ставка — минимальная стоимость заимствования, под которую коммерческие банки получают кредиты у Центробанка и уже далее предоставляют их бизнесу и населению.
Ключевую ставку устанавливает совет директоров, в который входит председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и 14 специалистов регулятора.
Населению и бизнесу
Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредит для бизнеса и населения.
Следствие
Удорожание кредитов ведет к снижению деловой активности в стране и падению эффективности бизнес-процессов.
При росте инфляции регулятор поднимает ставку — сдерживает спрос на финансирование и временно гасит рост цен.
Влияние на нацвалюту
За повышением ключевой ставки последуют вверх все ставки денежно-кредитного рынка, а рубль получит необходимый фактор стабилизации.
Аренда
В третьем квартале 2023 года в России арендное жилье подорожало. Это связывают с тем, что повысилась ключевая ставка и арендодатели передумали насчет покупок квартир. В ближайшее время спрос на аренду будет только расти, ведь понижение ключевой ставки не планируется.